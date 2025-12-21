Los submarinos estadounidenses están en desventaja numérica en el Pacífico y Corea del Sur tiene un plan para ayudar

Por Yoonjung Seo, Gawon Bae y Brad Lendon, CNN

Corea del Sur quiere unirse a la élite naval submarina y ha recibido el visto bueno del presidente de EE.UU., Donald Trump, para hacerlo.

Que Seúl se convierta en el séptimo país del mundo en operar submarinos de propulsión nuclear —uniéndose a Estados Unidos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y la India— podría ser beneficioso para ambas partes.

Corea del Sur podría contrarrestar de manera más efectiva los movimientos de Corea del Norte o de China en las aguas alrededor de la península coreana; y eso permitiría a los submarinos de ataque de propulsión nuclear de la Marina de EE.UU. concentrarse en patrullas en puntos críticos como el mar de China Meridional y las aguas alrededor de Taiwán.

A ambos lados del Pacífico, la construcción de estos buques podría significar miles de empleos manufactureros bien remunerados, beneficiando a las economías de EE.UU. y Corea del Sur.

“Para Corea del Sur, esto sería un cambio radical para contrarrestar la amenaza submarina de Corea del Norte”, dijo Yu Jihoon, investigador del Instituto Coreano de Análisis de Defensa y ex oficial de submarinos surcoreano.

Los submarinos de propulsión nuclear “podrían transformar el papel de Corea del Sur dentro de la alianza, convirtiéndola en un proveedor de seguridad más capaz, por lo que las implicaciones estratégicas para la alianza Corea del Sur-EE.UU. son aún más significativas”, añadió.

Pero, como suele ocurrir en la construcción naval, el diablo está en los detalles.

Los submarinos de propulsión nuclear (SSN, por sus siglas en inglés) tienen muchas ventajas. Pueden permanecer sumergidos durante largos períodos —prácticamente durante años, si llevan suficientes provisiones para la tripulación—, mientras que la mayoría de los submarinos convencionales deben salir a la superficie para tomar aire y hacer funcionar los motores diésel, que a su vez cargan las baterías para operar en profundidad.

También suelen ser más rápidos que los submarinos convencionales y, en muchos casos, más silenciosos.

Adquirirlos ha sido un deseo de décadas del Gobierno surcoreano.

Pero Seúl ha enfrentado un obstáculo clave: bajo un acuerdo nuclear con EE.UU. de hace décadas, no se le permite reprocesar combustible nuclear gastado, a pesar de tener la tecnología para hacerlo.

Funcionarios surcoreanos han discutido el tema con Gobiernos estadounidenses anteriores, pero siempre a puerta cerrada.

Por eso, cuando el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, mencionó el deseo de su Gobierno de que EE.UU. levante la prohibición, durante sus conversaciones abiertas con Trump a fines de octubre, muchos se sorprendieron.

Al día siguiente de la solicitud de Lee, Trump pareció aprobarla. “Les he dado aprobación para construir un submarino de propulsión nuclear, en lugar de los submarinos diésel, antiguos y mucho menos ágiles, que tienen ahora”, escribió en Truth Social.

En su solicitud pública a Trump, Lee dijo que “quería rastrear mejor los submarinos en los mares cercanos a Corea del Norte y China”.

Dijo que el menor tiempo de inmersión de los submarinos diésel limita cuánto tiempo los submarinos surcoreanos pueden seguir a los de China, que tiene submarinos de ataque de propulsión nuclear, y a Corea del Norte, que está en proceso de desarrollarlos.

Lee le dijo a Trump que este plan, si se aprueba, podría ayudar a Washington ya que “reduciría significativamente la carga sobre las fuerzas estadounidenses” alrededor de la península coreana.

La Marina de EE.UU. ciertamente podría usar ayuda bajo las olas.

Hablando ante una subcomisión de la Cámara de Representantes de EE.UU., en 2019, el entonces jefe del Comando Indo-Pacífico de EE.UU., almirante Philip Davidson, hizo una evaluación contundente de los desafíos que enfrenta Washington.

“Hay 400 submarinos extranjeros en el mundo, de los cuales aproximadamente el 75 % se encuentran en la región Indo-Pacífico. Ciento sesenta de estos submarinos pertenecen a China, Rusia y Corea del Norte”, dijo Davidson al panel.

“Mientras estos tres países aumentan su capacidad, Estados Unidos retira submarinos de ataque (SSN) más rápido de lo que los reemplaza”, dijo Davidson.

Al 1 de julio de 2025, un sitio web de la Marina de EE.UU. muestra que tenía 49 submarinos de ataque en su flota, los cuales deben cubrir todos los océanos del mundo. Aproximadamente dos tercios de esa flota están disponibles para “desplegarse” en caso de emergencia, dijo el jefe interino de Operaciones Navales el pasado abril, pero menos submarinos están patrullando durante operaciones rutinarias.

Muchos en Corea del Sur afirman que el país es capaz de construir los SSN. El ministro de Defensa, Ahn Kyu-back, dijo en una auditoría parlamentaria el 30 de octubre que Corea del Sur ya ha “asegurado varias condiciones necesarias para construir submarinos de propulsión nuclear”.

Choi Il, un capitán retirado de submarinos de la Marina surcoreana que ahora dirige un instituto de investigación privado, coincide con Ahn. “Corea del Sur ya posee la capacidad de construir submarinos de 3.000 toneladas o más”, dijo.

Choi también señaló que los submarinos Jangbogo-III existentes en Corea del Sur, con propulsión diésel-eléctrica, están “diseñados estructuralmente para permitir un sistema de propulsión nuclear”. Pero el jefe de Operaciones Navales surcoreano, almirante Kang Dong-gil, dijo en la auditoría de octubre que podría “tomar más de 10 años” convertir el Jangbogo a propulsión nuclear.

Los expertos dicen que el punto clave de cualquier acuerdo será la ubicación: ¿Dónde es el mejor y más eficiente lugar para construir submarinos surcoreanos de propulsión nuclear?

En una publicación posterior en Truth Social, Trump agregó que los SSN se construirían en el astillero de Filadelfia, recientemente adquirido por el conglomerado surcoreano de construcción naval y defensa Hanwha.

Más tarde, cuando se publicó la hoja informativa entre Estados Unidos y Corea del Sur, el asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac, dijo a los periodistas que las discusiones sobre los submarinos se habían llevado a cabo bajo la premisa de que “serían construidos en Corea del Sur”, aunque la hoja informativa no mencionaba específicamente el lugar de producción.

“El tema central en la publicación de Trump fue la mención del astillero de Filadelfia”, dijo Kim Dong-yeob, experto militar surcoreano y profesor en el Instituto de Estudios del Lejano Oriente de la Universidad Kyungman.

“Lo que queríamos no era simplemente poseer submarinos de propulsión nuclear, sino asegurar las tecnologías relacionadas y lograr efectos industriales a través de la construcción nacional”, dijo Kim a CNN.

“Construir en el astillero de Filadelfia significa perder la transferencia de tecnología. Es esencialmente lo mismo que comprar armas fabricadas en Estados Unidos”.

Hanwha Ocean, copropietario del astillero de Filadelfia, no estuvo de acuerdo con la preocupación y dio la bienvenida a la decisión. En un comunicado, la empresa dijo que “está lista para brindar apoyo con su tecnología de construcción naval de última generación” y agregó que “las inversiones y asociaciones en instalaciones como el astillero de Filadelfia contribuirán a la prosperidad y seguridad compartida de ambas naciones”.

Un funcionario de la industria naval familiarizado con el tema dijo a CNN que Hanwha Ocean planea introducir programas avanzados de capacitación laboral en el astillero de Filadelfia. Las capacidades técnicas de Hanwha Ocean, que ha diseñado y construido cinco de los seis submarinos diésel existentes de 3.000 toneladas (clase Jangbogo-III), significan que no habría problema en construir submarinos de propulsión nuclear en el astillero de Filadelfia.

Pero nadie duda de que ese trabajo requeriría mucho tiempo. Incluso si el plan supera los obstáculos en el Congreso sin demoras, los expertos aún proyectan al menos 10 años hasta que Corea del Sur pueda adquirir un submarino de propulsión nuclear.

El astillero de Filadelfia está siendo modernizado por Hanwha Ocean, pero está orientado a la construcción naval comercial. Construir submarinos requeriría inversiones adicionales para una instalación techada y un dique seco.

Considerando la falta de infraestructura, especialmente para obtener el reactor nuclear a bordo, el experto estadounidense en transporte marítimo Sal Mercogliano dijo que probablemente el astillero de Filadelfia solo se encargaría de parte de la construcción.

“Podríamos ver grandes módulos y secciones llegar desde Corea [del Sur] a Estados Unidos, y realmente la planta de energía nuclear y los sistemas de propulsión asociados se harían aquí en el país porque Estados Unidos tiene experiencia en plantas nucleares”, dijo Mercogliano, profesor en la Universidad Campbell en Carolina del Norte.

Los submarinos de la Marina de EE.UU. se construyen en dos astilleros: General Dynamics Electric Boat, en Connecticut, y Newport News Shipbuilding, de Huntington Ingalls Industries, en Virginia. Ambos astilleros tienen agendas de construcción completas mientras EE.UU. moderniza su propia flota de submarinos, por lo que incorporar la construcción surcoreana en esas instalaciones parece problemático.

Mientras tanto, la aprobación del Congreso de EE.UU. y la revisión técnica del Departamento de Defensa para la implementación real también podrían tomar tiempo. El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, dijo que su Departamento “trabajará estrechamente” con los Departamentos de Estado y de Energía para cumplir el compromiso del presidente, durante su visita a Seúl, días después de Trump.

Sin embargo, aún no está claro si el alcance del permiso de EE.UU. se limitará al suministro de combustible o incluirá la transferencia de tecnología de propulsión nuclear.

Aunque Corea del Sur no tiene un submarino de propulsión nuclear, en octubre lanzó el Jang Yeongsil de 3.600 toneladas, “el mejor submarino diésel del mundo”, según la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa del país (DAPA, porsus siglas en inglés).

Diseñado y construido en Corea del Sur, fue fabricado por Hanwha Ocean.

Aunque es un submarino convencional, el Jang Yeongsil está equipado con baterías de iones de litio, lo que le permite permanecer sumergido y mantener maniobrabilidad a máxima velocidad por más tiempo que otros con baterías tradicionales de plomo-ácido.

“Las baterías de iones de litio, en general, en comparación con las de plomo-ácido, se pueden cargar mucho más rápido… lo otro es que las baterías de iones de litio pueden contener mucha más energía para el mismo peso o volumen”, dijo Thomas Shugart, capitán retirado de la Marina de EE.UU. y miembro adjunto del Center for a New American Security, a CNN.

“Así que, tal vez un submarino que antes solo podía permanecer sumergido tres o cuatro días, ahora podría hacerlo durante 10 o 12 días”.

Si Corea del Sur puede construir internamente un submarino tan avanzado, ¿por qué aún quiere uno de propulsión nuclear?

El almirante surcoreano retirado Kim Duk-ki cree que poseer un submarino de propulsión nuclear permitiría a Corea del Sur “contener de manera más eficiente” a los submarinos y buques de superficie chinos y rusos en caso de una guerra en la península coreana.

“Corea del Sur necesita operar a largas distancias para bloquear submarinos chinos que vendrían a aguas coreanas para apoyar a Corea del Norte en caso de guerra, y podría haber limitaciones para hacer eso solo con submarinos convencionales”, dijo Kim a CNN, enfatizando la alta velocidad de los submarinos de propulsión nuclear.

Sin embargo, Shugart cuestiona el deseo de Corea del Sur: “No tiene mucho sentido para mí desde una perspectiva operativa”.

“El principal beneficio de los submarinos de propulsión nuclear es principalmente la velocidad, poder ir rápido durante mucho tiempo y cruzar largas distancias rápidamente”, dijo Shugart.

Pero “Corea del Sur y Japón están justo donde probablemente ocurrirá la acción”, continuó, agregando que los SSN podrían tener sentido si la intención de Seúl fuera realizar una guerra antisubmarina agresiva.

Un posible submarino surcoreano de propulsión nuclear también podría agravar una carrera armamentista en la región. Corea del Norte calificó la búsqueda de los SSN por parte de Corea del Sur como “un movimiento estratégico para su propia nuclearización”, a pesar de que Seúl aclaró que el submarino no llevaría armas nucleares.

“Esto inevitablemente causará un fenómeno dominó nuclear en la región y desatará una intensa carrera armamentista”, dijo la agencia estatal norcoreana KCNA.

A principios de este año, Pyongyang reveló su propio submarino de propulsión nuclear. Está en construcción con el objetivo de terminarlo para finales de 2025, de acuerdo con el plan de desarrollo de armas a cinco años anunciado por Kim Jong Un, en 2021.

Por parte de China, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, pidió cautela y moderación.

“China espera que tanto Corea del Sur como Estados Unidos cumplan sinceramente con sus obligaciones de no proliferación nuclear y hagan cosas que promuevan la paz y la estabilidad regional, no lo contrario”, dijo Guo.

Las repercusiones geopolíticas, incluida la reacción de Beijing, son uno de los factores más preocupantes según el profesor Kim, de la Universidad Kyungman.

“Es, en esencia, declarar que Corea del Sur participaría como la punta de lanza y el escudo en la estrategia de contención de China liderada por Estados Unidos”, añadió Kim. “Debe analizarse si podemos soportar la posible represalia económica de China”.

