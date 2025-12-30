Seis delincuentes en motocicletas asaltan a hombre que circulaba por una autopista de Buenos Aires

Por Agustín Milic, CNN en Español

Un hombre fue asaltado este domingo a punta de pistola por seis personas a bordo de tres motocicletas por la autopista Riccheri, la principal vía de acceso al aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires.

El hecho quedó registrado por la cámara que la víctima llevaba en el casco.

El hombre, que por temor a represalias no quiso ser identificado, relató a CNN que los asaltantes lo amenazaron con varias armas de fuego mientras circulaba por la autopista, golpearon la rueda de su moto para intentar desestabilizarlo y, al verse rodeado, decidió entregar el vehículo. En las imágenes se observa cómo uno de los agresores apunta a la cabeza de la víctima, quien, para ponerse a salvo, cruza la autopista mientras los autos circulan a alta velocidad. El hombre resultó ileso.

“En dos oportunidades giré la cabeza hacia la derecha para buscar una vía de escape y advertí que había más delincuentes acechando: eran dos motos más, con el mismo tipo de armas. Me encerraron, me bajaron violentamente de la moto y me robaron una mochila y algunos efectos personales”, agregó.

“Me quedé suplicando, en mi interior, que no me dispararan por la espalda”, contó la víctima.

CNN contactó a la Policía local para obtener más detalles, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.

Con información de Joaquín Caballero de CNN en Español.