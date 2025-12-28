Zelensky y Trump se reunirán en Florida tras semanas de intensas negociaciones de paz

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llega a Estados Unidos este domingo mientras su capital congelada, Kyiv, es atacada por misiles y drones rusos, un recordatorio mortal del agresor de la guerra de que sus ataques continuarían incluso en medio de negociaciones de paz aceleradas.

La reunión en Mar-a-Lago a la 1:00 p.m. hora de Miami entre Zelensky y el presidente Donald Trump, anunciada solo dos días antes, tiene como objetivo cerrar las brechas en el plan de paz original de 28 puntos que Trump propuso el mes pasado y que Ucrania ha revisado desde entonces a 20 puntos. Los enviados estadounidenses han estado trabajando intensamente para finalizar una propuesta que tanto Ucrania como Rusia puedan aceptar.

Trump, que ha estado en Palm Beach desde el 20 de diciembre, interrumpirá sus vacaciones para la reunión. El encuentro se organizó después de que Zelensky mantuviera una llamada telefónica de una hora a finales de la semana pasada con Steve Witkoff, enviado exterior de Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente, quien trabaja para finalizar el acuerdo de paz.

Trump dijo a principios de este mes que no creía que las reuniones con Zelensky o sus aliados europeos fueran útiles a menos que estuvieran cerca de llegar a un acuerdo, una señal del avanzado estado de las negociaciones. Funcionarios estadounidenses han descrito avances significativos en los esfuerzos de paz, y un funcionario de EE.UU. dijo a principios de mes que el 90 % de los términos del acuerdo ya estaban resueltos. Zelensky confirmó esa cifra el viernes.

“No es fácil. Nadie dice que será 100 % de inmediato, pero, sin embargo, debemos acercar el resultado deseado con cada reunión, con cada conversación”, dijo.

El 10 % restante ha resultado difícil de resolver e incluye el espinoso tema de las concesiones territoriales necesarias para poner fin a casi cuatro años de guerra. Rusia no ha cedido en sus demandas maximalistas, incluyendo que Ucrania entregue toda la región oriental del Donbás.

Zelensky, sin embargo, ya no descarta por completo las concesiones y dice que sometería el plan de paz a referéndum si Rusia acepta un alto el fuego. (La constitución de Ucrania exige que cualquier cambio en las fronteras del país sea aprobado en referéndum).

La parte estadounidense ha ofrecido ideas “que invitan a la reflexión” sobre cómo resolver el estancamiento, dijo un funcionario de EE.UU., incluyendo el desarrollo de una “zona económica libre” en la parte oriental de Ucrania.

Tampoco se ha resuelto el destino de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia y la más grande de Europa. Zelensky dijo que Kyiv propone que la planta sea operada por una empresa conjunta entre Estados Unidos y Ucrania, con el 50 % de la producción eléctrica destinada a Ucrania y el resto asignado por Estados Unidos.

Rusia no estará representada en la reunión de este domingo, y sigue sin estar claro si Moscú está dispuesto a aceptar un alto el fuego inmediato que permita la implementación de un plan de paz. Trump ha señalado con frecuencia tanto a Ucrania como a Rusia como obstáculos para la paz.

Hablando un día antes de la reunión, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que “si Kyiv no está dispuesto a resolver el asunto pacíficamente, Rusia logrará todos los objetivos de la operación militar especial por medios militares”, utilizando un eufemismo para la guerra en Ucrania, según el servicio estatal de noticias ruso TASS.

Rusia lanzó 519 drones y 40 misiles contra Ucrania durante la noche del viernes al sábado, según la fuerza aérea ucraniana. Zelensky dijo el sábado por la mañana que, aunque funcionarios rusos participan en conversaciones para poner fin a los combates, la violencia en curso habla por sí sola.

Funcionarios estadounidenses son optimistas de que la reunión de este domingo será productiva tras una semana de intensos esfuerzos entre negociadores de EE.UU. y Ucrania, aunque no mencionaron un objetivo específico para el encuentro.

Zelensky dijo antes de la reunión que quiere concluir un marco para poner fin al conflicto, incluyendo concretar los detalles de las garantías de seguridad de Estados Unidos para asegurar que Rusia no pueda invadir de nuevo una vez que termine la guerra.

Un conjunto de garantías de seguridad similares al Artículo 5 de la OTAN se acordó tras dos días de discusiones en Berlín a principios de este mes entre funcionarios de Europa, Ucrania y Estados Unidos. Permitirían disuadir una mayor agresión rusa, establecer mecanismos de prevención de conflictos y monitorear un eventual acuerdo de paz. También detallarían las consecuencias para Rusia si viola el acuerdo.

“Este es el conjunto de protocolos de seguridad más sólido que hayan visto. Es un paquete muy, muy fuerte”, dijo un alto funcionario estadounidense, sin detallar exactamente qué promete EE.UU. Trump está dispuesto a presentar las garantías de seguridad respaldadas por EE.UU. ante el Congreso, dijo un segundo funcionario, describiendo el paquete como el “estándar platino” de lo que Washington puede ofrecer a Ucrania.

Trump cree que puede lograr que Moscú acepte las garantías, y los funcionarios también dijeron que Rusia ha mostrado apertura a que Ucrania se una a la Unión Europea como parte de cualquier acuerdo de paz.

No se espera que la reunión de este domingo incluya a líderes europeos, según funcionarios estadounidenses y europeos, a diferencia de encuentros previos entre ambos presidentes. En agosto, líderes europeos acudieron a la Casa Blanca para acompañar a Zelensky después de que una sesión en el Despacho Oval en febrero con Trump se volviera tensa.

Trump dijo en una entrevista con Politico el viernes que espera que la reunión con Zelensky “salga bien”, pero advirtió de que el presidente ucraniano “no tiene nada hasta que yo lo apruebe”.

Los ucranianos han estado presionando para una reunión entre Zelensky y Trump desde su último encuentro en octubre. Funcionarios europeos dijeron que esperaban una reunión positiva, describiendo la dinámica actual entre EE.UU. y Ucrania como productiva.

Aun así, reconocieron que el resultado de cualquier reunión con Trump es impredecible.

“No hay un escenario de bajo riesgo con Trump”, dijo un funcionario de la OTAN.

