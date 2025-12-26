Exclusivo CNN: Asfura dice que apoyo de Trump fue “espontáneo” y lo “impresionó” pero no fue decisivo en elección de Honduras

Por Iván Pérez Sarmenti y Anabella González, CNN en Español

Nasry “Tito” Asfura, el candidato declarado ganador de la elección presidencial del 30 de noviembre en Honduras, asegura que el apoyo rotundo que obtuvo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, días antes de los comicios fue “espontáneo” y lo “sorprendió”, pero —desde su perspectiva— no fue definitivo en el resultado de la contienda.

Asfura atribuye el respaldo de Trump a la confianza del mandatario estadounidense en su trayectoria política, misma a la que adjudica haber obtenido la mayor cantidad de votos, según los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Definitivamente (el apoyo de Trump) fue algo espontáneo, cuando yo lo vi también a mí realmente me impresionó”, dijo Asfura este viernes en una entrevista exclusiva con el programa Conclusiones, de CNN, sobre la publicación en la que Trump pidió a los hondureños que votaran por él.

Asfura insiste en que “no hay dudas” de que fue un respaldo importante y afirma que tiene que ver con su propuesta para Honduras.

“Mi campaña fue clara, sencilla y directa. Vengo trabajando hace más de 30 años, creo que hay un trabajo constituido (…) Creo que a él lo motivó mi comportamiento de cara a las elecciones, lo que yo prometí para el pueblo de Honduras”, dijo.

El también exalcalde e integrante del conservador Partido Nacional asegura que busca dejar en claro su objetivo de tener una relación cercana con Estados Unidos, una intención que, argumenta, repitió a lo largo de la campaña.

El futuro presidente reconoce que Estados Unidos es el socio comercial más importante y cercano de Honduras, con quien tienen lazos imposibles de soslayar. Más de 2 millones de hondureños viven en EE.UU. y el país también se beneficia de las remesas, apunta Asfura, algo que considera imprescindible sostener.

Casi un mes después de los comicios y tras un proceso electoral marcado por los retrasos, la incertidumbre y la controversia del escrutinio especial, autoridades del CNE informaron el miércoles oficialmente que Asfura superó por un 0,74 % de la votación a su más cercano rival, Salvador Nasralla, del Partido Liberal. El estrecho margen es de poco más de 27.000 votos.

Nasralla dijo esta semana que no acepta el resultado y que impugnará ante la Justicia, además de que cuestionó el rol de las consejeras del CNE.

Asfura sabe que su contrincante está insatisfecho, pero defiende los resultados y pide “ver hacia adelante”.

“Él tiene derecho a decir lo que piensa y a actuar como actúa. Sé que todo lo que se hizo está conforme a ley, institucionalmente las cosas están claras”, dijo Asfura. “Los valores son reales y hay que respetar la institucionalidad”.

El candidato declarado ganador considera que el pueblo de Honduras cumplió con su deber y salió a votar en paz. “Hubo complicaciones, es una historia larga, pero al final se aclararon. Al final ahí están los datos, datos reales”, dijo.

A diferencia de los señalamientos de otros candidatos, Asfura dice que mantuvo “una actitud prudente” durante las semanas de escrutinio y que, aunque los datos preliminares eran favorables para él, “en ningún momento salí a decir que había ganado ni a quitarle la paz y la tranquilidad a Honduras”.

Durante la entrevista, Asfura también habló —entre otros temas— sobre Venezuela, los gobiernos de izquierda en América Latina y el expresidente Juan Orlando Hernández, también integrante del Partido Nacional y quien estuvo preso en Estados Unidos y después fue indultado por Trump.

Sobre Venezuela, consideró que no hay democracia en ese país y que, con su ofensiva militar en el Caribe, Estados Unidos está buscando “proteger” a su población. Washington afirma que su despliegue en aguas internacionales tiene el objetivo de combatir al narcotráfico. En cambio, Caracas dice que el verdadero fin es promover un cambio de régimen.

De los gobiernos de izquierda en América, como el de Claudia Sheinbaum en México o el de Gustavo Petro en Colombia, Asfura dijo que buscará una relación de respeto con ellos. Y acerca del expresidente Juan Orlando Hernández, dijo que él debe “evaluar sus problemas” con la ley para saber cómo defenderse. “Yo no soy la Justicia en Honduras”, argumentó.

Asfura, de 67 años, asumirá el cargo el 27 de enero, una vez resueltas posibles impugnaciones a los comicios. Es la segunda vez que se presentaba como candidato presidencial, y en su trayectoria política fue regidor municipal, diputado y alcalde de la capital Tegucigalpa, cargo en el que fue reelecto.

Conocido popularmente como “Tito” o “Papi a la orden”, Asfura insiste en proyectar, desde el inicio de su carrera política, la imagen de un candidato cercano a la gente, con vocación de servicio y con capacidad de resolver los problemas de los hondureños.

“Hicimos un gran trabajo, trabajé con un gran equipo no para ganar encuestas sino para ganar la elección”, dijo Asfura sobre su triunfo. Aseguró también que, de ahora en más, su enfoque será dar oportunidades de empleo, inversión y desarrollo al país.

