Un poco de historia sobre México, EE.UU. y Canadá, los tres países sedes del Mundial 2026

Si bien aún no ha rodado el balón en el Mundial 2026, sí comenzó el camino mundialista luego que se conoció el destino —grupos, horarios y sedes— de las 48 selecciones que a partir del 11 de junio buscarán llevarse toda la gloria alzando el más codiciado de los premios del deporte en el planeta el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey, cuando se dispute la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA.

La emoción de los aficionados, sobre todo de aquellos cuyas selecciones ya cuentan con el boleto mundialista, es palpable. Se han vendido, hasta la fecha, 2 millones de entradas y 20 millones de personas aplicaron recientemente al sorteo aleatorio para comprar billetes en la tercera fase de venta. Sin embargo, los altos costos de los boletos provocaron críticas de algunos aficionados y llevaron a la FIFA a reducir el precio para hacerlo más asequible al público que desee asistir al mundial.

Sin embargo, más allá de ese ajuste prácticamente obligado por parte del organismo que rige al fútbol planetario, lo cierto es que el Mundial 2026 promete mucho. Es una justa inédita y ambiciosa de 48 selecciones a realizarse en los tres países de Norteamérica: México, Estados Unidos y Canadá.

Desde el anuncio en Moscú, en 2018, de la elección por amplia mayoría de la candidatura tripartita como sede del torneo, comenzó una colaboración histórica para la justa. Los tres países sede no solo comparten fronteras, sino también décadas de evolución futbolística, crecimiento económico y una visión compartida que es convertir a la región en epicentro del fútbol mundial en 2026.

Vimos un adelanto el 5 de diciembre, cuando los mandatarios de las tres naciones sede —el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro de Canadá, Mark Carney— se presentaron en el escenario del Kennedy Center junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para simular sacar a sus respectivas selecciones y asignarlas a los bombos que ya se conocían de antemano, previo a determinar la composición final de los 12 grupos. Posteriormente, los tres jefes de Estado se comprometieron a hacer que este próximo Mundial, el vigésimotercero, sea el más grande de la historia.

Lo cierto es que las trayectorias futbolísticas de los tres países han sido distintas. Mientras México respira fútbol desde hace más de un siglo, Estados Unidos ha recorrido un camino irregular, lleno de altibajos y renacimientos, y Canadá ha experimentado un despertar reciente, impulsado por el multiculturalismo y la irrupción de talentos internacionales.

México hace historia al ser la única nación que albergará una Copa del Mundo por tercera ocasión y el partido inaugural en el Estadio Azteca. Ese honor coincide con ser el país con mayor tradición y peso histórico en el fútbol de los tres anfitriones.

Su vínculo con el balompié se remonta a finales del siglo XIX, cuando mineros y trabajadores británicos introdujeron el deporte en el país. Poco después, nacieron los primeros clubes de comunidades europeas establecidas en la nación. Con el tiempo, el deporte pasó de ser una actividad practicada por expatriados a convertirse en un símbolo de identidad nacional que tiene en la Liga MX y el “Tri”, sus bastiones del balompié.

La selección mexicana, cuya nación albergó los mundiales de 1970 y 1986, jugará en 2026 por décimo octava ocasión en la justa, siendo su mejor participación la llegada a cuartos de final en las dos primeras realizadas en casa. Tendrán tres sedes, las cuales son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Estados Unidos ha tenido un recorrido muy diferente al de su vecino del sur. Aunque el fútbol llegó temprano al país y la selección de las barras y las estrellas jugó en el primer Mundial de la historia, en 1930 en Uruguay, llegando a semifinales, no logró competir con los deportes tradicionales estadounidenses.

Sin embargo, la llegada de Pelé al Cosmos a mediados de los setentas, ser sede del Mundial 1994, así como la creación de la Major League Soccer (MLS) dos años después, han ayudado al crecimiento del fútbol en las últimas décadas. De hecho, la justa del 94, además de ser un parteaguas en cuanto a la exposición del deporte en el país, también reveló la capacidad organizativa de Estados Unidos. Hasta la fecha se mantiene como el Mundial con mayor asistencia en la historia de la FIFA, y la edición de 2026 será su décimosegunda participación mundialista.

De los tres países anfitriones, será el que tenga la mayor cantidad de ciudades sede, con 11: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Miami, Los Ángeles, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, Seattle y San Francisco.

De los tres países sede, Canadá es el que menos tradición futbolística tiene. Aun así, es donde el crecimiento ha sido más rápido en la última década. La historia de los inicios del deporte de México y Estados Unidos se repitió en el vecino del norte con la llegada de los inmigrantes británicos. El primer partido registrado se jugó en Toronto en el siglo XIX. No obstante, y pese a que el fútbol se organizó de manera formal desde temprano con la creación de lo que hoy se conoce como Canada Soccer, al deporte le costó competir con el hockey y no llegó a consolidarse hasta hace poco con la creación de la Canadian Premier League y el impulso de tener tres equipos en la MLS.

Ha tenido que ver en el crecimiento de la cultura futbolera la llegada de inmigrantes europeos y latinoamericanos. Canadá, la tercera sede de 2026, competirá a su vez por tercera ocasión después de debutar en México 1986 y regresar tras una larga pausa en Qatar 2022. Precisamente en la justa pasada, Canadá anotó su primer gol mundialista, un símbolo del progreso reciente del país en este deporte que recibirá a la justa de 2026 en Toronto y Vancouver.

La expectativa de la FIFA, las tres sedes y la región es lograr que este próximo mundial se recuerde como el evento que transformó a Norteamérica en una región futbolística unificada y poderosa. Veremos si lo consiguen.

Mientras tanto, hay más preguntas también importantes pendientes: ¿podrá Argentina repetir el título? ¿Será la oportunidad de ver un nuevo campeón? ¿Alguna de las grandes favoritas se impondrá sobre el resto? ¿O será acaso un Mundial lleno de sorpresas?

Lo sabremos en julio próximo.

