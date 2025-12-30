¿Cuál es el país que recibe primero el Año Nuevo?

Por Forrest Brown, CNN

Esta podría ser una respuesta para un programa de concursos para ganarte el premio mayor: los grupos de islas del Pacífico de Samoa y Kiribati comparten la distinción anual de ser los primeros en el mundo.

Y la pregunta correcta sería: ¿dónde se celebra primero el Año Nuevo?

Gracias a las posiciones cercanas a la línea internacional de cambio de fecha, que se traza irregularmente, estos dos destinos polinomios, que están ubicados aproximadamente a mitad de camino entre Hawái y Nueva Zelandia, son los primeros en la fila para recibir el Año Nuevo.

Un nuevo día tiene que empezar en algún lugar primero, ¿verdad? Y eso es lo que la línea internacional de cambio de fecha hace.

La línea es un límite artificial establecido en 1884 para separar dos fechas calendario consecutivas, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Sigue una línea de longitud de 180 grados (aquellas que van de norte a sur en todo el mundo frente a las líneas de latitud que van de este a oeste).

“Cuando cruzas la línea de fecha, ¡te conviertes en una especie de viajero en el tiempo! Cruza hacia el oeste y es un día después; cruza hacia atrás y ‘has retrocedido en el tiempo’”, dice NOAA.

La línea se dibuja de polo norte a polo sur, pero no es una línea exacta y uniforme. Da vueltas y vueltas alrededor de las fronteras políticas, como el extremo este de Rusia y las Islas Aleutianas de Alaska, y las islas más al sur en el Pacífico.

Muy simple: estos dos grupos de islas son los más cercanos al lado oeste de la línea, superando a Nueva Zelandia y otras islas del Pacífico, como las Islas Marshall, que se encuentran al oeste.

Antes de mediados de la década de 1990, la línea de fecha internacional dividía a Kiribati en dos partes, dejando la parte occidental un día entero por delante de la parte oriental y causando dolores de cabeza al hacer negocios, explicó Holly Yan de CNN.

“Ahora, la fecha línea tiene un desvío masivo de más de 2.400 kilómetros, alrededor de las islas más orientales de Kiribati, de modo que toda la nación está en el mismo día calendario”.

Aquí hay una línea que une la historia y el dinero para darnos una muy divertida e interesante historia.

Los exploradores europeos no llegaron al archipiélago de Samoa sino hasta la década de 1700. El grupo de islas finalmente se dividió entre Alemania y Estados Unidos.

Nueva Zelandia administró el archipiélago alemán al estallar la Primera Guerra Mundial, y Samoa se independizó por completo en 1962. Mientras tanto, la cercana Samoa Americana sigue siendo un territorio autónomo de Estados Unidos.

Samoa y Samoa Americana están separadas por solo 163 kilómetros… ¡y por un año entero durante un día completo!

Hasta 2011, todo el archipiélago de Samoa estaba en el mismo lado de la línea de cambio de fecha internacional, al este. Así que era el último lugar del mundo en dar la bienvenida a cada nuevo año.

Pero eso resultó ser un verdadero dolor de cabeza para los samoanos independientes a la hora de hacer negocios con sus socios comerciales más valiosos, como Nueva Zelandia y Australia. La línea se volvió a trazar para Samoa para facilitar las transacciones comerciales. Samoa Americana, con sus intereses económicos más ligados a Estados Unidos, se mantuvo en su lado tradicional de la línea.

Eso explica por qué en 2020, Samoa vio primero el Año Nuevo antes que Samoa Americana, a pesar de que están muy cerca el uno del otro.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.