El tenis en 2025: Alcaraz y Sinner alimentan una épica rivalidad, mientras Sabalenka parece no tener competencia

El tenis masculino fue una lucha de dos. Dos grandes protagonistas en el circuito de la ATP que escriben sus nombres en el rótulo de invencibles. Se trata del español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.

Ambos se repartieron por segundo año consecutivo los principales torneos del calendario, incluidos los títulos de Grand Slam de la temporada, consagrándose como los grandes dominadores del circuito masculino, peleando entre ambos por la cima de la ATP, al tiempo que aumentan la brecha que los separa aún más de sus rivales.

Nada más arrancó la temporada en enero, el italiano revalidó el título que había ganado en Australia un año antes. Sinner, que ocupaba el liderato del ranking de la ATP tras destronar a Novak Djokovic en junio de 2024, se mantuvo como número uno del mundo hasta septiembre de 2025.

¿La razón? Sinner no pudo jugar algunos de los torneos que había ganado el año anterior por molestias físicas —y por ende perdió puntos— y Alcaraz se encargó de recuperar terreno ganando en Roterdam, Montecarlo, Roma y revalidar su título de Roland Garros.

La racha ganadora del de Murcia lo llevó a levantar el título del Queen’s Club; sin embargo Sinner se impuso en Wimbledon a Alcaraz. Ya de este lado del Atlántico, en Cincinnati, fue Carlitos el ganador del torneo que serviría de preámbulo para el US Open que impidió que Sinner ganara y con ello el tenista del Palmar recuperó el puesto número uno. Lo mantuvo durante ocho semanas hasta perderlo momentáneamente con Sinner para recuperarlo y cerrar así el año.

Hagamos la comparación de cómo les fue a los dos mejores tenistas del mundo en el 2025. En total se enfrentaron en seis ocasiones, con cuatro victorias para Carlos Alcaraz y dos para Jannik Sinner.

Ambos tenistas ganaron dos Grand Slams cada uno. El español obtuvo el Roland Garros y el US Open, mientras que el italiano conquistó el Abierto de Australia y Wimbledon.

Finalmente, Carlitos cerró el año con ocho títulos entre todas las competencias, mientras que Sinner lo hizo con seis.

En la rama femenina, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka fue la líder indiscutible, culminando una temporada dominante con el título del US Open, lo que la consolidó en la cima del ranking WTA, siendo reconocida como la mejor jugadora del año.

Por su parte, la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Coco Gauff mantuvieron el top 3, siendo las principales perseguidoras de Sabalenka a lo largo del año; Gauff evolucionó su juego para competir.

Entre las estrellas emergentes se encuentra Mirra Andreeva. La rusa ha sido una de las grandes revelaciones, destacando entre las jugadoras menores de 20 años en el circuito. Otra revelación ha sido Maya Joint.

La australiana también se consolidó entre las 100 mejores del mundo, con gran regularidad.

En cuanto a los Grand Slams, Swiatek ganó Wimbledon y Sabalenka dominó el US Open, mostrando la rivalidad entre ambas.

