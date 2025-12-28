Las nuevas rutas de tren más emocionantes que empezarán a operar en 2026

Por Ben Jones, CNN

Cuando estás en la estación de tren de una gran ciudad, mirando el panel de salidas de tu tren, no importa si eres un viajero experimentado o un recién llegado nervioso. Pocos momentos de viaje se comparan con ese breve cosquilleo de anticipación, mientras las posibilidades de aventura revolotean en tu mente.

Bajo las gigantescas pantallas electrónicas de las estaciones de Zúrich, Londres, Viena, Tokio o Shanghái, es difícil no soñar despierto con cancelar tus planes por completo y subirte a un tren hacia alguna ciudad lejana.

Con la apertura de nuevas rutas y la expansión de las redes ferroviarias de alta velocidad por gran parte del mundo, es más fácil que nunca ceder a ese impulso y escapar en tren.

Desde servicios nocturnos económicos hasta cruceros terrestres de ultralujo, la variedad y la calidad de los viajes en tren siguen creciendo. En conjunto, ofrecen una visión general de cómo están cambiando los viajes en tren y de por qué 2026 podría ser un año particularmente emocionante para los trenes, tanto prácticos como para los más placenteros.

“Gracia, ritmo y espacio” era el lema de los coches de lujo de Jaguar en la década de 1950, pero podría aplicarse con la misma facilidad a una nueva generación de trenes de alta velocidad. Entre los mejores del mundo se encuentran los elegantes trenes rojos operados por Trenitalia y su rival privado, Italo.

Tras haber transformado los viajes interurbanos en su país de origen mediante la reducción de tarifas, el aumento de frecuencias y el cierre de las rutas aéreas nacionales, ambas compañías tienen ahora la mira puesta en el mayor mercado ferroviario de Europa: Alemania.

Los nuevos trenes Frecciarossa (Flecha Roja) de Trenitalia, que ya operan con éxito en España y Francia, están destinados a rutas internacionales desde Italia a Austria y Alemania, y también podrían competir con los servicios InterCity Express (ICE) en las rutas nacionales alemanas.

Según informes, Italo también ha solicitado una licencia de operación y podría invertir “varios miles de millones de euros” en una flota de hasta 40 trenes de alta velocidad para ofrecer servicios frecuentes entre ciudades como Berlín, Múnich, Fráncfort y Hamburgo.

Estas medidas representan una gran amenaza para Deutsche Bahn, que en su día se consideraba un referente de la eficiencia y la superioridad tecnológica alemanas, pero que ahora sufre problemas de puntualidad y fiabilidad sin precedentes.

Sin embargo, una advertencia para los nuevos participantes: gran parte de la falta de fiabilidad de los trenes alemanes de larga distancia se debe al deterioro de la infraestructura, la mala planificación y la congestión de la red. Añadir más trenes a vías saturadas podría causar más problemas de los que resuelve.

Dado que la demanda de trenes nocturnos en Europa sigue superando la oferta, la realidad de la prestación de estos servicios, complejos y costosos de operar, está afectando gravemente.

En diciembre, el operador ferroviario austriaco ÖBB canceló sus tan publicitados trenes Nightjet de París a Berlín y Viena, a pesar de que con frecuencia estaban completos.

¿El motivo? Ambos servicios dependían del apoyo financiero del gobierno francés, y cuando este se retiró, los trenes con tres frecuencias semanales dejaron de ser viables.

Sin embargo, la cooperativa belga-neerlandesa European Sleeper, que comenzó a operar en 2023 con una ruta nocturna Bruselas-Berlín-Praga, ha tomado cartas en el asunto. En marzo de 2026, reactivará la ruta París-Berlín, que también opera tres días a la semana y pasa por Bruselas.

A pesar de las dificultades para conseguir horarios y planes de ruta a largo plazo, y de las interrupciones causadas por reparaciones de vías con poca antelación en Alemania, European Sleeper está trabajando para establecer nuevas rutas.

Los vagones renovados cuentan con compartimentos para dormir, literas y asientos reclinables, con toques modernos como puntos de carga y wifi, pensados ​​para viajeros con diferentes presupuestos.

Otra ventaja para los viajeros europeos de larga distancia en junio de 2026 será el lanzamiento de una nueva ruta que unirá Ámsterdam y Bruselas con Suiza y Milán, el centro neurálgico de la moda y la industria italiana. El recorrido de 1.100 kilómetros (680 millas) a través de cuatro países será el primer servicio regular nocturno entre Italia y este rincón de Europa en muchos años.

Otra nueva iniciativa de la startup belga-holandesa European Sleeper operará tres noches a la semana en cada dirección, con escalas en Colonia, Berna, la capital suiza, y Brig, el centro de transporte alpino. Esto resulta muy conveniente para quienes visitan Zermatt y Saas Fee, así como para el “tren exprés más lento del mundo”, el Glaciar Express. Los trenes también pararán en Stresa, cerca del lago Maggiore, en su ruta hacia y desde Milán.

Sin duda, el tren podría resultar extremadamente útil tanto para viajeros de negocios como de placer, ofreciendo una forma cómoda y práctica de viajar entre el noroeste de Europa y destinos siempre populares en Italia y Suiza.

El Rocky Mountaineer, con techo de cristal y considerado durante mucho tiempo uno de los trenes más exclusivos para viajes panorámicos, se expande con una nueva ruta de edición limitada en 2026.

Siguiendo los recorridos existentes por el oeste de Canadá y Estados Unidos, los nuevos itinerarios “Pasaje a las Cumbres” de junio y julio de 2026 recorrerán una nueva ruta por Columbia Británica y Alberta, visitando Edmonton, Jasper, Calgary, Kamloops, Lake Louise y Banff.

Las estancias varían de una a nueve noches e incluyen hoteles y excursiones guiadas fuera del tren, incluyendo el Campo de Hielo Columbia, las Cataratas Athabasca y un crucero en barco por el Lago Minnewanka.

Entre los puntos destacados se incluyen el cruce de los pasos de Yellowhead y Rogers, el Cañón Kicking Horse, los túneles espirales y Craigellachie, donde se colocó el último clavo del Ferrocarril Transcontinental del Pacífico Canadiense en noviembre de 1885.

Arabia Saudita también se adentra en el mercado ferroviario de alta gama en 2026 con el lanzamiento de su tren de lujo Sueño del Desierto, parte de la iniciativa del reino para atraer viajeros internacionales.

El tren a medida, de 41 cabinas y fabricación italiana, explorará los paisajes desérticos y montañosos del reino durante un itinerario de 1287 kilómetros que se extenderá desde la capital, Riad, hasta Al Qurayyat, cerca de la frontera con Jordania.

El itinerario se centra en paisajes desérticos y montañosos, con excursiones que incluyen visitas a la Reserva Natural Real Rey Salman bin Abdul Aziz.

Saudi Arabian Railways colabora con el Grupo Arsenale de Italia, creador de trenes de lujo como el Orient Express La Dolce Vita, en este proyecto de 53 millones de dólares que, según afirma, “redefinirá los viajes de lujo con una variedad de comodidades y servicios personalizados”.

La experiencia a bordo pone especial énfasis en la gastronomía, combinando influencias internacionales y saudíes.

Las conexiones ferroviarias interurbanas en Europa central y oriental a menudo no se comparan con los servicios rápidos, frecuentes y cómodos de otras partes del continente. Incluso entre las principales capitales de la Unión Europea, los trenes pueden ser antiguos, lentos o, en el peor de los casos, casi inexistentes, lo que hace que los viajes internacionales sean frustrantes.

Los trenes directos entre la capital húngara, Budapest, y Belgrado han estado suspendidos desde 2019, periodo durante el cual el tramo serbio de la vía férrea se ha reconstruido por completo con el apoyo de China.

Nuevos trenes, estaciones y vías, con un coste aproximado de mil millones de dólares, transportan ahora pasajeros a través del norte de Serbia a velocidades de hasta 200 km/h, mientras que también se están realizando mejoras en el lado húngaro de la frontera.

A partir de marzo de 2026, los operadores esperan operar hasta seis servicios de ida y vuelta diarios entre las dos capitales, reabriendo así una conexión regional clave. Se espera que dos de esos trenes diarios sean servicios rápidos EuroCity que conecten con Viena, uno de los centros ferroviarios más importantes de Europa.

Un acceso más fácil a Belgrado también abre la puerta a uno de los viajes en tren más espectaculares de Europa: la espectacular ruta a Bar, en Montenegro.

Dos de los destinos urbanos favoritos de Europa para escapadas estarán conectados por trenes regulares por primera vez en más de una década a partir de mayo de 2026. Una iniciativa conjunta entre los ferrocarriles checos, alemanes y daneses permitirá que los nuevos trenes ComfortJet circulen entre Praga y Copenhague, vía Dresde, Berlín y Hamburgo, dos veces al día en cada dirección.

Los trenes azules y blancos, de fabricación checa, pueden alcanzar velocidades de hasta 230 km/h en Alemania y cuentan con un vagón bar-restaurante, vagones totalmente accesibles, wifi a bordo y una zona de juegos infantiles.

El nuevo servicio reduce el tiempo de viaje en más de tres horas, recorriendo aproximadamente 850 kilómetros en 11 horas, con salidas desde Praga a las 6:30 y las 10:30. En pleno verano, un tercer tren saldrá a las 16:30 y circulará durante la noche, aunque no se proporcionarán vagones cama ni literas.

Una vez que se inaugure el túnel submarino Fehmarnbelt entre Alemania y Dinamarca, probablemente a principios de la década de 2030, la duración del viaje se reducirá aún más.

Los Emiratos Árabes Unidos debutarán en trenes de alta velocidad en 2026 con la puesta en marcha de la red de pasajeros de Etihad Rail. Conectando 11 ciudades en los siete emiratos, el sistema de 900 kilómetros se extenderá desde Fujairah, en el este, pasando por Sharjah, Dubái y Abu Dabi, hasta Al Sila, en el oeste.

Los servicios iniciales operarán entre Abu Dabi y Dubái, con una duración de 57 minutos y velocidades de hasta 200 km/h. A medida que se amplíen los servicios, se extenderán a Sharjah y Fujairah

Los trenes diésel han sido diseñados para soportar el calor extremo y las condiciones desérticas, a la vez que ofrecen una experiencia confortable, con alrededor de 400 asientos en tres clases: económica, familiar y primera.

Uno de los trenes de lujo más exclusivos del mundo, el Seven Stars in Kyushu de Japón, tiene capacidad para tan solo 28 pasajeros por viaje y se reserva con años de antelación.

El tren cuenta con siete vagones a medida: cinco coches cama, un salón panorámico y un coche salón con salón de té, todos ellos con un acabado en un intenso color vino tinto con detalles dorados. Si bien todos los pasajeros viajan con una comodidad excepcional, el espacio más codiciado es el séptimo vagón, que contiene dos suites de lujo, una de ellas con un gran ventanal.

Diseñado para mostrar lo mejor de la tercera isla más grande de Japón, el tren destaca la artesanía, las tradiciones, la cultura y la gastronomía de Kyushu. Combinando influencias japonesas y occidentales, clásicas y modernas, los interiores rinden homenaje a la artesanía local y a los materiales naturales.

El nombre hace referencia a las siete prefecturas de Kyushu, las principales atracciones de la isla y los siete vagones del tren. Los itinerarios varían de dos a cuatro días e incluyen experiencias fuera del tren únicas en esta región prácticamente virgen.

Creado por el equipo detrás de Rocky Mountaineer, este nuevo viaje en tren de lujo se basa en más de 35 años de experiencia operando trenes panorámicos exclusivos por toda Norteamérica.

Canyon Spirit es la última evolución de la ruta de las Rocosas a las Rocas Rojas, lanzada en 2021, que ofrece vagones con cúpula de cristal, gastronomía de inspiración regional y un servicio atento al suroeste de Estados Unidos.

Con inicio en Denver, en lo alto de las Montañas Rocosas, los pasajeros pueden elegir un itinerario de dos o tres días pasando por Glenwood Springs y Moab, la puerta de entrada a los parques nacionales de Utah.

A partir de 2026, los viajeros pueden añadir un tercer día, continuando desde Moab hasta Salt Lake City. La ruta ofrece impresionantes paisajes de cañones y el túnel Moffat de seis millas, que pasa bajo la Divisoria Continental.

Los guías a bordo, conocidos por su calidez y profesionalismo, también actúan como narradores, compartiendo información sobre la vida silvestre, la historia y los paisajes de la región a lo largo del viaje.

