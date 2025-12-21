Sospechosos de terrorismo en Bondi lanzaron bombas sin explotar a la multitud y practicaron tiro antes del ataque

Por Hilary Whiteman, CNN

El padre y el hijo acusados ​​de llevar a cabo el peor ataque terrorista de Australia realizaron un entrenamiento con armas de fuego en un lugar no revelado en el campo, según una supuesta declaración de hechos publicada por un magistrado el lunes.

El documento judicial, que contiene redacciones, incluye imágenes de un video de Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed Akram, de 24 , que muestra a la pareja sosteniendo rifles y moviéndose de una manera que sugiere un elemento de entrenamiento táctico.

“En todo el video se ve al acusado y a su padre disparando escopetas y moviéndose de manera táctica”, afirma el documento.

Quince personas murieron en el tiroteo ocurrido en Bondi Beach el 14 de diciembre, cuyo objetivo, según las autoridades, era una multitud de familias judías que celebraban Janucá. Sajid Akram fue asesinado a tiros por la policía. Su hijo enfrenta cargos de terrorismo y 15 cargos de asesinato, además de 40 de intento de asesinato.

Los presuntos hechos indican que la pareja lanzó cuatro artefactos improvisados ​​contra la multitud momentos antes de comenzar a disparar, aunque ninguno detonó. El documento indica que las tres bombas caseras y una bomba con forma de pelota de tenis eran viables.

El documento incluye imágenes de los artefactos explosivos improvisados, incluida una quinta bomba presunta colocada en el maletero del vehículo que utilizaron para conducir hasta Bondi para llevar a cabo el ataque.

También se alega que la pareja grabó videos en los que compartieron puntos de vista que sugerían que se adherían a una “ideología de extremismo violento con motivaciones religiosas”.

En un video grabado frente a una imagen de la bandera del Estado Islámico, la pareja hizo declaraciones “condenando los actos de los sionistas” y parecieron “resumir su justificación del ataque terrorista de Bondi”, agregó el documento.

“Hay evidencia de que el acusado y su padre… planearon meticulosamente este ataque terrorista durante muchos meses”, dice el documento.

Esta es una noticia de última hora y se actualizará.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.