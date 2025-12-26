Personas excarceladas en Venezuela este jueves no podrán salir del país ni dar declaraciones

CNN en Español

Las personas que fueron excarceladas este jueves en Venezuela salieron de diversos centros de detención con medidas cautelares como no tener permitido salir del país, dar entrevistas o hacer declaraciones en redes sociales, dijeron a CNN familiares de cinco de ellas.

Las condiciones impuestas por el Gobierno también incluyen la presentación en tribunales cada 30 días y la prohibición de comunicarse entre sí, expusieron los familiares.

Las condiciones constan en las boletas de excarcelación que recibieron estas personas. Uno de los familiares consultados mostró el documento a CNN.

CNN contactó al Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

El jueves por la noche, el Ministerio dijo en un comunicado que excarceló a 99 de los detenidos tras participar en protestas que siguieron a las controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador sin que hasta ahora se hayan publicado los resultados detallados.

De acuerdo con el Ministerio, estas personas participaron en “hechos de violencia e incitación al odio” y, después de “evaluar caso por caso”, se decidió dejarlas en libertad con medidas cautelares que no detalló.

“Estas actuaciones forman parte de las gestiones permanentes impulsadas por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dirigidas a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos, incluso de aquellos compatriotas que, siendo víctimas de la manipulación política y mediática, atentaron contra la soberanía, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica”, informó el Ministerio.

Antes de que el Ministerio emitiera su comunicado, la organización no gubernamental de derechos humanos Foro Penal señaló que había confirmado decenas de excarcelaciones de personas presuntamente detenidas por motivos políticos.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, dijo este viernes en X que, hasta ahora, han identificado 52 casos: 17 mujeres, 32 hombres y tres adolescentes.

Hasta el 20 de diciembre, Foro Penal reportaba que, según sus revisiones, en Venezuela había 902 presos políticos. El Gobierno de Venezuela rechaza que existan presos políticos en el país.

