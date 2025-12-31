Machado dice que en 2026 se “consolidará la libertad” en Venezuela, mientras el Gobierno de Maduro destaca su “resistencia”

Por CNN en Español

Los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado y Edmundo González Urrutia dijeron este miércoles que en 2026 se “consolidará la libertad” de su país, mientras el canciller de Venezuela, Yván Gil, destacó la capacidad de “resistencia” de su país en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos.

Machado y González Urrutia afirmaron que mantienen su compromiso con la “lucha” iniciada tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales de 2024, en las que las autoridades electorales declararon ganador a Nicolás Maduro, aunque no han hecho públicas las actas de votación detalladas para verificar el resultado.

“El 2026 será el año de la consolidación de la Libertad de nuestra nación”, escribió Machado en la red social X, junto a un video en el que aparece González Urrutia, quien asegura ser el “presidente electo”. En el mensaje, la opositora señaló que durante 2025 se dieron “pasos decisivos” y “logros enormes”, pese a los retos diarios.

González Urrutia sostuvo que el país “tiene un camino posible, realista y democrático” que requiere “orden, constancia y compromiso colectivo”, y afirmó que “cuando una nación decide avanzar no hay marcha atrás”.

Ambos dirigentes se encuentran fuera de Venezuela. Machado salió del país a mediados de diciembre para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, tras permanecer once meses en la clandestinidad, mientras que González Urrutia se exilió en España en septiembre pasado, al denunciar persecución política. Machado anunció el 24 de diciembre su intención de regresar a Venezuela y prometió informar sobre “nuevos pasos” para concretar una “victoria”.

Mientras tanto, el Gobierno de Maduro destacó este miércoles la capacidad de resistencia de su país frente a lo que califica de presiones externas. El canciller Yván Gil afirmó que Venezuela ha sabido sostener “la unidad y la dignidad” ante las adversidades y aseguró que 2025 dejó “enseñanzas y fortalezas” que refuerzan la capacidad del país para resistir la presión internacional.

“En este cierre de año, la Cancillería de Venezuela dirige un saludo de gratitud y esperanza a todo el pueblo, que con tenacidad y determinación ha sabido sostener la unidad y la dignidad frente a las adversidades y las amenazas de todo tipo”, dijo Gil en un mensaje en Telegram de fin de año.

Gil auguró un 2026 “cargado de oportunidades”, en un contexto de tensiones con Estados Unidos por el despliegue de activos militares estadounidenses en el mar Caribe. Los funcionarios estadounidenses insisten en que el objetivo es combatir al narcotráfico, pero la jefa de gabinete de la Casa Blanca de Trump, Susie Wiles, afirmó recientemente en una entrevista con Vanity Fair que los ataques a embarcaciones buscaban forzar a Maduro a “rendirse”. Caracas, por su parte, denuncia que se trata de una amenaza.

Las fricciones aumentaron tras el anuncio del presidente Donald Trump de un bloqueo a petroleros sancionados que transporten crudo venezolano y la confiscación de dos buques en días recientes. Trump también afirmó que Estados Unidos atacó una “gran instalación” portuaria vinculada al narcotráfico, sin precisar el lugar.

CNN reportó que la CIA ejecutó un ataque con drones en diciembre contra una instalación portuaria en la costa venezolana, que el Gobierno de EE.UU. creía que estaba siendo utilizado por la banda venezolana Tren de Aragua para almacenar drogas y trasladarlas a embarcaciones para su posterior envío, según las fuentes.

Maduro acusó este martes a Estados Unidos de difundir “noticias falsas” sobre Venezuela, días después de las declaraciones del presidente Donald Trump sobre un ataque contra “una gran instalación”, pero el líder chavista evitó aludir directamente a esas maniobras.

