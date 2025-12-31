El Real Madrid comienza mal el 2026: se lesionó Mbappé

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Real Madrid no gana para disgustos. Como si el cierre de 2025 no hubiera sido suficientemente decepcionante en materia de resultados y rendimientos, el comienzo de 2026 no pinta para ser mucho mejor. El Merengue informó este miércoles que la figura del equipo, el francés Kylian Mbappé, comienza el nuevo año en la enfermería.

El delantero de la selección francesa padece un esguince en su rodilla izquierda, según el parte médico difundido por el club español, donde no se agrega ninguna fecha estimada de vuelta a las canchas.

Por lo pronto, el ariete se perderá el duelo frente al Betis del domingo, válido por la jornada 18 de LaLiga de España, un juego complicado ante un equipo que marcha sexto en la tabla de posiciones y donde los madridistas jugarán sabiendo ya el resultado del FC Barcelona, el líder del torneo, que el sábado juega el clásico catalán ante el Espanyol.

El dolor de cabeza podría ser peor para el Madrid si Mbappé no muestra mejoría rápidamente, ya que el próximo jueves los de la capital deben jugar por la Supercopa de España en Arabia Saudita ante ni más ni menos que su rival de ciudad, el Atlético de Madrid de Simeone.

Un mal resultado en la competición podría ser un cachetazo definitivo para Xabi Alonso, muy cuestionado por el último mes de los blancos, donde quedaron a cuatro unidades del Barcelona en LaLiga, y con la clasificación directa a octavos de final de la Champions League pendiendo de un hilo tras la caída en casa ante el Manchester City.

La baja del francés no podría caer en peor momento. Después de todo, es el goleador indiscutido del equipo, con 18 goles en el torneo español, con siete tantos de ventaja sobre el segundo. Es más, es el único jugador del Real Madrid entre los 10 jugadores más goleadores de LaLiga. El siguiente es Vinícius Jr., con cinco dianas.

En Europa se repite la ecuación. Mbappé lleva nueve goles en seis partidos de la Champions League, tres más que Erling Haaland y Victor Osimhen. La dependencia es tanta que entre todos sus compañeros apenas lograron marcar cuatro veces, menos de la mitad de las que anotó el campeón del mundo en 2018.

Las lesiones son un auténtico karma para el Real Madrid de Xabi Alonso: Thibaut Courtois, Dean Huijsen, Eder Militao, Franco Mastantuono, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba, Eduardo Camavinga, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy ya han tenido que pasar semanas en la enfermería durante la mitad de temporada.

Además de que el Madrid pierde a su goleador absoluto y mejor jugador, tampoco tiene demasiados nombres para el recambio. De hecho, el Merengue hizo oficial hace pocos días la cesión del brasileño Endrick, quien había sido utilizado por Xabi Alonso en varios partidos. Eso, sumado a que Florentino Pérez no es asiduo a buscar refuerzos en los mercados de pases de enero (y parece que este no será la excepción) le puede costar caro a un equipo con problemas.

