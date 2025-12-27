Rusia dice que destruyó 111 drones ucranianos en tres horas

Por Sophie Tanno y Daria Tarasova-Markina, CNN

Las defensas aéreas de Rusia derribaron un total de 111 drones ucranianos en tres horas este sábado, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según el ministerio, los vehículos aéreos no tripulados, o UAV, fueron destruidos entre las 3 p.m. y las 6 p.m., hora de Moscú. El mayor número de UAV —73— fueron derribados sobre la región de Bryansk, mientras que 20 fueron destruidos sobre la región de Kaluga y ocho sobre la región de Moscú.

Mientras tanto, Rusia llevó a cabo uno de los ataques más prolongados de este año contra Ucrania durante la noche del viernes al sábado, matando al menos a dos personas y dejando heridas a otras 44.

