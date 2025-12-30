Funcionarios del Departamento de Justicia habrían presionando para presentar cargos penales contra Ábrego García, dice juez

Por Devan Cole, CNN

Archivos internos del Departamento de Justicia “sugieren” que altos funcionarios en Washington trabajaron con fiscales federales en Nashville para procesar a Kilmar Ábrego García después de que él luchara contra su deportación injusta a El Salvador, dijo un juez federal en una reciente decisión desclasificada.

La opinión del 3 de diciembre del juez de distrito de EE.UU. Waverly Crenshaw, hecha pública este martes, es la más reciente señal de que el Departamento de Justicia está cada vez más a la defensiva en el caso. Ábrego García busca que se desestimen los cargos con base en su afirmación de que es víctima de una acusación selectiva y vengativa resultado de la injerencia de funcionarios en Washington.

Tales intentos son extremadamente difíciles de ganar, pero la decisión subraya la seriedad con la que Crenshaw está examinando las afirmaciones de Ábrego García. El juez ordenó a los fiscales entregar los documentos al equipo de Ábrego García para su revisión.

“El tribunal reconoce la afirmación del Gobierno sobre privilegios, pero el derecho al debido proceso de Ábrego a una acusación no vengativa supera los privilegios probatorios generales afirmados por el Gobierno”, dijo Crenshaw en la decisión.

Los documentos, escribió en la decisión de nueve páginas, “sugieren” que Robert McGuire, el principal fiscal federal en el Distrito Medio de Tennessee, “no fue el único responsable” en la decisión de su oficina de presentar cargos de tráfico de personas contra Ábrego García, como ha argumentado el Gobierno, sino que trabajó con otros en Washington “que pueden o no haber actuado con una motivación inapropiada” a principios de este año cuando el caso fue presentado en conjunto.

“Los documentos que deben ser entregados se relacionan con (el vicesecretario de Justicia Todd) Blanche porque los documentos sugieren que (el subdirector adjunto Aakash) Singh tuvo un papel principal en la decisión del Gobierno de procesar y Singh trabaja en la oficina de Blanche”, dice la opinión.

“Los documentos del Gobierno pueden contradecir sus declaraciones anteriores de que la decisión de procesar se tomó localmente y que no hubo influencias externas”, escribió Crenshaw, señalando varias comunicaciones entre Singh y McGuire esta primavera, cuando Ábrego García aún estaba detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, al que fue deportado desde Maryland a mediados de marzo.

Estas comunicaciones se producían mientras el Gobierno se resistía a la orden de un juez de Maryland de trabajar para devolver a Ábrego García desde El Salvador. En ese momento, su caso atrajo la atención nacional y llegó a simbolizar las políticas migratorias estrictas de la administración y su enfoque ante fallos judiciales adversos.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para obtener comentarios.

Ábrego García argumenta que los cargos penales, que surgieron de una parada de tráfico en Tennessee años antes, fueron presentados en represalia después de que él impugnara su expulsión ilegal a El Salvador a principios de este año. Aunque es ciudadano salvadoreño, un juez de inmigración dijo en 2019 que no podía ser enviado de regreso a su país de origen porque temía la violencia de las pandillas allí.

En un correo electrónico enviado por Singh a fines de abril a McGuire, “Singh dejó claro que el procesamiento penal de Ábrego era una ‘máxima prioridad’ para la Oficina del Vicesecretario de Justicia (Blanche)”, escribió el juez.

Un correo electrónico de McGuire a mediados de mayo a su personal decía que Blanche y uno de sus adjuntos “querían que García fuera acusado cuanto antes”, según la decisión.

Ábrego García fue finalmente traído de regreso a los EE.UU. en junio para enfrentar el caso de tráfico de personas. Está en libertad bajo fianza en Maryland. Sus abogados declinaron hacer comentarios sobre la decisión de Crenshaw.

“El juez Crenshaw está transmitiendo que los documentos que revisó revelan que este procesamiento fue iniciado por el Departamento de Justicia”, dijo el juez federal retirado John Jones, quien agregó que este tipo de caso no suele ser iniciado por los líderes del departamento en Washington.

“Aunque las mociones por procesamiento vengativo rara vez se conceden, todo indica que ésta tendrá éxito”, dijo Jones.

Abrego Garcia ha argumentado previamente que las declaraciones públicas de Blanche sobre el caso penal son evidencia de la decisión del Gobierno de perseguirlo por razones ilegítimas, y Crenshaw dijo en un fallo importante en octubre que esas declaraciones son problemáticas para los fiscales.

Los documentos solicitados por la defensa, dijo Crenshaw en el fallo de diciembre, “deben ser revelados dado que Ábrego se basa en las declaraciones públicas de Blanche y para permitir que las partes presenten sus argumentos sobre cómo estos documentos pueden o no respaldar la moción para desestimar”.

Una audiencia importante sobre el esfuerzo de Ábrego García para que se desestimen los dos cargos está programada para finales de enero. Su juicio, que estaba programado para el próximo mes, ha sido pospuesto y no se ha fijado una nueva fecha.

