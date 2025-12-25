Catherine, princesa de Gales, y la princesa Carlota interpretan un dueto de piano para el servicio de villancicos de Navidad

Por Sana Noor Haq, CNN

Catherine, princesa de Gales, y su hija Carlota interpretaron un festivo dueto de piano que se transmitió este miércoles como parte de un servicio navideño anual que celebra “el amor en todas sus formas”, según el Palacio de Kensington.

Los televidentes británicos vieron el “momento musical especial” entre Catherine y la princesa Carlota en la víspera de Navidad, dijo el palacio en un comunicado, añadiendo que el recital de piano fue grabado la semana pasada en el Castillo de Windsor.

Madre e hija interpretaron “Holm Sound” del productor escocés Erland Cooper, una composición que “disfrutan interpretando juntas en casa”, añadió el comunicado del palacio.

Cooper escribió la canción para su madre, para reflejar valores como “la naturaleza, la conexión y la unión”.

El clip formó la secuencia de apertura del concierto “Juntos en Navidad”, que es presentado por la Princesa de Gales en la Abadía de Westminster, en Londres, y transmitido anualmente en el Reino Unido el 24 de diciembre.

En 2021, la princesa organizó el primer servicio para honrar a quienes tuvieron un impacto significativo en sus comunidades locales en el apogeo de la pandemia de covid-19.

El servicio musical de este año se filmó en la Abadía el 5 de diciembre y destacó a personas de todo el Reino Unido que “han dedicado u ofrecido su tiempo como voluntarios para estar presentes con otros, liderado iniciativas que unen a las personas de su comunidad u ofrecido una mano amiga a quienes los rodean”, manifestó el palacio en un comunicado.

Esa noche, la majestuosa Abadía, iluminada con velas, se llenó con 1.600 personas conectadas por el “amor y la compasión” que “nos une a todos en Navidad y durante todo el año”, añadió el comunicado del palacio.

Árboles de bosques británicos adornados con frutas, bayas y arbustos de Navidad tejidos por el horticultor Jamie Butterworth bordeaban los escalones de la Abadía para crear un “país de las maravillas mágico para los invitados desde el momento en que llegan”.

Tras el servicio, los villancicos cantados por el prestigioso coro de la Abadía de Westminster resonaron en los pasillos de la iglesia gótica.

Una selección de artistas británicos, entre ellos Hannah Waddingham, Griff y Katie Melua, ofrecieron actuaciones musicales, mientras que oradores como el Príncipe de Gales, Kate Winslet y Chiwetel Ejiofor ofrecieron conmovedoras lecturas, todas ellas en torno al tema del “amor, la compasión y la conexión”.

Con el apoyo de la Fundación Real del príncipe y la princesa, el espectáculo también contó con una actuación especial de jóvenes de Platinum Performing Arts, una organización con sede en la capital británica.

Los organizadores también realizaron otros 15 servicios de villancicos comunitarios “Juntos en Navidad” en todo el Reino Unido, incluso en Manchester, la Isla de Wight y Dyfed, en el suroeste de Gales.

La princesa ha regresado gradualmente a sus deberes reales desde que le diagnosticaron cáncer el año pasado. En septiembre de 2024, anunció que había completado la quimioterapia y que estaba “haciendo todo lo posible para mantenerme libre de cáncer”.

Lianne Kolirin y Lauren Said-Moorhouse de CNN contribuyeron con este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.