La ciudad de Nueva York podría registrar la mayor nevada en varios años por tormenta que azotará el noreste tras festividades

Por Chris Dolce Andrew Freedman y, CNN

Una tormenta invernal que deja caer nieve y hielo traicionero sobre partes de los Grandes Lagos y el Noreste está causando problemas de viaje y cortes de energía el viernes — y la nieve más intensa aún está por venir.

Cientos de vuelos han sido retrasados o cancelados en los tres principales aeropuertos de Nueva York junto con el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, siendo estos centros los que encabezan la lista de cancelaciones a nivel nacional, según FlightAware.

Y más de 44.000 hogares y negocios perdieron electricidad en Michigan, ya que el hielo pesa sobre los árboles y las líneas eléctricas, según poweroutage.us.

Más de 23 millones de personas están bajo advertencias de tormenta invernal hasta el sábado, incluyendo la ciudad de Nueva York, que podría ver su mayor nevada desde 2022.

Las advertencias están vigentes para un área que va desde la ciudad de Nueva York hacia el noreste hasta Connecticut, hacia el este hasta Long Island y hacia el suroeste hasta el norte de Nueva Jersey. Las zonas interiores de Nueva York, incluido el Valle del Hudson, Albany y Binghamton, también están en el área de advertencia.

Un estado de emergencia entrará en vigor en Nueva Jersey a la 1 p.m., hora del Este, el viernes, anunció la gobernadora interina Tahesha Way, instando a las personas a evitar viajar durante la tormenta. El estado anunció restricciones de viaje para algunos vehículos comerciales, como los semirremolques, en las autopistas interestatales a partir de la tarde del viernes.

Un aviso de clima invernal está vigente para Filadelfia, donde la tormenta de rápido movimiento traerá una mezcla invernal de nieve, aguanieve y lluvia helada el viernes.

Las áreas metropolitanas de la ciudad de Nueva York y Filadelfia podrían ver nieve y aguanieve para la tarde del viernes que continuarán durante la noche. Los totales de nieve en el área de los Tres Estados podrían estar entre 5 y 9 pulgadas (13 y 23 cms), con nieve intensa posible en ocasiones la noche del viernes, según el Servicio Nacional de Meteorología.

Se prevé que caiga una estrecha franja de nieve de entre 8 y 12 pulgadas (20 y 30 cms) desde Long Island, Nueva York, hasta Connecticut y algunas zonas del estado de Nueva York al norte de la ciudad de Nueva York, según el NWS.

Los totales exactos aún son inciertos ya que depende de dónde se desarrollen las bandas más intensas de nieve en relación con la Gran Manzana, pero algunas zonas al norte y oeste de la ciudad podrían acumular más de 8 pulgadas (20 cms) de nieve. Además, si la aguanieve se mezcla con la nieve en la ciudad de Nueva York, ahí las acumulaciones podrían disminuir.

La última vez que la ciudad de Nueva York vio una tormenta de nieve de al menos 4 pulgadas (10 cms) fue el 7 de enero de 2022. Esa racha sin nieve podría terminar el sábado a medida que la tormenta sale de la región durante la mañana.

Se espera que Filadelfia vea una fuerte mezcla de nieve, aguanieve, lluvia helada y lluvia, con un potencial de 1 a 3 pulgadas (3 a 7 cms) de acumulación de nieve y aguanieve. La cantidad de nieve versus aguanieve, lluvia helada y lluvia que verá el área metropolitana depende exactamente de dónde el aire frío se encuentre con la humedad de la tormenta.

Una advertencia de tormenta de hielo por acumulaciones de hielo de 0.2 a 0.3 pulgadas (0.50 a 0.70 cms), suficiente para causar daños a árboles y líneas eléctricas, está en vigor en el oeste de Pensilvania, justo al este de Pittsburgh y al oeste de Altoona, hasta la mañana del sábado. La mezcla helada de precipitaciones, incluida la nieve en el noreste de Pensilvania, se extendió por todo el estado al mediodía del viernes. “Es probable que se produzcan cortes de energía y daños a los árboles debido al hielo. Viajar podría ser casi imposible,” declaró el NWS.

Más al sur, la ciudad de Washington está viendo principalmente lluvia por este sistema de tormentas, aunque cae algo de aguanieve y lluvia helada en las áreas del norte de Maryland.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.