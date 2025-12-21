La contratación con IA ya está aquí: está haciendo infelices a las empresas y a los buscadores de empleo

Por Gordon Ebanks, CNN

A medida que el mercado laboral estadounidense se desacelera, las entrevistas dirigidas por IA y las cartas de presentación generadas automáticamente están cambiando drásticamente el proceso de conseguir empleo. Y tal vez no para mejor.

Más de la mitad de las organizaciones encuestadas por la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos utilizaron Inteligencia Artificial para reclutar trabajadores en 2025. Y se estima que un tercio de los usuarios de ChatGPT recurrieron al chatbot de OpenAI para ayudar en su búsqueda de empleo.

Sin embargo, investigaciones recientes encontraron que cuando los solicitantes usan IA durante el proceso, tienen menos probabilidades de ser contratados. Mientras tanto, las empresas reciben un mayor volumen de solicitudes.

“La capacidad (de las empresas) para seleccionar al mejor trabajador hoy puede ser peor debido a la IA”, dijo Anaïs Galdin, investigadora de Dartmouth y coautora de un estudio sobre el impacto de los grandes modelos de lenguaje (LLM) en las cartas de presentación.

Galdin y su coautor, Jesse Silbert de Princeton, analizaron cartas de presentación de decenas de miles de solicitudes en Freelancer.com, un sitio de ofertas de empleo.

Los investigadores descubrieron que, tras la introducción de ChatGPT en 2022, las cartas se volvieron más largas y mejor redactadas, pero las empresas dejaron de darles tanta importancia. Eso dificultó distinguir a un candidato calificado del resto, y la tasa de contratación, así como el salario inicial promedio, disminuyeron.

“Si no hacemos nada para mejorar el flujo de información entre trabajadores y empresas, podríamos tener un resultado como este”, dijo Silbert, refiriéndose a los resultados de su estudio.

Y con más solicitudes para revisar, los empleadores están automatizando la propia entrevista.

La mayoría (54%) de los buscadores de empleo en EE.UU. encuestados por la firma de software de reclutamiento Greenhouse en octubre dijeron haber tenido una entrevista dirigida por IA. Las entrevistas virtuales se popularizaron durante la pandemia en 2020. Muchas empresas ahora usan IA para hacer las preguntas, pero eso no ha hecho el proceso menos subjetivo.

“Los algoritmos pueden copiar e incluso magnificar los sesgos humanos”, dijo Djurre Holtrop, investigador que ha estudiado el uso de entrevistas en video asincrónicas, algoritmos y LLM en la contratación. “Todo desarrollador debe tener cuidado con eso”.

Daniel Chait, CEO de Greenhouse, advirtió de que con la IA infiltrándose en la contratación —desde solicitantes usando la herramienta para postularse a cientos de empleos y empleados automatizando el proceso en respuesta— se ha creado un “círculo vicioso” que hace infelices a todos.

“Ambos lados están diciendo: ‘Esto es imposible, no funciona, está empeorando’”, dijo Chait a CNN.

Los empleadores están adoptando la tecnología; una estimación proyecta que el mercado de tecnología de reclutamiento crecerá a US$ 3.100 millones para finales de este año. Pero legisladores estatales, sindicatos y trabajadores individuales han comenzado a resistirse por temor a que la IA pueda discriminar a los empleados.

Liz Shuler, presidenta del sindicato AFL-CIO, calificó el uso de la IA en la contratación como “inaceptable”.

“Los sistemas de IA les quitan oportunidades a los trabajadores para las que están calificados, basándose en criterios tan arbitrarios como nombres, códigos postales o incluso la frecuencia con la que sonríen”, dijo Shuler en un comunicado a CNN.

Estados como California, Colorado e Illinois están promulgando nuevas leyes y regulaciones destinadas a crear estándares para el uso de la tecnología en la contratación, entre otras áreas.

Un decreto reciente firmado por el presidente Donald Trump amenaza con socavar las regulaciones estatales sobre IA. Samuel Mitchell, un abogado de Chicago especializado en casos laborales, dijo que el decreto no puede “anular” la ley estatal, pero sí añade “incertidumbre continua” sobre las nuevas regulaciones tecnológicas.

Sin embargo, agregó que las leyes existentes contra la discriminación aún se aplican a la contratación, incluso si una empresa usa IA. Y ya se están presentando demandas.

En un caso respaldado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una mujer sorda está demandando a HireVue (una empresa de reclutamiento impulsada por IA) alegando que una entrevista automatizada a la que fue sometida no cumplía con los estándares de accesibilidad requeridos por la ley.

HireVue negó la acusación y dijo a CNN que su tecnología trabaja para reducir el sesgo a través de “una base de ciencia conductual validada”.

Pero a pesar de los desafíos iniciales, la contratación con IA parece haber llegado para quedarse. Y, sin duda, los nuevos avances en IA han permitido formas más sofisticadas de analizar currículums, abriendo puertas a candidatos que de otro modo podrían haber sido pasados por alto.

Pero quienes valoran el “toque humano” en la contratación se quedan insatisfechos.

Jared Looper, gerente de proyectos de tecnología de la información en Salt Lake City, Utah, comenzó su carrera como reclutador. Como parte de su búsqueda de empleo actual, fue entrevistado por un reclutador de IA.

Encontró la experiencia “fría”, incluso colgando la llamada la primera vez que fue contactado por el programa.

Ahora, Looper se preocupa por quienes aún no han aprendido a navegar un nuevo proceso de contratación en el que adaptarse a la inteligencia artificial es una habilidad crucial.

“Algunas personas excelentes se van a quedar atrás”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.