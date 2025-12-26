Las 5 cosas que debes saber este 26 de diciembre: Venezuela, Asfura, Rusia, Corea del Norte y política inmigratoria

Por CNN Español

La otra cara de la Navidad en Venezuela. Corea del Norte revela nuevas imágenes de su primer submarino “de propulsión nuclear”. Detienen a “Santa Claus” y a su esposa por exceso de velocidad en Ohio. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Suscríbete aquí para recibir el newsletter cada mañana en tu correo

🎙 Escucha las 5 cosas de CNN

La política inmigratoria de línea dura de Trump en 2025 llevó a deportaciones masivas, miedo cotidiano y la cancelación de programas clave como el TPS y, para muchos, del parole. Miles de personas abandonaron EE.UU., algunos piensan rehacer su vida en México y cientos de famlias con niños viven una pesadilla de estrés e incertidumbre. Esta es una mirada humana al impacto de esa ofensiva del segundo mandato de Trump.

En esta Navidad en Venezuela hay sillas vacías, regalos sin destino y abrazos postergados. Un panorama marcado por familias separadas tras la cancelación de los vuelos en medio de la tensión con EE.UU., crisis económica y arrestos que empañan la celebración festiva. Aunque algunos mantienen las tradiciones, a la espera de que la paz y los cambios lleguen al país, el desánimo es cada vez mayor.

Nasry “Tito” Asfura, declarado como ganador de las elecciones presidenciales de Honduras por la autoridad electoral, llamó este miércoles a la reconciliación en un mensaje de Nochebuena, al tiempo que su competidor más cercano en el recuento de los votos, Salvador Nasralla, aseguró que no acepta el resultado.

La sombra que Rusia proyecta sobre Europa reafirma que el riesgo de guerra ya no es solo teórico: expertos en defensa señalan que Europa no está preparada para un posible conflicto directo con Moscú en los próximos años, lo que provoca llamados a reforzar la seguridad y la inversión en defensa ante la amenaza rusa.

Corea del Norte difundió este jueves nuevas imágenes de lo que, según afirma, es su primer submarino de propulsión nuclear, una enorme embarcación comparable en tamaño a algunos de los submarinos de ataque de la Marina de Estados Unidos. La construcción de un submarino de propulsión nuclear ha sido durante años una de las metas de Kim Jong Un.

————–

¿En dónde se vendió el boleto ganador del premio mayor de Powerball de US$ 1.800 millones?

A. Arkansas.

B. Florida.

C. California.

D. Delaware.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

————–

Ella había renunciado por completo al amor. Hasta que en Navidad apareció la cuidadora de la casa

Lauren, que había renunciado al amor, pasó la Navidad sola hasta que la cuidadora de su casa y de su perro Fenway llegó por trabajo y, entre paseos, apoyo durante una enfermedad y pequeños gestos surgió una relación que terminó en amor duradero.

¿Quién se queda con el perro? Así resolvió la Ciudad de México un dilema que complicaba muchos divorcios

La Ciudad de México aprobó una reforma al Código Civil para que, en casos de divorcio, se incluya quién queda con la custodia y el cuidado de perros y gatos, reconociendo a las mascotas como seres sintientes y parte de la familia.

Sigue el riesgo en California por la fuerte tormenta

Las precipitaciones acumuladas en el sur de California podrían alcanzar entre 100 y 180 milímetros en zonas costeras y valles hacia el final de la semana, mientras que en las colinas y las montañas podrían registrar entre 150 y 350 milímetros.

————–

US$ 12 millones

Un importante grupo de pediatría solicitó a un juez federal que impida que la administración Trump cancele casi US$ 12 millones en subvenciones federales.

————–

“Peregrinación es una palabra poco utilizada actualmente, pero tiene un significado particular para nuestro mundo moderno. Se trata de avanzar hacia el futuro y también de mirar al pasado para recordar y aprender de sus lecciones”

—Lo dijo el rey Carlos III de Reino Unido en su mensaje navideño al reflexionar sobre la vida como un viaje compartido.

————–

Detienen a “Santa Claus” y a su esposa por exceso de velocidad en Ohio

Un conductor y su acompañante, ambos disfrazados de Santa Claus y Señora Claus, fueron detenidos por exceso de velocidad, de acuerdo con una publicación en la página de Facebook del sheriff del condado de Fulton, en Ohio.

————–

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Un afortunado jugador de lotería de Cabot, Arkansas, pasará unas fiestas muy felices tras ganar el premio mayor de Powerball de US$ 1.800 millones en la víspera de Navidad.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.