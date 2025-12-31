Año Nuevo trae nuevas lluvias y amenaza de inundaciones a California

Por Briana Waxman

Se espera que otra serie de tormentas atmosféricas potenciadas por los ríos inunden California al comenzar el nuevo año, trayendo nuevamente una amenaza de inundación al estado solo días después de que una destructiva tormenta en la semana de Navidad dejara los ríos altos y los suelos anegados.

La tormenta de mitad de semana carece de los componentes extremos de las inundaciones de la semana pasada, pero llega a un estado ya al límite de sus posibilidades. Con poco margen para agua adicional, la intensidad de las precipitaciones, y no los totales, determinará dónde surgen los problemas mientras California recibe el nuevo año bajo otro patrón meteorológico activo.

Se espera que el primer sistema de baja presión llegue al sur de California a finales de Nochevieja y luego se extienda hacia el norte por gran parte del estado hasta el día de Año Nuevo. El Centro de Predicción Meteorológica ha clasificado gran parte del sur de California en nivel 2 de 4 de amenaza de inundación para el miércoles y jueves.

Las zonas costeras y valles, como el centro de Los Ángeles, podrían registrar de 2,5 a 5 cm de lluvia, con posibles precipitaciones de 5 a 10 cm en las laderas y montañas. Incluso lluvias moderadas podrían provocar inundaciones, deslizamientos de tierra o flujos de escombros, especialmente cerca de zonas quemadas y terrenos escarpados.

Se han emitido advertencias de evacuación para zonas del condado de Los Ángeles cercanas a recientes zonas quemadas debido a la llegada de lluvias el miércoles por la noche. Las advertencias voluntarias comienzan a las 11:00 a. m. (hora del Pacífico) y tienen como objetivo dar tiempo a los residentes para prepararse ante posibles flujos de lodo o escombros.

El área de Wrightwood en el condado de San Bernardino, devastada por las inundaciones de la víspera de Navidad en la zona quemada por el incendio Bridge, está nuevamente bajo advertencia de evacuación a medida que regresa la amenaza de flujos de lodo y escombros.

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que el estado ha posicionado cuadrillas y equipos en los condados de Los Ángeles y Ventura antes de la lluvia.

El momento oportuno aumenta la incertidumbre, especialmente en el sur de California, donde el 137.º Desfile del Torneo de las Rosas se celebra el jueves por la mañana en Pasadena. La lluvia que llega el miércoles por la noche afectará a los asistentes al desfile que acampan a lo largo del recorrido, y los aguaceros continuarán hasta la mañana del jueves. Se espera que este sea el primer Desfile de las Rosas con lluvia desde 2006, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Este sistema es solo el primero de tres en una serie de eventos que podrían afectar el estado, que se encuentra anegado, hasta principios de la próxima semana. Las condiciones cambiarán a finales del viernes y principios del sábado, a medida que el aire más frío reduce los niveles de nieve por debajo de los principales pasos de montaña, incluyendo la Interestatal 80 a través del Paso Donner. Es probable que se acumulen más de 30 cm de nieve en las estaciones de esquí de Sierra Nevada, aunque las cantidades exactas aún son inciertas y podrían dificultar el desplazamiento por la montaña.

