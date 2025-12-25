Cancelan el concierto anual de jazz de Nochebuena tras la inclusión del nombre de Trump en el Centro Kennedy

Por Aleena Fayaz, CNN

El presentador habitual del concierto anual de jazz de Nochebuena del Centro Kennedy anunció la cancelación del evento del miércoles tras la decisión del consejo de administración de renombrar el lugar en honor tanto del presidente demócrata asesinado como del presidente Donald Trump.

“Decidí cancelar nuestra sesión de jazz de Nochebuena en el Centro Kennedy al ver el cambio de nombre el viernes pasado”, declaró Chuck Redd, baterista y vibrafonista, en un comunicado a CNN.

La cancelación es la última reacción adversa tras la votación del consejo de administración del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas la semana pasada para renombrarlo como “Trump Kennedy Center”. La decisión provocó rápidamente la indignación de la familia del expresidente, legisladores y mecenas del histórico lugar, además de generar dudas sobre su legalidad.

Horas después de la votación, el centro de artes escénicas de la ciudad de Washington actualizó su sitio web y al día siguiente instaló nuevos letreros en la fachada del edificio con el nombre de Trump.

CNN contactó con el Centro Kennedy para obtener comentarios sobre la cancelación del concierto. Associated Press ya había informado previamente de la cancelación.

El concierto de jazz es una tradición navideña anual que se realiza en el Centro Kennedy. Antes de su cancelación, el concierto ofrecía la opción de asistir en persona o seguirlo a través de una transmisión en directo para quienes quisieran disfrutar del espíritu navideño.

Redd, quien afirmó haber dirigido este concierto desde 2006, tras heredar el puesto del difunto bajista de jazz Keter Betts, declaró a CNN que actualmente no planean reprogramar la actuación.

El músico es una figura conocida en la escena musical de la ciudad de Washington. Fue miembro de la Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra durante 15 años y artista residente en el Smithsonian Jazz Café de 2004 a 2008, según su sitio web.

“He actuado en el Centro Kennedy desde el comienzo de mi carrera y me entristeció ver este cambio de nombre”, dijo Redd.

El intento de renombrar el edificio ha suscitado dudas legales sobre si el consejo tiene la autoridad para cambiar el nombre de la institución artística, que el Congreso designó en 1964 como monumento conmemorativo al presidente demócrata asesinado.

La representante Joyce Beatty, demócrata de Ohio y miembro ex officio del consejo de administración del centro, presentó una demanda el lunes impugnando la decisión del consejo. Beatty alega que la votación de la junta directiva para añadir el nombre de Trump excedió la autoridad otorgada a la junta por el Congreso.

Trump, quien fue elegido presidente por una junta directiva recién constituida en febrero, ha bromeado con frecuencia sobre llamar al centro de artes escénicas el “Trump Kennedy Center”. La junta directiva, elegida personalmente por el presidente, aprobó sus deseos en una reunión la semana pasada, según una fuente familiarizada con el asunto, durante la cual Trump también participó por teléfono.

Días después de asumir el cargo, Trump anunció un plan ambicioso para desmantelar la junta directiva existente y destituir a su presidente, el multimillonario filántropo David Rubenstein. Desde entonces, ha liderado una campaña para remodelar la institución a su gusto reestructurando su conducción, obteniendo financiación multimillonaria del Congreso para renovaciones y replanteando su programación.

Desde remodelaciones hasta cambios de nombre, el deseo del presidente de dejar su huella en Washington ha sido un objetivo clave de su segundo mandato. En la Casa Blanca, Trump consideró que el histórico jardín de rosas necesitaba un cambio, pavimentándolo con piedra blanca, y las excavadoras han demolido el Ala Este para dar paso a un nuevo y enorme salón de baile. Para celebrar el 250° aniversario de la nación, el próximo año, Trump contempla un nuevo arco triunfal al otro lado del río Potomac, frente al Monumento a Lincoln.

Con información de Betsy Klein y Tierney Sneed, de CNN.

