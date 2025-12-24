El cuarto premio mayor más grande del Powerball asciende a US$ 1,7 mil millones a medida que se acerca la Navidad

Por Toni Odejimi, CNN

Los aspirantes a ganar la lotería pueden probar suerte con el premio mayor del Powerball —estimado en US$ 1.700 millones— en el sorteo de este miércoles después de que el gran premio quedara vacante el lunes por la noche.

Los números ganadores del lunes por la noche fueron 3, 18, 36, 41 y 54, con un Powerball de siete y un multiplicador Power Play de dos, lo que significa que la mayoría de los premios se duplicaban en un sorteo separado si la gente pagaba US$1 más, según un comunicado de prensa de Powerball.

El premio mayor es el cuarto más grande en la historia del Powerball y el segundo más grande de este año, rivalizando con el premio mayor de septiembre, estimado en US$ 1.787 millones y que fue repartido entre dos ganadores en Misuri y Texas. La lotería ha generado algunos de los premios mayores más grandes en la historia de Estados Unidos, incluyendo el récord de US$ 2.040 millones en 2022.

Si parece que este premio mayor lleva mucho tiempo creciendo es porque es cierto, con un récord de 46 sorteos en la serie actual, según Powerball. El sorteo de este miércoles será el número 47.

Aunque nadie se llevó el gran premio, algunos ganadores recibieron un regalo de Navidad adelantado de US$ 1 millón al acertar las cinco bolas blancas el lunes. Estos nueve boletos se vendieron en Florida, Georgia, Illinois, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Tennessee y Wisconsin.

Según Powerball, se han ganado varios premios gordos en Nochebuena o en el día de Navidad, pero ninguno de ellos ha alcanzado los mil millones de dólares.

Si alguien ganara el premio mayor de esta noche, sería el primer boleto en hacerlo.

Los ganadores de la lotería no verán cada centavo de esos US$ 1.700 millones. Ese valor —y la suma global estimada de US$ 781,3 millones— es antes de las deducciones de impuestos, aunque algunos estados no gravan sus ganancias de lotería.

Los ganadores del premio mayor tienen dos opciones para recibir su pago: mediante un plan de premios anualizados, con un pago inicial y 29 pagos anuales que aumentan un 5 %, o mediante un pago único. El plan de premios anualizados incluye los intereses. La mayoría de los ganadores de lotería reciben el pago único.

Antes de apresurarse a comprar un boleto, tenga en cuenta que las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 entre 292,2 millones, pero las probabilidades mejoran con premios menores, algunos de tan solo US$ 4. Un boleto para jugar cuesta US$ 2.

Los sorteos están programados para todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 ET.

