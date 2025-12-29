Trump de repente suena mucho como Biden en la economía

Análisis de David Goldman, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, nunca pierde la oportunidad de criticar a su predecesor sobre la economía, alegando que el expresidente Joe Biden causó una crisis de inflación. Pero algunas de las propuestas económicas de Trump están empezando a sonar muy parecidas a las de Biden.

Al comienzo de la presidencia de Biden, la tasa de desempleo seguía siendo alta, pero la economía en general estaba creciendo a un ritmo rápido, recuperándose de la pandemia. Biden y el Congreso, entonces controlado por los demócratas, aprobaron un paquete de estímulo de casi US$ 2 billones que incluía cheques directos de US$ 1.400 para los contribuyentes, apenas un año después de que Trump firmara un paquete de estímulo anterior y la Reserva Federal bajara las tasas de interés a cero para impulsar el crecimiento.

Los demócratas ignoraron en gran medida las preocupaciones de los críticos de que todo ese estímulo podría disparar los precios. No fue el único factor, pero esas advertencias se hicieron realidad: en 2022, la inflación alcanzó un máximo de cuatro décadas.

Trump ahora se encuentra con circunstancias económicas muy diferentes a las de Biden. La asequibilidad es el problema número uno del momento, y las tasas de interés son significativamente más altas ahora. Pero hay similitudes entre las economías de los primeros tiempos de Biden y Trump, incluyendo un mercado laboral débil combinado con un crecimiento económico sólido en general. El Departamento de Comercio informó el martes que el producto interno bruto de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de 4,3 %, en el verano, el ritmo más rápido en dos años.

Eso debería hacer que Trump reflexione sobre su propuesta de estimular la fuerte economía con un nuevo paquete de estímulo, incluyendo cheques de US$ 2.000, combinado con su reciente presión para bajar las tasas de interés. Esas son las mismas decisiones que él y otros críticos de Biden dicen que alimentaron la crisis de inflación.

La semana pasada, Trump publicó un largo mensaje en las redes sociales al que llamó “La Regla Trump”. Dijo que la Fed, dirigida por un nuevo presidente que planea designar pronto, debería bajar las tasas de interés para ayudar a mantener en marcha el mercado bursátil y la economía, incluso con el riesgo de estimular la inflación.

“Quiero que mi nuevo presidente de la Fed baje las tasas de interés si el mercado va bien, no que destruya el mercado sin ninguna razón”, publicó Trump.

Trump afirmó que un mercado bursátil fuerte podría impulsar el crecimiento económico hasta un 20 % al año. Esa es una clásica hipérbole de Trump: la economía estadounidense nunca ha crecido ni siquiera un 9 % en un solo año, y el mayor crecimiento de las últimas cuatro décadas tuvo lugar en 2021, el primer mandato de Biden, cuando la economía se recuperó de la pandemia y creció un 6,1 %.

Tampoco es así como funciona la economía: el mercado bursátil en sí no contribuye mucho al crecimiento económico; aumenta el patrimonio neto de los estadounidenses más ricos, pero el mercado es más un reflejo de las predicciones de los inversores sobre hacia dónde va la economía que un motor económico por sí mismo.

Pero el sentimiento general de Trump es correcto: la Fed tiende a subir las tasas cuando la economía se está sobrecalentando y a bajarlas cuando se está desacelerando. Hacer lo opuesto —bajar las tasas cuando la economía crece rápido— podría impulsar aún más el crecimiento económico.

Y uno de los síntomas de una economía demasiado caliente es la inflación. Esa es la principal razón por la que la Fed no opera de la manera que Trump describe.

Las leyes de la oferta y la demanda explican por qué las propuestas económicas de Trump podrían ser inflacionarias: repartir cheques de US$ 2.000 estimularía la demanda sin aumentar la oferta.

Si estudiaste Economía 101, sabrás que esto es una receta para precios más altos. Cuando las personas tienen más ingresos disponibles, tienden a gastarlos. Si los proveedores no se ajustan al aumento de la demanda, eso creará una escasez de ciertos productos que aumentará su valor y llevará a precios más altos para los consumidores.

Nombrar a un presidente de la Fed que defienda tasas de interés más bajas también podría empujar la inflación al alza, si el comité de fijación de tasas de la Fed sigue la orientación del nuevo presidente. Las tasas de interés más bajas pueden reducir los costos de endeudamiento de las empresas, dándoles más capital para gastar. Al igual que los consumidores, las corporaciones también pueden desatar un desequilibrio de oferta y demanda, y los precios pueden aumentar junto con esto.

La Fed fue ampliamente criticada por mantener las tasas bajas durante demasiado tiempo, respondiendo tarde a la crisis inflacionaria. El presidente de la Fed, Jerome Powell, había llamado a la inflación “transitoria”, argumentando que los precios más altos no necesitaban una respuesta rápida de la Fed, decisión que luego, dijo, fue un error.

Ahora, Trump está abogando por una repetición de los años de Biden: tasas bajas, fuerte crecimiento y dinero extra en los bolsillos de los estadounidenses.

Pero Trump ha introducido un factor complicado con el que Biden no tuvo que lidiar: aranceles históricos que están manteniendo los precios elevados.

Los aranceles no han causado el tipo de inflación descontrolada que los economistas habían advertido a principios de este año. Pero Powell dijo este mes que los aranceles son los únicos responsables de la inflación que se ha mantenido por encima del objetivo a largo plazo del 2 % de la Fed. Los precios al consumidor en EE.UU. en noviembre subieron un 2,7 %, en los últimos 12 meses.

Trump reconoció que las tasas más bajas y el estímulo podrían causar un problema en el futuro: la semana pasada dijo que si la inflación se convierte en un problema debido a las políticas por las que está abogando, la Fed puede subir las tasas “en el momento apropiado”.

Pero dijo que ese momento no es ahora. Mientras tanto, la Fed debería impulsar un mayor crecimiento, dijo Trump.

“¡Estados Unidos debe ser recompensado por el ÉXITO, no hundido por ello!”, escribió Trump. “¡Cualquiera que no esté de acuerdo conmigo nunca será presidente de la Fed!”.

Trump, en última instancia, podría obtener lo que quiere. Se espera ampliamente que la Fed mantenga las tasas estables hasta mediados de 2026 para apoyar un mercado laboral debilitado. Pero si el mercado laboral continúa debilitándose, es posible que la Fed no tenga más remedio que recortar las tasas, incluso a riesgo de precios más altos.

