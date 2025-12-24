Stranger Things 5: fecha de estreno de los episodios de cada parte y la duración de la última temporada

Por Gonzalo Jiménez, CNN

Nueve años después de su lanzamiento en 2016, la serie “Strager Things” baja su tren de aterrizaje para preparar su final, pues estrena este jueves 25 de diciembre los tres penúltimos episodios de su temporada 5, antes de su esperado capítulo final, a emitirse el 31 de diciembre.

Es un final que llega en tres partes: los primeros cuatro capítulos se estrenaron el 26 de noviembre bajo el título de “Volumen 1”; luego, se estrenarán tres episodios el 25 de diciembre, con el título de “Volumen 2”; y el octavo episodio, el último de toda “Stranger Things”, podrá verse en Netflix y en ciertas salas de cine en Estados Unidos el 31 de diciembre.

Los creadores de la serie, los hermanos Matt y Ross Duffer, han sido herméticos sobre los detalles de la trama de los últimos episodios, así que aquí revelaremos sólo lo que se conoce oficialmente sobre la temporada 5 de “Stranger Things”.

Los hermanos Duffer sí han divulgado que los capítulos tendrán cada uno alrededor de una hora de duración, lo que indica que cada episodio será como una película, con mucha trama y desarrollo para no dejar cabos sueltos en la historia.

El tráiler final del Volumen 2 de la temporada 5 muestra muchas escenas de acción y revela que el llamado “Upside Down”, esa otra dimensión llena de monstruos que amenaza a los protagonistas desde el inicio de la serie, empieza a colarse de manera masiva en la realidad y conducirá a un enfrentamiento directo contra el gran villano de ese inframundo, Vecna.

Netflix también divulgó una secuencia en la que el personaje de Eleven (Millie Bobby Brown) entrena en un campo de obstáculos y emplea sus poderes mentales como si fuese una Jedi, destrozando calabazas con un gesto de sus manos y dando saltos que desafían la gravedad.

Los hermanos Duffer dirigieron cinco episodios esta temporada final, con dos capítulos dirigidos por Frank Darabont (“The Shawshank Redemption”) y uno dirigido por Shawn Levy (“Deadpool & Wolverine”).

A través de una serie de flashbacks, en la temporada 4 se revela que el portal que conecta la realidad con la dimensión alternativa del “Upside Down” tuvo su origen en el Laboratorio de Hawkins cuando una Eleven aún niña se enfrentó a otro joven con poderes, One (Jamie Campbell Bower), de naturaleza violenta y perturbada, y lo envió al “Upside Down”, donde, con el pasar de los años se transformó en Vecna.

Vecna, para adquirir poder y abrir otros portales, se cuela en la realidad y empieza a dar muerte a varios adolescentes. Los jóvenes protagonistas, con una Eleven que ya recuperó sus poderes, enfrentan a Vecna y lo detienen brevemente, pero no logran evitar que haga daño a Max (Sadie Sink), quien cae en un coma, y que surjan grandes grietas en la realidad que amenazan con que los monstruos del “Upside Down” se cuelen por ellas.

Los nuevos episodios se desarrollan en el otoño boreal de 1987, un año y medio después de los acontecimientos de la temporada 4. Según la sinopsis oficial: “Hawkins, Indiana, está marcada por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un único objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero ha desaparecido; se desconoce su paradero y sus planes. Para complicar aún más su misión, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Eleven, obligándola a esconderse de nuevo”.

“A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will (Noah Schnapp), también lo hace un presentimiento opresivo y familiar. La batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y letal que cualquier otra a la que se hayan enfrentado antes. Para acabar con esta pesadilla, necesitarán que todos —todo el grupo— permanezcan juntos, una última vez”.

Los episodios estarán disponibles en Netflix en Estados Unidos a partir de las 8:00 p.m. hora de Miami (7:00 pm en México, 8:00 p.m. en Colombia, 10:00 p.m. en Argentina y 2:00 a.m. del día siguiente en España).

25 de diciembre de 2025: Volumen 2

Episodio 5: “Shock Jock”

Episodio 6: “Escape From Camazotz”

Episodio 7: “The Bridge”

31 de diciembre de 2025: El final

Episodio 8: “The Rightside Up”

El episodio final de “Stranger Things” se emitirá el 31 de diciembre, según el sitio web de Netflix, en 350 salas de cine de Estados Unidos y Canadá, a partir de las 8:00 p.m. hora de Miami.

“Stranger Things” ha hecho tradición contar con estrellas emblemáticas de la década de 1980 como actores invitados. Es el caso de Sean Astin (“The Goonies”), Paul Reiser (“Mad About You”), Cary Elwes (“The Princess Bride”), Robert Englund (“A Nightmare on Elm Street”) y Matthew Modine (“Vision Quest”).

En la temporada final, el ícono de los 1980 es Linda Hamilton, la legendaria Sarah Connor de “Terminator”. Hamilton interpreta a la Dra. Kay, una misteriosa agente gubernamental a cargo de las fuerzas militares que vigilan la cuarentena a la que fue sometida la población de Hawkins.

Winona Ryder (Joyce Byers)

David Harbour (Jim Hopper)

Millie Bobby Brown (Eleven)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler)

Gaten Matarazzo (Dustin Henderson)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair)

Noah Schnapp (Will Byers)

Sadie Sink (Max Mayfield)

Natalia Dyer (Nancy Wheeler)

Charlie Heaton (Jonathan Byers)

Joe Keery (Steve Harrington)

Maya Hawke (Robin Buckley)

Priah Ferguson (Erica Sinclair)

Brett Gelman (Murray)

Jamie Campbell Bower (Vecna)

Cara Buono (Karen Wheeler)

Amybeth McNulty (Vickie)

Nell Fisher (Holly Wheeler)

Jake Connelly (Derek Turnbow)

Alex Breaux (Teniente Akers)

Linda Hamilton (Doctora Kay)

