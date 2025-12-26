El vicepresidente de Bolivia se declaró opositor al Gobierno de Paz y apoya las protestas en su contra

Por EFE

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, quien se declaró opositor al Gobierno de Rodrigo Paz, expresó su respaldo a las movilizaciones como la promovida por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el retiro de la subvención a los combustibles y aseguró que “los tiranos van a caer”.

En un video difundido en TikTok en las últimas horas, Lara pidió a los sectores movilizados “que no se rindan, que no bajen la moral y la guardia”.

“Son momentos duros y Dios sabe por qué pasan las cosas. Y los tiranos al final van a caer y van a caer en el mismo pozo que ellos están generando”, sostuvo el también expolicía, que es muy activo en TikTok.

Lara acusó al Ejecutivo de haberse “puesto del lado de los ricos” y calificó de “decreto del hambre, del desempleo, de la desesperanza” la norma que retiró la subvención a los combustibles y que rige desde hace más de una semana.

El vicepresidente pidió a los sectores movilizados que sean “fuertes” y les dijo que “se vienen días mejores”.

“Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que los corruptos iban a resistir, pero hemos abierto una puerta, ahí estoy yo para defenderlos, ahí estoy yo para estar al lado del pueblo”, aseguró Lara e insistió en que “los días de los tiranos están contados”.

La relación entre Paz y Lara no ha dejado de ser tensa desde que el binomio ganó la segunda vuelta electoral, en octubre pasado.

Esta semana, en distintos videos en TikTok, el vicepresidente se declaró en “oposición constructiva” al Gobierno, tildó de “corrupto” a Paz y también arremetió contra los ministros por “causar una convulsión social” con el decreto 5503, que dispuso el retiro de la subvención a los combustibles.

Además, Lara acusó a los parlamentarios de aprobar créditos a cambio de cupos en entidades estatales, aunque no presentó pruebas, ante lo cual, las cámaras de Diputados y Senadores le exigieron que se retracte y advirtieron con iniciarle procesos penales.

Esta jornada, algunos afiliados a la COB volvieron a marchar en La Paz en contra del decreto, aunque en menor número que en los días previos.

La movilización llegó hasta la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), donde se realiza una reunión de dirigentes para evaluar el impacto de las manifestaciones realizadas desde el lunes.

La COB, que fue aliada política de los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), convocó desde el lunes a una huelga general e indefinida que solamente cumplen los mineros que trabajan para el Estado.

Otros sectores, como los transportistas, comerciantes y los mineros que operan bajo el sistema de cooperativas, cesaron sus protestas tras lograr acuerdos con el Ejecutivo, pero la COB condiciona el diálogo a la anulación del decreto.

El decreto 5503 estableció nuevos precios para combustibles, con incrementos del 86 % para la gasolina y del 162 % para el diésel con respecto al costo subvencionado que rigió por más de 20 años.

Esta decisión va acompañada por otras medidas, como el incremento del salario mínimo, de 2.750 a 3.300 bolivianos (de US$ 395 a US$ 474) y el aumento de los bonos para los estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.

El Gobierno de Bolivia señaló que el retiro de la subvención garantizó la provisión de diésel y gasolina que fue escasa durante casi un año y medio y permite un ahorro diario al Estado de US$ 10 millones.

