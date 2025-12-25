Rusia critica las acciones de EE.UU. sobre Venezuela y dice que la situación en el Caribe es un “caos legal”

CNN en Español

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia criticó este jueves las acciones de Estados Unidos en su campaña de presión sobre Venezuela, al tiempo que exigió “estabilidad y respeto” en el ámbito marítimo, dijo la portavoz de ese ministerio, María Zajárova.

“Condenamos enérgicamente estos actos (las acciones de EE.UU. en torno a Venezuela) y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo”, dijo Zajárova en conferencia de prensa, informa la agencia TASS.

La funcionaria se refirió a los últimos acontecimientos en el Caribe como “caos legal”, puesto que, dijo, se reactivaron “prácticas que creíamos haber olvidado hace mucho, tales como la apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje”.

La semana pasada, en un intento de cortar la principal fuente económica de Caracas, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó un bloqueo “completo” de los buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que las acciones de EE.UU. constituyen “una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad global”.

En las últimas horas, EE.UU. profundizó la campaña de presión sobre Venezuela y Maduro con la amenaza de nuevas sanciones “al máximo” sobre el país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que “aboga por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad”. También apeló a que Trump, con “pragmatismo y racionalidad”, solucione las tensiones “en el marco de las normas jurídicas internacionales”.

La tensión entre Venezuela y EE.UU. se intensificó desde septiembre por los ataques de fuerzas militares estadounidenses contra embarcaciones que presuntamente transportaban narcóticos, según ha dicho Washington sin presentar pruebas que respalden estas afirmaciones.

La Casa Blanca asegura que su objetivo con esta ofensiva es frenar la entrada de drogas en su país, mientras que el Gobierno de Venezuela sostiene que EE.UU. busca en cambio un cambio de régimen.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, compartió el miércoles el mensaje que le envió el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al presidente Nicolás Maduro con motivo de las fiestas de fin de año.

Putin, según el mensaje, destaca que el último año “ha sido bastante exitoso para las relaciones ruso-venezolanas” por la firma del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre ambos países.

En palabras de Putin, Venezuela “se enfrenta a una presión externa sin precedentes”.

“Quisiera reiterar nuestra solidaridad inalterable con el pueblo de Venezuela”, dice el mensaje que envió el presidente de Rusia. “Así como nuestra disposición a continuar trabajando en estrecha colaboración sobre los temas actuales de la agenda bilateral e internacional”, agrega el mandatario.

Con información de la agencia EFE.