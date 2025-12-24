El Consejo Electoral de Honduras declara a Nasry Asfura ganador de la elección presidencial; sus rivales dicen que impugnarán

Por Elvin Sandoval y Anabella González, CNN en Español

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) declaró este miércoles a Nasy “Tito” Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, ganador de la elección presidencial del 30 de noviembre.

Días antes de las elecciones, Asfura fue respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un mensaje en video, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López dijeron que Asfura superó por un 0,74 % de la votación a su más cercano rival, Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

De acuerdo con las consejeras, Asfura tuvo el 40,27 % de los votos por el 39,53 % de Nasralla. En tercer lugar quedó la candidata oficalista Rixi Moncada, con el 19,19 % de los sufragios.

Las consejeras defendieron la decisión de emitir la declaratoria aunque aún no se ha concluido el escrutinio especial de algunas actas. Dijeron que, de un total de 19.153 actas recibidas, 18.820 fueron divulgadas correctamente mientras 333 tienen inconsistencias. Agregaron que esto implica que el 98,27 % de las actas se pueden considerar como “divulgadas y consistentes”.

Tanto el partido de Nasralla como el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) han advertido que impugnarán el proceso.

En sus redes sociales, Asfura celebró la declaratoria del CNE y aseguró que está “preparado para gobernar”.

“Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones”, escribió en X. “Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios Bendiga Honduras!”, agregó.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Asfura y dijo que espera colaborar con su gobierno.

“El pueblo de Honduras se ha pronunciado: Nasry Asfura es el próximo presidente de Honduras”, dijo Rubio en X. “Estados Unidos felicita al presidente electo y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”.

Por su parte, Nasralla dijo que hubo irregularidades y que el resultado oficial del CNE “no responde a la voluntad de la mayor parte del pueblo hondureño”, al cuestionar además el rol de las consejeras del CNE.

Hall, en tanto, aseguró que “nadie en el CNE ‘elige’ al Presidente o Presidenta de la República; es el pueblo quien decide y el CNE simplemente se limita a certificarlo”.

“Aclaro que esa certificación que contiene la declaratoria de Elecciones Generales nivel presidencial, estuvo a punto de ser rehén político; pero, con firmeza hemos defendido y seguimos defendiendo que la declaratoria no pertenece a la voluntad de ningún Consejero o Consejera, ni de Partido Político alguno, solamente responde a la verdad de los resultados que reflejan la voluntad del pueblo hondureño”, dijo la consejera en X.

