Zelensky pide consultas con socios europeos tras conversaciones con Estados Unidos

Por Sophie Tanno y Kosta Gak, CNN

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este domingo consultas con socios europeos tras las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos en Florida la semana pasada.

“Existe una sensación general de que, después del trabajo de nuestro equipo diplomático en Estados Unidos, valdrá la pena mantener consultas con un círculo más amplio de socios europeos”, escribió en Telegram.

Continuó: “Nos estamos moviendo con suficiente rapidez, y nuestro equipo en Florida ha estado trabajando con la parte estadounidense. También se invitó a representantes europeos”.

El enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner se reunieron con una delegación ucraniana en Miami el viernes para seguir discutiendo un plan de paz redactado por Estados Unidos.

El principal negociador ruso, Kirill Dmitriev, llegó a Florida el sábado por la tarde para reunirse con Witkoff y Kushner y mantener conversaciones sobre un posible fin de la guerra en Ucrania. En una actualización más tarde ese mismo sábado, Dmitriev dijo que las conversaciones estaban “avanzando de manera constructiva”.

