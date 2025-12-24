Agentes de ICE dispararon a un hombre indocumentado en Maryland que, según dicen, intentó embestirlos con su camioneta

Por Taylor Romine, CNN

Una parada de tráfico en las afueras de Baltimore el miércoles terminó con un hombre indocumentado herido por disparos y otro más lesionado después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) alegaran que el conductor de una camioneta se dirigió directamente hacia los agentes, lo que los incitó a abrir fuego.

Este es el segundo incidente publicado esta semana en el que agentes del ICE dispararon contra una persona indocumentada durante un operativo después de que esta presuntamente intentara herir a los agentes, aunque no fue alcanzada por disparos.

En el incidente del miércoles, el conductor de la camioneta recibió un disparo y otro inmigrante indocumentado que viajaba en ella resultó herido, pero ambos se encuentran estables y se espera que se recuperen, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Tras un año de enfrentamientos violentos entre el DHS y el público, este enfrentamiento es otro ejemplo de cómo los accidentes automovilísticos y las embestidas están cobrando protagonismo en los encuentros con agentes federales a medida que se intensifica la aplicación de las leyes inmigratorias en todo el país.

Agentes de ICE se encontraban en Glen Burnie, Maryland, el miércoles realizando un operativo inmigratorio selectivo cuando intentaron detener a los dos hombres, según informó la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

Los inmigrantes indocumentados fueron identificados como Tiago Alexandre Sousa-Martins, un portugués que conducía la camioneta, y Solomon Antonio Serrano-Esquivel, un salvadoreño que viajaba como pasajero, explicó McLaughlin.

Los agentes se acercaron a la camioneta y le pidieron a Sousa-Martins que apagara el motor, pero él se negó e intentó huir del lugar, añadió. Empezó a embestir vehículos de ICE y luego condujo su camioneta directamente hacia los agentes, y parecía que intentaba atropellarlos, añadió McLaughlin.

“Temiendo por sus vidas y la seguridad pública, los agentes dispararon sus armas de servicio a la defensiva, impactando al conductor”, declaró. Sousa-Martins luego destrozó su auto entre dos edificios, dijo McLaughlin, aunque las fotos compartidas por la agencia en X muestran una camioneta blanca que se estrelló contra un árbol. CNN se comunicó con el DHS para obtener aclaraciones.

En el accidente, Serrano-Esquivel también resultó herido, dijo.

Los agentes brindaron atención médica inmediata a los dos hombres y los trasladaron al hospital, dijo McLaughlin, y agregó que ningún agente de ICE resultó herido.

Sousa-Martins llegó a Estados Unidos desde Portugal en diciembre de 2008, pero no salió del país cuando su visa expiró en febrero de 2009, dijo el DHS. La agencia no proporcionó información adicional sobre el historial migratorio de Serrano-Esquivel.

No está claro de inmediato si los dos hombres obtuvieron representación legal.

CNN se comunicó con las autoridades locales de la zona para ver si respondieron al incidente.

A medida que las imágenes de dramáticos operativos inmigratorios han aumentado en todo el país durante el último año, los incidentes con vehículos se han vuelto comunes.

“Los agresores ahora chocan deliberadamente contra los agentes, acorralan a los vehículos policiales, sacan a los agentes de ICE de las carreteras y embisten con sus vehículos a los vehículos policiales”, declaró Emily Covington, subdirectora de Asuntos Públicos de ICE, a CNN en octubre.

Sin embargo, la agencia ha sido criticada por usar la táctica en sí, incluyendo la controvertida “técnica de inmovilización de precisión” o “PIT”, que obliga a un vehículo a girar y detenerse. Expertos han declarado a CNN que la maniobra se considera un uso de fuerza letal.

En octubre, Marimar Martínez recibió un disparo de un agente de Aduanas y Patrulla Fronteriza después de que la agencia alegara que embistió deliberadamente el vehículo de un agente. La jueza federal de distrito Georgia Alexakis, quien presidió el caso, finalmente retiró los cargos tras reiterar sus preocupaciones sobre la gestión de la investigación y las discrepancias que surgieron.

Otros incidentes en Chicago, incluido un hombre que recibió un disparo mortal durante una parada de tráfico, han enfurecido a la comunidad y causado una condena generalizada, en tanto los agentes bajo el paraguas del DHS han sido acusados ​​de mentir en los tribunales y presentar diferentes escenarios en declaraciones públicas frente a documentos judiciales.

