“Avatar: Fire and Ash” logra US $88 millones en su primer fin de semana en EE.UU.

El fenómeno de Pandora está de vuelta. Los cinéfilos regresaron en masa al universo de ciencia ficción de James Cameron este fin de semana, consolidando el éxito de la franquicia. ‘Avatar: Fire and Ash’ (Avatar 3) encendió la taquilla con una recaudación estimada de US$ 88 millones en Estados Unidos, demostrando que el interés por el mundo de los Na’vi sigue más vivo que nunca.

La apertura estuvo por debajo de las expectativas de los analistas, que creían que podría recaudar más de US$ 100 millones en su primer fin de semana. La primera película de “Avatar” se estrenó en 2009 con US$ 115 millones, ajustados por inflación. La segunda película, “Avatar: The Way of Water”, se estrenó en 2022 con US$ 134 millones en Estados Unidos.

Pero “Avatar: Fire and Ash” también recaudó aproximadamente US$ 257 millones internacionalmente, llevando su estreno global a US$ 345 millones. Probablemente, seguirá siendo una de las principales atracciones para los cinéfilos durante las vacaciones y mientras se proyecte hasta enero, dijo Paul Dergarabedian, jefe de tendencias del mercado en Comscore.

“Como fenómeno internacional, especialmente en 3D, y en IMAX y otros formatos premium, ‘Avatar’ es una película-evento”, afirmó.

El presupuesto de casi US$ 400 millones de la película podría debilitar las posibilidades de una cuarta entrega si tiene un retorno decepcionante en comparación con formatos de acción en vivo más populares, dijo Cameron a Jason Carroll de CNN la semana pasada. El destino de la franquicia se decidirá por el éxito de “Fuego y Ceniza” en las próximas semanas, dijo Cameron.

La asistencia a los cines ha disminuido en los últimos años porque los servicios de streaming se han multiplicado y los estadounidenses han reducido sus gastos discrecionales. Pero películas taquilleras como la franquicia de “Avatar” suelen atraer de nuevo a audiencias que prefieren la pantalla grande, IMAX o experiencias en 3D.

“El cine es un espacio sagrado para mí como cineasta”, dijo Cameron a CNN. “Nunca va a desaparecer. Pero creo que podría caer por debajo de un umbral en el que las películas que me gusta hacer y que me gusta ver, ya no sean sostenibles. No serán económicamente viables. Estamos muy cerca de eso ahora mismo”.

A pesar de un diciembre fuerte, Hollywood no logró volver a los niveles previos a la pandemia este año. La taquilla nacional cayó un 22,5 % en comparación con 2019, y subió solo un 1,3 % año con año, con ingresos que totalizan US$ 8.370 millones, según Comscore.

Los cines, analistas y estudios celebraron en 2023, cuando el estreno de “Barbie” y “Oppenheimer” devolvió la esperanza de que la experiencia en el cine aún podía prosperar. La taquilla superó los US$ 9.000 millones ese año, la primera y única vez desde la pandemia de covid-19.

Aunque las audiencias aún asisten a los cines, aún “está por verse” si la taquilla volverá a alcanzar los US$ 9.000millones, dijo Dergarabedian.

“La taquilla, considerando todos los altibajos de este año, va a terminar bastante bien y, de hecho, creo que podría dar paso al año más grande desde la pandemia, en 2026”, dijo.

Este fin de semana tuvo un impulso gracias a “David” de Angel Studios. La película animada y bíblica de aventuras recaudó US$ 22 millones y quedó en segundo lugar en general.

El thriller psicológico de Lionsgate Films, “The Housemaid”, recaudó US$ 19 millones a nivel nacional y terminó tercero este fin de semana. Y el público familiar acudió a los cines para ver “The SpongeBob Movie: Search for SquarePants” de Paramount Pictures, que recaudó US$ 16 millones.

Los tres estrenos podrían haber sido grandes éxitos si se hubieran lanzado en un mes lento como octubre, dijo el director editorial de Boxoffice Pro, Daniel Loria. En cambio, “se complementan” y tienen tiempo para atraer al público adecuado durante las vacaciones, dijo.

“Marty Supreme” de A24, “Song Sung Blue” de Focus Features y “Anaconda” de Sony Pictures se estrenarán a nivel nacional el próximo fin de semana.

“Marty Supreme”, un candidato a premios, se estrenó en seis cines este fin de semana. Terminó en noveno lugar, con US$ 875.000 en ganancias en Estados Unidos.

Mientras tanto, “Avatar: Fire and Ash” puede continuar atrayendo a grandes audiencias.

Los cines han visto un aumento en la frecuencia de los asistentes. Según Cinema United, en agosto hubo un 33 % de cinéfilos habituales —personas que ven al menos seis películas al año—, frente al 25 % del año pasado.

El aumento de cinéfilos frecuentes se produce mientras los propietarios de cines invirtieron US$ 1.500 millones en mejoras durante el último año, según Cinema United. Y las inversiones en pantallas grandes premium que muestran películas como “Avatar: Fire and Ash”, así como en asientos y concesiones de lujo, han llevado a la Generación Z a los cines.

Atraer a esas audiencias jóvenes, tanto a través de películas familiares como de adaptaciones como “Una película de Minecraft” de Warner Bros. Pictures y “Five Nights at Freddy’s 2” de Universal, siempre ha sido difícil, dijo Shawn Robbins, analista en Box Office Theory. Warner Bros. Discovery es la empresa matriz de CNN.

“Lo que se necesita para llevar a la gente al cine es un poco diferente de lo que solía ser, y creo que los estudios finalmente están empezando a centrarse en cómo hacer que eso realmente funcione para las generaciones actuales y futuras”, comentó Robbins.

