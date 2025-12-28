En 1952, los cielos de Washington se llenaron de cazas que perseguían ovnis. Más de 70 años después, el misterio persiste

Por Danya Gainor, CNN

La noche era cálida y húmeda sobre la Base Aérea de New Castle, en Delaware, el tipo de calor que se pegaba a la piel metálica de los cazas en alerta alineados a lo largo de la pista.

El teniente William L. Patterson, del 142° Escuadrón de Interceptores de Caza, no se alejaba mucho de la línea de vuelo como parte de la rutina de preparación para los pilotos en 1952: mantener los motores calientes, despegar en minutos y estar alerta ante la remota posibilidad de que bombarderos soviéticos se acercaran al Atlántico medio.

Entonces llegó la orden: interceptar objetos desconocidos volando alrededor de la Casa Blanca y el Pentágono. Las pantallas de radar en el cercano Aeropuerto Nacional de Washington y la Base Aérea Andrews se encendían con objetivos que nadie podía identificar, y que desafiaban el espacio aéreo restringido.

En todo el país, los estadounidenses estaban constantemente mirando hacia arriba. La paranoia roja seguía, la guerra de Corea se prolongaba un año más y la amenaza de bombardeo soviético se sentía inminente. El país también estaba en medio de un año récord de avistamientos de ovnis —lo que aumentaba la preocupación por posibles ataques aéreos—, incluido un caso inquietantemente similar apenas una semana antes, cuando operadores de radar y pilotos comerciales informaron de objetos desconocidos en los cielos sobre la capital del país maniobrando de formas que ninguna aeronave conocida podía hacer.

Durante generaciones, los eventos de esos dos fines de semana fueron tratados como un cuento fantasmal de la Guerra Fría relegado con seguridad al pasado. Pero a medida que se acerca el cierre de 2025, más pilotos que nunca están reportando encuentros inexplicables en el espacio aéreo de EE.UU., según Americans for Safe Aerospace, una organización sin fines de lucro que ofrece canales confidenciales a los pilotos para reportar sus avistamientos.

El reciente aumento en los reportes plantea las mismas preguntas sin respuesta que hicieron que Patterson saliera corriendo en la noche hace más de 70 años.

Era tarde en la noche del 26 de julio de 1952 cuando Patterson y su compañero, el capitán John McHugo, conocidos por sus indicativos Shirley Red 1 y 2, hicieron rugir sus jets F-94 en la oscuridad húmeda, con los posquemadores encendidos en blanco contra la pista mientras viraban al sur hacia lo desconocido.

Al igual que en el incidente de una semana antes, los controladores del aeropuerto de la ciudad de Washington observaban en las pantallas de radar cómo los objetivos desconocidos bajaban, se detenían, desaparecían y reaparecían durante horas en un barrido de 100 millas. Llamaron a sus homólogos en Andrews, quienes confirmaron que también estaban siguiendo los mismos objetos.

Los operadores dijeron que los ecos parecían aeronaves, pero no conocían vuelos aliados en la zona.

Patterson, volando a 20.000 pies, llegó primero cerca del Aeropuerto Nacional cuando los controladores lo dirigieron hacia un grupo de ecos registrados cerca de Andrews.

La noche era oscura y densa frente a él, dejando a Patterson con poco más que el tenue resplandor de sus instrumentos y la silueta del horizonte.

Entonces, de repente, los vio.

Cuatro luces brillantes aparecieron, a 10 millas (16 km) por delante y un poco por encima de él.

Pero no parpadeaban ni se desplazaban como las luces normales de un avión. Esperaban.

Les comunicó a los controladores lo que veía y aceleró a máxima potencia. Su interceptor alcanzó casi 600 millas por hora (966 km/h).

Los controladores veían cómo los ecos en el radar respondían en tiempo real, maniobrando en el cielo de una manera imposible para cualquier aeronave conocida: retrocedían rápidamente, flotaban, hacían giros bruscos de 90 grados y aceleraban dentro y fuera de la vista a velocidades increíbles.

Antes de que Patterson pudiera acortar la distancia, las luces rompieron la formación y comenzaron a converger sobre su interceptor. Los radares en la torre mostraban que los objetivos se cerraban sobre su posición. En la cabina, Shirley Red 1 fue de repente envuelto en una luz cegadora.

“Se están acercando a mí”, informó a los controladores por radio, con la voz cargada de alarma. “¿Qué debo hacer?”.

Patterson, un veterano de la guerra de Corea, preguntaba si debía abrir fuego contra lo que estuviera bañando su avión de luz.

No hubo respuesta inmediata. Según varios relatos, los controladores y oficiales militares que se habían reunido en la torre quedaron paralizados por el asombro.

Por un momento sin aliento, Patterson estuvo solo con las luces que rodeaban su avión. Luego, tan repentinamente como habían aparecido, desaparecieron en la noche, saliendo del radar en cuestión de segundos.

A Patterson lo enviaron tras nuevos objetivos que el radar mostraba explorando el espacio aéreo de la capital de EE.UU., pero cada uno desaparecía antes de que pudiera alcanzarlo. Tras casi una hora de vuelo a máxima potencia, con poco combustible, regresó a la base. McHugo, dirigido a un sector diferente, no reportó avistamientos visuales antes de reunirse con Patterson poco después en New Castle.

Una semana antes, el 19 de julio, los controladores del Aeropuerto Nacional habían seguido varias señales no identificadas, corroboradas por Andrews, la Base Aérea Bolling y un piloto comercial que reportó luces brillantes acompañando a su avión de pasajeros. Los aviones interceptores no vieron nada, y muchos altos funcionarios descartaron el incidente ante los medios como anomalías meteorológicas.

Las señales de radar fueron causadas por una inversión térmica, dijeron los funcionarios: una capa caliente y húmeda en la atmósfera fresca que puede doblar las ondas de radar y producir retornos falsos.

Pero el segundo fin de semana de avistamientos rompió tal confianza.

El capitán Edward Ruppelt, director del equipo gubernamental de investigación de ovnis, Project Blue Book, se enteró por primera vez de que los objetos voladores habían regresado a Washington cuando un reportero lo llamó a su casa, en Dayton, a última hora del 26 de julio, preguntando qué planeaba hacer la Fuerza Aérea.

“No tengo idea de lo que está haciendo la Fuerza Aérea”, le dijo Ruppelt al periodista. “Probablemente no está haciendo nada.”

Poco después lo confirmó. Tras llamar al Pentágono, Ruppelt envió a oficiales militares a investigar. El especialista en radar de la Marina, el teniente John Holcomb, y el mayor Dewey Fournet, enlace del Pentágono para el Project Blue Book, se apresuraron a la torre de control del Aeropuerto Nacional.

Allí encontraron a los mismos operadores de radar que habían seguido las señales la semana anterior. Ahora las pantallas mostraban más de una docena de objetivos dispersos por la región, desde el norte de Virginia hasta Andrews.

Esta vez, los oficiales observaron de primera mano cómo varios cazas, incluyendo el de Patterson, perseguían esa noche a las misteriosas naves.

Holcomb y Fournet consideraron la posibilidad de una inversión térmica, observando los objetivos durante horas en la torre y hablando con los controladores. Holcomb, el experto en radar, confirmó con el centro meteorológico del aeropuerto que había una ligera inversión, pero no creía que fuera lo suficientemente fuerte como para producir objetivos de radar tan convincentes.

Fournet luego informó a Ruppelt que nadie en la torre creía que las señales fueran causadas por el clima. Los operadores insistían en que estaban rastreando objetos metálicos sólidos no identificables.

Ruppelt llegó a Washington el lunes por la mañana por asuntos de ovnis y encontró que todos los periódicos principales estaban llenos de titulares sobre platillos voladores. En el vestíbulo de su hotel, los reporteros lo acorralaron con preguntas sobre las misteriosas intrusiones en la capital.

La Fuerza Aérea se vio inundada por telegramas, cartas y llamadas del público exigiendo información. Mientras el Pentágono trataba de frenar la especulación y de ignorar a la prensa, los periódicos publicaron titulares alarmistas y rumores sobre naves alienígenas.

“PLATILLOS INVADEN LA CAPITAL”, apareció en primera plana de The Cedar Rapids Gazette, en Iowa, con letras grandes, el 29 de julio de 1952. “Confirmación de la Fuerza Aérea de Extrañas Luces en el Cielo Pone en Alerta Todas las Bases”, leía un titular del Daily-Times Advocate, en Escondido, California, el día anterior.

Incluso Albert Einstein opinó. “Esa gente ha visto algo”, informó el Times Herald de Washington, que dijo el influyente pensador el 30 de julio de 1952. “Qué sea, no lo sé, ni me interesa saberlo”.

Los avistamientos consecutivos de fines de semana fueron denominados el “Washington Flap”, y el hambre del público por más detalles se volvió tan grande que la inminente elección presidencial de 1952 y los Juegos Olímpicos de Verano fueron relegados de las portadas.

La era moderna de los ovnis había comenzado cinco años antes, cuando el piloto civil Kenneth Arnold, de Boise, Idaho, describió haber visto nueve discos volando alrededor del Monte Rainier “como un platillo deslizándose sobre el agua”. Los periódicos aprovecharon la frase mientras los lectores quedaban cautivados por el misterio.

Para 1952, los avistamientos de ovnis eran una obsesión nacional, y el Proyecto Blue Book registró un número récord de avistamientos reportados. Ruppelt estimó más tarde que, en solo seis meses, 148 periódicos principales publicaron más de 16.000 historias sobre objetos no identificados.

Incluso Patterson se sumó al frenesí, relatando su carrera desesperada hacia los reporteros la mañana después del aterrizaje. “Vi varias luces brillantes”, les dijo. “Iba a velocidad máxima, pero no tenía velocidad de acercamiento”.

Poco después, los reclamos públicos por respuestas llegaron hasta la Casa Blanca. El asesor de la Fuerza Aérea del presidente Harry Truman, el general de brigada Robert Landry, llamó a Ruppelt el martes para preguntarle qué pensaba que había sobrevolado Washington solo días antes. Ruppelt solo pudo ofrecer teorías, pues la investigación aún no había resuelto el caso.

Por la tarde, con la demanda de claridad alcanzando su punto máximo, el director de de Inteligencia de la Fuerza Aérea, el mayor general John Samford, convocó la conferencia de prensa más grande y larga de la Fuerza Aérea desde la Segunda Guerra Mundial.

Samford, flanqueado por Ruppelt y otros oficiales de Inteligencia en el salón 3E-869 del Pentágono, sugirió que había “alrededor de un 50/50” de probabilidad de que las señales fueran resultado de una inversión térmica distorsionando las ondas del radar. Hábilmente evitó las preguntas aclaratorias de los reporteros por más de una hora, rechazando afirmaciones de encubrimiento o reconocimiento hostil.

Holcomb y Fournet, los únicos oficiales militares que habían presenciado las señales del radar en la torre, estuvieron notablemente ausentes.

El tono autoritario del panel de la Fuerza Aérea pareció calmar a la prensa, aunque los funcionarios en realidad nunca ofrecieron una explicación definitiva. Aun así, los titulares tranquilizaban a los lectores asegurando que los misteriosos ecos no eran más que fenómenos meteorológicos.

Pero los archivos de la Fuerza Aérea cuentan otra historia.

La investigación final determinó que las inversiones térmicas ocurrían casi todas las noches en la ciudad de Washington durante el verano de 1952. Sin embargo, los ecos de radar inexplicables aparecieron solo unas pocas veces.

Ruppelt también descubrió que algunos pilotos sospechaban que las luces que veían eran reflejos, y los investigadores no disentían, hasta que hablaron con los operadores de radar. El director se encontró volviendo al hecho de que estos eran especialistas experimentados que sabían la diferencia entre un eco fantasma y un objeto sólido y veloz.

Durante esos dos fines de semana, tres instalaciones de primer nivel rastrearon los mismos objetivos que, según ellos, eran legítimos. Antes de que interceptores como los de Patterson fueran enviados a interceptar, los controladores dijeron a los investigadores que confirmaron que su equipo funcionaba correctamente y recibieron confirmación visual de parte de aerolíneas comerciales de que había luces en el cielo donde rastreaban ecos en el radar.

Finalmente, los avistamientos de Washington fueron clasificados oficialmente como “desconocidos” en los registros del Proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea.

Más de 70 años después, aún sin una causa determinada para la docena de retornos coordinados del radar ni para las luces brillantes y maniobrables que los pilotos vieron de primera mano, la clasificación nunca cambió. Incluso entre los investigadores de ovnis, no hay un consenso claro sobre lo que ocurrió en julio de 1952.

“Había algo en el aire, y no era solo una inversión térmica”, dijo a CNN Kevin Randle, un destacado ufólogo, piloto militar retirado y autor de “Invasion Washington: UFOs Over the Capitol”.

“Sí, ciertamente es posible que los hombres en varias instalaciones de radar en [el aeropuerto] Washington National y en Andrews hayan sido engañados”, escribió Randle en su libro. “Eso no explica los avistamientos visuales de todas las otras ubicaciones, ni explica las experiencias del piloto interceptor o de los pilotos de aerolíneas”.

El Proyecto Blue Book investigó 12.618 avistamientos de ovnis desde 1947 hasta que el proyecto fue finalizado, en 1969. De estos, 701 avistamientos permanecen sin identificar, incluyendo lo que sea que surcó y se mantuvo suspendido sobre la capital del país en julio de 1952.

La Fuerza Aérea ha dicho que no ha visto evidencia que sugiera que los avistamientos no identificados representan “desarrollos tecnológicos o principios más allá del alcance del conocimiento científico moderno”, ni indicios de que los avistamientos fueran “vehículos extraterrestres”.

“Desde la terminación del Proyecto Blue Book, nada ha ocurrido que apoye la reanudación de investigaciones de ovnis por parte de la Fuerza Aérea”, ha dicho la rama militar.

Hoy en día, los esfuerzos para abordar oficialmente los fenómenos anómalos no identificados, o UAP (por sus siglas en inglés) –el término gubernamental moderno para OVNI– son gestionados por la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios dentro del Departamento de Defensa, después de que se estableciera en 2022.

La oficina realiza investigaciones y recopila y publica datos, utilizando detalles de avistamientos a lo largo de décadas para evaluar “si los reportes contemporáneos de los UAP apuntan a explicaciones convencionales o a algo potencialmente anómalo”, dijo la portavoz del Pentágono, Sue Gough, a CNN.

“Al volver a examinar reportes históricos de los UAP con conocimientos y datos científicos modernos, la AARO puede arrojar nueva luz sobre antiguos casos de UAP y refinar continuamente su marco analítico y metodología”, agregó.

Los UAP son avistados en los cielos estadounidenses por pilotos todos los días, dijo a CNN Ryan Graves, fundador de Americans for Safe Aerospace. El ex piloto de combate de la Marina ha testificado ante el Congreso sobre sus propios encuentros aéreos inexplicables, y aboga por una mayor transparencia sobre los UAP y protecciones para denunciantes a través de su organización que conecta a pilotos con canales oficiales de reporte.

“No tengo ninguna duda de que [Patterson] estaba seguro de que realmente había objetos allá arriba que estaba persiguiendo”, dijo Graves. “Pero puede ser solitario allá arriba, e imagino que la cantidad de confusión y la incertidumbre que tenía era excepcional”.

Ironicamente, dijo Graves, es el mismo y peligroso problema para los pilotos de hoy que ven lo inexplicable. Incluso con herramientas modernas, los pilotos “siguen sin el contexto para comprender o con procedimientos para mitigar estas amenazas”.

En 2025, Americans for Safe Aerospace tuvo su año más grande, con más de 700 reportes de los UAP, en aumento desde poco más de 300, en 2024. Graves dijo que el objetivo para 2026 es crear un estándar de reporte de los UAP acordado globalmente, desarrollado con socios en aviación y gobierno en todos los continentes, para que los datos de encuentros de los pilotos sean comparables y utilizables.

Mientras el prominente denunciante de los UAP destaca las amenazas potenciales de estos avistamientos, los escépticos a menudo se enfocan en explicaciones ordinarias para los UAP, como fenómenos meteorológicos, drones y radares defectuosos, cuestionando implicaciones de adversarios extranjeros o inteligencia no humana.

Pero por ahora, la Fuerza Aérea –que gastó 20 años de recursos revisando avistamientos de los UAP en todo el país– dice que cualquiera que desee reportar un objeto inexplicable simplemente debe contactar a las autoridades policiales locales.

