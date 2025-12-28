Hallan sin vida a la hija de la española superviviente del naufragio en Indonesia

Por EFE

El cuerpo hallado este lunes en el lugar donde se busca a los españoles desaparecidos en Indonesia pertenece a la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio que tuvo lugar el viernes, confirmó a EFE una fuente de la agencia indonesia de rescate Basarnas.

“La familia dijo que es el cuerpo de Lia”, explicó un agente de Basarnas, Yudha, después de que los rescatistas trasladaran el cadáver a un hospital de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para su identificación.

Imágenes transmitidas por medios indonesios muestran el momento en el que Ortuño identificó el cuerpo de su hija dentro de una ambulancia, donde abrió la bolsa en la que habían trasladado el cadáver desde el mar.

Según un comunicado anterior de Basarnas, un residente de la isla de Serai vio un cuerpo flotando a unas 0,5 millas náuticas del punto del posible hundimiento del barco donde viajaban los españoles y una balsa de los rescatistas acudió esta mañana al lugar.

Las familias de los cuatro valencianos han lamentado confirmar el fallecimiento de uno de los tres menores desaparecidos, y han pedido que, en la medida de lo posible, se preserve su identidad.

En un comunicado, las familias de los desparecidos han rogado “una oración por todos ellos” y han pedido que, en la medida de lo posible, se preserve su identidad.

“En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias”, han reclamado, al tiempo que han agradecido todo el apoyo que están recibiendo, tanto en España como en Indonesia.

Los familiares confían en que las labores de búsqueda continuarán y han asegurado que no volverán a España “sin los cuatro, todos juntos”.

Por su parte, el Gobierno, a través de la Embajada española en Yakarta, está prestando toda la atención consular a las personas afectadas por el naufragio.

Según fuentes de Exteriores, la embajada está haciendo seguimiento permanente de las labores de rescate.

Exteriores explica que las autoridades indonesias han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de una de las menores este lunes y les agradece su implicación en la búsqueda.

Los tres españoles que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Ortuño. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

Ortuño también viajaba en la embarcación pero fue rescatada, junto a otra de sus hijas, según han aclarado fuentes cercanas a la familia después de la confusión inicial con las identidades.

