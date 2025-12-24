Departamento de Justicia dice que encontró más de un millón de documentos adicionales potencialmente relacionados con Epstein

Por Marshall Cohen, CNN

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) dijo este miércoles que descubrió más de un millón de documentos adicionales potencialmente relacionados con el caso de Jeffrey Epstein y que podría necesitar “unas semanas más” para procesarlos y publicarlos.

El departamento hizo la revelación en una publicación en X, diciendo que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés) y el FBI habían informado al departamento sobre los nuevos documentos.

“El DOJ ha recibido estos documentos de SDNY y el FBI para revisarlos antes de su publicación, en cumplimiento con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, los estatutos existentes y las órdenes judiciales”, decía la publicación.

“Tenemos abogados trabajando las 24 horas revisando y haciendo las ediciones por protección legalmente requeridas para proteger a las víctimas, y publicaremos los documentos lo antes posible. Debido a la gran cantidad de material, este proceso podría tomar unas semanas más. El departamento continuará cumpliendo plenamente con la ley federal y con la orden del presidente Trump de publicar los archivos”, continuó la publicación.

El anuncio de este miércoles llega después de una semana de publicaciones intermitentes como lo exige una nueva ley de transparencia que el Congreso aprobó el mes pasado.

La fecha límite para la publicación de todos los materiales fue el viernes, y el Departamento de Justicia publicó ese día una enorme cantidad de documentos. Esto fue seguido por otra descarga la mañana del sábado, y otra publicación importante el martes, que contenía varias referencias notables al presidente Donald Trump.

Un grupo bipartidista de legisladores y un número creciente de sobrevivientes del abuso de Epstein han criticado la publicación de los documentos por parte del Gobierno de Trump.

Algunos han planteado preguntas sobre las ediciones excesivas y aparentemente arbitrarias que protegieron de escrutinio a los asociados de Epstein. Otros críticos han expresado su enojo por materiales con poca edición que expusieron información de las víctimas.

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York es la oficina que investigó y acusó a Epstein en 2019 y que luego obtuvo una condena exitosa por tráfico sexual contra su asociada Ghislaine Maxwell en 2021.

Hannah Rabinowitz, de CNN, contribuyó a este informe.