Zelensky habló con Witkoff y Kushner, de EE.UU., sobre un posible acuerdo de paz con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mantuvo una conversación muy positiva con el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, el día de Navidad, mientras continuaban las negociaciones sobre los términos de un posible acuerdo de paz.

“Les agradezco el enfoque constructivo, el intenso trabajo y las amables palabras y felicitaciones navideñas dirigidas al pueblo ucraniano”, declaró Zelensky en un comunicado.

Ambas partes discutieron “ciertos detalles sustanciales” sobre las negociaciones de paz en curso y la conversación generó “algunas ideas nuevas sobre cómo lograr una paz verdadera”, añadió Zelensky.

Al líder ucraniano se unieron otros diplomáticos en la llamada, incluido el secretario del Consejo de Defensa, Rustem Umerov.

Umerov mantendrá conversaciones adicionales con Kushner y Witkoff, afirmó Zelensky.

“Creemos que este es el enfoque correcto: no perder ni un solo día ni una sola oportunidad que pueda acercarnos al resultado. Ojalá la conversación de hoy sea un paso más hacia la paz”, concluyó.

En una conferencia de prensa en Moscú el jueves por la mañana, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, señaló que se están logrando avances “lentos pero constantes” en el proceso de negociación entre Rusia y Estados Unidos.

Continuó acusando a la Unión Europea de seguir comprometida con la “escalada del conflicto y la prolongación de las hostilidades”.

En su discurso de Navidad, el papa León también hizo un llamamiento a la paz en Ucrania.

“Que cese el clamor de las armas y que las partes involucradas, con el apoyo y el compromiso de la comunidad internacional, encuentren el coraje para entablar un diálogo sincero, directo y respetuoso”, declaró el líder religioso.

Los esfuerzos de paz del Gobierno de Trump han avanzado gradualmente en las últimas semanas.

Durante el fin de semana, una delegación ucraniana encabezada por Umerov y el enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, se reunió por separado con sus homólogos estadounidenses en conversaciones que Witkoff describió como “constructivas y productivas”.

El martes, Zelensky presentó nuevos detalles sobre un plan de 20 puntos que describió como “un documento fundamental para el fin de la guerra, un documento político entre nosotros, Estados Unidos, Europa y Rusia”.

El presidente de Ucrania también abordó los detalles de las garantías de seguridad entre Ucrania, Estados Unidos y los países europeos, que serían cruciales para cualquier acuerdo de paz con Rusia.

El plan implicaría que Ucrania retirara sus tropas de zonas de la región de Donetsk, afirmó Zelensky.

Posteriormente, Rusia tendría que retirar sus fuerzas de forma equivalente al territorio cedido por las tropas ucranianas, estableciendo así una zona desmilitarizada alrededor de algunas de las líneas del frente actuales.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha declarado que Rusia está “analizando actualmente los materiales” de la propuesta.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado que Ucrania debe ceder efectivamente todo Donetsk para que un plan de paz funcione.

“Preferiríamos hacerlo y eliminar las causas profundas del conflicto mediante la diplomacia”, declaró Putin en la reunión anual del Ministerio de Defensa ruso.

“Si el país oponente y sus aliados extranjeros se niegan a entablar conversaciones sustanciales, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por medios militares”, añadió.

Trump ha afirmado que el fin de la guerra en Ucrania está más cerca que nunca, pero aún no se ha materializado un acuerdo oficial satisfactorio para ambas partes.

Los intercambios diplomáticos se desarrollaron mientras Rusia continúa lanzando ataques letales contra objetivos ucranianos.

La campaña más reciente se ha centrado en Odesa, la principal ciudad portuaria de Ucrania, situada junto al mar Negro.

Los ataques de Moscú han causado cortes de electricidad en la ciudad y sus alrededores, así como daños a la infraestructura portuaria y a embarcaciones civiles.

Rusia lanzó el martes uno de sus mayores ataques aéreos de este mes contra Ucrania, matando al menos a tres personas e hiriendo al menos a otras 17.

Las tropas de Kyiv se retiraron de la ciudad de Siversk, en el este de Ucrania, según las fuerzas armadas del país, mientras las fuerzas rusas continuaban con sus “operaciones ofensivas activas”.

A su vez, los servicios de seguridad ucranianos han intensificado este mes las operaciones con drones y sabotaje contra aviones de combate y submarinos rusos, utilizando drones de largo alcance para atacar aeródromos rusos en la Crimea ocupada y el sur de Rusia.

Antes de Navidad, Zelensky declaró que el ejército de Kyiv está en alerta ante posibles ataques e instó a los servicios de inteligencia ucranianos a intensificar significativamente su trabajo.

“Entendemos que precisamente en estos días podrían, como es natural, llevar a cabo ataques masivos en Navidad”, publicó Zelensky en X. Añadió que las autoridades celebraron una reunión sobre la defensa de las localidades ucranianas, especialmente del 23 al 25 de diciembre.

Mientras tanto, un general ruso murió en un atentado con coche bomba en Moscú esta semana, y las autoridades culpan a Ucrania del aparente asesinato de un alto funcionario militar.

