Fiebre mundialista: solicitudes de entradas para la Copa Mundial 2026 baten todos los récords, según la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue haciendo historia antes de que ruede el balón.

La demanda de entradas ha alcanzado cifras sin precedentes, según reportó el máximo organismo del fútbol. Más de 150 millones de solicitudes se han recibido durante la fase de sorteo aleatorio, que sigue abierta hasta el martes 13 de enero.

Esta cifra representa la mayor demanda de entradas en la historia del torneo, con solicitudes provenientes de más de 200 países, publicó la FIFA en un comunicado el lunes 29 de diciembre.

El interés global supera, según los cálculos del organismo, 30 veces la cantidad de entradas disponibles para los 104 partidos y en una comparativa, con los Mundiales anteriores, triplica la cantidad de espectadores en las 22 ediciones anteriores.

El proceso de sorteo aleatorio, que comenzó el pasado 11 de diciembre, promueve igualdad de oportunidades para todos los aficionados, ya que el momento de la solicitud dentro del plazo no afecta las probabilidades de ser seleccionado.

El Mundial se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos, con 104 partidos en los que competirán 48 selecciones.

La FIFA, además aseguró, que los precios de las entradas se mantendrán sin cambios durante toda esta fase de venta y los aficionados interesados deben contar con un FIFA ID para participar en el sorteo, registrándose en el portal oficial de la FIFA.

Sin embargo, en el mismo portal y en otros distribuidores de boletería autorizada aparece el mercado de reventa con precios que superan altamente los oficiales.

La FIFA salió al paso de las críticas por parte de varios sectores de aficionados por lps altos costos y hace unas semanas anunció una categoría especial de entradas para seguidores de selecciones clasificadas, con un precio de US$ 60 por partido, incluyendo la final.

Otra opción para adquirir entradas de forma directa es la de los paquetes preferenciales u hospitality, como se llaman en inglés. Son opciones de precios superiores a los US$1,400 por partido según el estadio, el juego y la opción del paquete que ofrece la FIFA.

