Exclusivo: la CIA ejecutó un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela

Por Natasha Bertrand, Zachary Cohen y Jim Sciutto, CNN

La CIA ejecutó un ataque con drones a principios de este mes contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto, lo que marca el primer ataque conocido de EE.UU. contra un objetivo dentro de ese país.

El ataque con drones, cuyos detalles no se habían reportado previamente, tuvo como objetivo un muelle remoto en la costa venezolana que el Gobierno de EE.UU.

creía que estaba siendo utilizado por la banda venezolana Tren de Aragua para almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones para su posterior envío, según las fuentes. No había nadie presente en la instalación en el momento del ataque, por lo que no hubo víctimas, según las fuentes. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE.UU. proporcionaron apoyo de inteligencia a la operación, recalcaron las fuentes, subrayando su continua participación en la región.

El presidente de EE.UU. Donald Trump pareció reconocer por primera vez el ataque en una entrevista la semana pasada que inicialmente pasó desapercibida, aunque ofreció pocos detalles, incluso cuando los reporteros le preguntaron directamente sobre el tema el lunes.

El ataque podría escalar significativamente las tensiones entre EE.UU. y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, a quien EE.UU. ha estado presionando para que renuncie mediante una campaña militar agresiva.

EE.UU. ha lanzado ataques que han destruido más de 30 embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental en lo que ha descrito como una campaña contra el narcotráfico, y Trump ha ordenado un bloqueo de los petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela. Trump también amenazó repetidamente con realizar ataques dentro de Venezuela, pero hasta el ataque de la CIA a principios de este mes, los únicos ataques conocidos de EE.UU. contra objetivos venezolanos eran contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en aguas internacionales.

La CIA se negó a hacer comentarios. CNN ha pedido comentarios a la Casa Blanca y al Comando de Operaciones Especiales de EE.UU.

Trump reconoció en una entrevista el 26 de diciembre que EE.UU. destruyó algún tipo de “gran instalación de donde salen los barcos” al hablar sobre la campaña de su Gobierno contra Venezuela. Consultado nuevamente sobre el tema el lunes, dijo que EE.UU. atacó “en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”. Pero se negó a comentar cuando le preguntaron si el ataque fue realizado por las Fuerzas Militares o la CIA.

“Así que destruimos todos los barcos, y ahora atacamos el área”, dijo Trump el lunes. “Es el área de implementación, ahí es donde implementan, y eso ya no existe”.

Una de las fuentes dijo que el ataque tuvo éxito en destruir la instalación y sus embarcaciones, pero lo describió como mayormente simbólico ya que es solo una de muchas instalaciones portuarias utilizadas por los narcotraficantes que salen de Venezuela. Además, pareció atraer poca o ninguna atención, incluso dentro del país, en tiempo real.

A principios de este año Trump amplió las facultades de la CIA para realizar operaciones en América Latina, incluso dentro de Venezuela, informó anteriormente CNN. Pero incluso entonces, las Fuerzas Militares de EE.UU. solo tenían la autoridad legal para efectuar ataques contra sospechosos de narcotráfico en el mar, no en tierra, como ha informado CNN.

El Gobierno de Trump ha ofrecido diversas justificaciones para la campaña contra Venezuela, que ha implicado un enorme despliegue de activos militares en el Caribe. Los funcionarios han señalado la necesidad de una lucha contra el narcotráfico, pero la secretaria general de la Casa Blanca de Trump, Susie Wiles, dijo a Vanity Fair en una entrevista que los ataques a embarcaciones tenían como objetivo hacer que Maduro “se rinda”. El líder venezolano no ha mostrado señales de ceder el poder.

Altos funcionarios han dejado claro públicamente y en informes a legisladores que tienen la intención de seguir atacando a presuntos traficantes de drogas utilizando un enfoque similar al que se usó para eliminar terroristas durante la guerra global contra el terrorismo, una campaña en la que la CIA también jugó un papel crucial. El secretario de Defensa Pete Hegseth ha comparado abiertamente a los narcotraficantes con al Qaeda.

“Estos narcoterroristas son el al Qaeda de nuestro hemisferio”, dijo el secretario en el Foro Nacional de Defensa Reagan a principios de este mes. “Y los estamos cazando con la misma sofisticación y precisión con la que cazamos a al Qaeda”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Haley Britzky de CNN contribuyó a este informe.