León XIV denuncia que los palestinos de Gaza están obligados a refugiarse en tiendas ante la “lluvia, el viento y el frío”

El papa León XIV celebró la primera Navidad desde su elección denunciando el sufrimiento de la gente de Gaza, que se refugia en tiendas de campaña ante la “lluvia, el viento y el frío”, y pidió que se silencien las armas en Ucrania.

El día de Navidad, el primer papa nacido en Estados Unidos ofreció la tradicional bendición Urbi et Orbi (“A la ciudad y al mundo”) desde el balcón de San Pedro, examinando un mundo salpicado de conflictos desde Yemen hasta Myanmar.

El pontífice solicitó compasión hacia aquellos que han huido de sus países de origen para buscar un futuro en Europa y EE.UU.

León XIV, elegido el 8 de mayo, declaró el jueves que Jesucristo es “nuestra paz” porque “nos muestra el camino para superar los conflictos, ya sean interpersonales o internacionales. Con su gracia, podemos y debemos cada día contribuir a rechazar el odio, la violencia y la oposición, y a practicar el diálogo, la paz y la reconciliación”.

El pontífice comenzó pidiendo justicia, paz y estabilidad para el Líbano, los territorios palestinos, Israel y Siria. Más tarde, manifestó que, al hacerse hombre, Jesús asumió nuestra fragilidad, lo que le permitió identificarse con quienes no tienen nada y lo han perdido todo, como los habitantes de Gaza.

La primera Navidad del papa desde su elección tuvo lugar en condiciones húmedas y frías, pero eso no disuadió a grandes multitudes de salir a escuchar su mensaje.

Antes, durante la misa, preguntó cómo, en Navidad, “podemos no pensar en las tiendas de campaña en Gaza, expuestas durante semanas a la lluvia, al viento y al frío”, así como en los refugios improvisados ​​de los refugiados de todo el mundo y de las personas sin hogar “en nuestras propias ciudades”.

“Frágil es la carne de los pueblos indefensos, probados por tantas guerras, en curso o concluidas, que dejan tras de sí escombros y heridas abiertas”, afirmó León XIV.

Más tarde, durante su mensaje de Navidad, pidió compasión hacia aquellos “que huyen de su tierra natal para buscar un futuro en otro lugar, como los muchos refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo o atraviesan el continente americano”.

Desde su elección, León XIV ha destacado la difícil situación de quienes sufren en Gaza y ha exigido abiertamente un mejor trato a los migrantes.

En su primera entrevista importante en septiembre, el papa estadounidense expresó su preocupación por “algunas cosas” que suceden en su país natal, destacando la importancia de una carta que su predecesor, el papa Francisco, envió a los obispos estadounidenses a principios de este año, en la que criticaba los planes de deportación del Gobierno.

León XIV también aprovechó su bendición navideña para orar por el atormentado pueblo de Ucrania, que ha resistido la invasión rusa durante casi cuatro años. “Que cese el clamor de las armas y que las partes involucradas, con el apoyo y el compromiso de la comunidad internacional, encuentren el coraje para entablar un diálogo sincero, directo y respetuoso”, manifestó.

León XIV comenzó las celebraciones navideñas presidiendo la “Misa de medianoche” en una abarrotada Basílica de San Pedro, a la que asistieron decenas de cardenales. Al inicio de la función, niños de Corea del Sur, India, Mozambique, Paraguay, Polonia y Ucrania llevaron flores y acompañaron al papa en procesión hasta el pesebre.

El Vaticano informó que había 6.000 personas en la Basílica, mientras que 5.000 se congregaron en la plaza para seguir la misa en pantallas gigantes, muchas de ellas con paraguas para protegerse de la lluvia.

El pontífice les agradeció su asistencia a pesar del mal tiempo: “Los admiro, los respeto y les agradezco su valentía y su disposición para estar aquí esta noche”.

En su homilía, León XIV habló de la sabiduría del relato navideño, diciendo que “mientras la humanidad busca convertirse en “Dios” para dominar a los demás, Dios elige hacerse hombre para liberarnos de toda esclavitud. ¿Será suficiente este amor para cambiar nuestra historia?”.

Un día antes, el papa expresó su profunda tristeza por la falta de acuerdo entre Rusia y Ucrania en una tregua navideña, expresando su deseo de que hubiera al menos 24 horas de paz.

León XIV, elegido en mayo, se ha reunido con el presidente Volodymyr Zelensky en varias ocasiones y ha propuesto al Vaticano como mediador para las conversaciones de paz con Rusia, una oferta que Moscú no ha aceptado.

Al igual que sus predecesores recientes, León XIV se ha centrado en su labor de pacificación, y en una tarjeta preparada por la Casa Pontificia escribió: “La Navidad del Señor es la Navidad de la Paz”.

El papa, de 70 años, el pontífice más joven desde que Juan Pablo II fue elegido a los 58 años, preside más servicios navideños que sus predecesores inmediatos, restaurando la tradición de celebrar una misa el día de Navidad, por primera vez desde 1994.

El servicio de Nochebuena de León XIV comenzó a las 22:0, hora de Roma, más tarde que en años anteriores.

La misa de la vigilia navideña se trasladó a alrededor de las 19:00 debido al toque de queda por la pandemia de covid-19, y se mantuvo a esa hora. Antes de 2009, la misa se celebraba a medianoche, hasta que Benedicto XVI decidió adelantarla dos horas.

La Plaza de San Pedro ha sido decorada con un belén de la diócesis de Nocera Inferiore-Sarno, en Campania, suroeste de Italia, y un árbol de Navidad de 25 metros de altura procedente de la zona de Val d’Ultimo en Bolzano, norte de Italia.

San Pedro también alberga una exposición de más de 100 belenes de diferentes ciudades y países, incluyendo uno de Chicago, la ciudad natal del papa León XIV, y de Perú, donde sirvió como misionero y obispo durante varios años.

El período navideño también marcará el final oficial del año jubilar de la Iglesia Católica, doce meses dedicados a la peregrinación, la renovación espiritual y el perdón, que se celebra cada 25 años.

Las “puertas santas” especiales de las cuatro basílicas papales, por las que los peregrinos pueden pasar durante el año jubilar, se cerrarán y tapiarán en los próximos días. León XIV presidirá la clausura de la puerta santa en San Pedro el 6 de enero de 2026.

