Los Tigres del Norte cantan un corrido en el nuevo episodio de “Los Simpson”

Los Tigres del Norte, ganadores de siete premios Grammy, teñirán su piel de amarillo en el nuevo episodio de la temporada 37 de la serie animada “Los Simpson”, que se emite este domingo en la cadena Fox.

La legendaria banda de música norteña, originaria de Sinaloa, es una de las referencias de la música regional mexicana en todo el mundo, con alrededor de 32 millones de álbumes vendidos en su larga trayectoria, que se extiende desde su formación en 1965.

La agrupación participará como artista invitado en el episodio “The Fall Guy-Yi-Yi”, cuya sinopsis oficial, según la cadena Fox, es la siguiente: “Homero revitaliza la carrera del Hombre Abejorro al convertirse en su doble de riesgo secreto, pero hay un límite para el castigo que un Abejorro de acción puede soportar antes de que pique”.

Los Tigres del Norte interpretarán en el episodio la canción “El corrido de Pedro y Homero”. En un comunicado, la agrupación dijo: “Estamos profundamente agradecidos y muy felices por este momento especial en nuestra historia, al ser parte del universo de Los Simpson. Para nosotros, es un honor que nuestras historias sigan cruzando fronteras, culturas y generaciones. Cuando la música cuenta historias, puede llegar a cualquier parte… incluso a Springfield”.

La cuenta de “Los Simpson” en redes sociales anunció el viernes la aparición de la agrupación mexicana con dos imágenes acompañadas de la siguiente leyenda: ““Una banda legendaria. Una canción original. Y un giro muy al estilo de Los Simpson”.

César Mazariegos, coproductor ejecutivo de “Los Simpson”, dijo en un comunicado que la participación de Los Tigres del Norte en este episodio es “una especie de carta de amor a nuestros fans latinoamericanos, y a la cultura mexicana en particular”.

Además de la banda, en el capítulo también se contará con las voces del director mexicano Alejandro González Iñárritu (“The Revenant”, “Amores perros”) y de Humberto Vélez, quien aporta da voz a Homero Simpson en la versión en español de la serie en América Latina.

Los Tigres del Norte se unen así a una larga lista de músicos iberoamericanos que han aparecido en episodios de “Los Simpson”, como Bad Bunny, Carlos Santana, Gloria Estefan, Ricky Martin, Tito Puente, Plácido Domingo y Enrique Iglesias, entre otros.

“Los Simpson” emite actualmente su temporada 37.

