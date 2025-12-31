Trump dice que retirará a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland

Por Donald Judd, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció el miércoles que retirará a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, pero dejó abierta la posibilidad de enviar fuerzas federales “de una manera mucho más diferente y fuerte”.

Su anuncio se produce después de que la Corte Suprema de EE.UU. rechazara la semana pasada su solicitud para permitirle desplegar la guardia en Chicago para proteger a los agentes de ICE como parte de la ofensiva inmigratoria de su Gobierno.

“Retiraremos a la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar de que el CRIMEN se ha reducido considerablemente gracias a la presencia de estos grandes Patriotas en esas ciudades, y ÚNICAMENTE por ese hecho”, escribió Trump en Truth Social, argumentando que esas ciudades “desaparecerían si no fuera por la intervención del Gobierno Federal”.

Sugirió la posibilidad de futuros despliegues, escribiendo: “Volveremos, tal vez de una manera mucho más diferente y fuerte, cuando el crimen vuelva a dispararse. Solo es cuestión de tiempo”.

Al bloquear el despliegue de la guardia en Chicago, la Corte Suprema sugirió que el poder de un presidente para federalizar la guardia —lo cual permite la ley federal cuando ya no puede ejecutar las leyes de Estados Unidos con “fuerzas regulares”— no aplicaría para proteger a los agentes que hacen cumplir las leyes inmigratorias.

Si bien la decisión fue un revés para la labor de su administración por tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, parecía probable que Trump aún pudiera invocar la Ley de Insurrección para desplegar fuerzas regulares en Chicago y otras ciudades. Invocar esta ley del siglo XIX —una medida polémica que Trump y sus asesores insinuaron repetidamente durante la campaña de 2024 y al inicio de su segundo mandato— le daría una amplia autoridad para eludir las restricciones sobre el uso de militares en el país.

El anuncio de Trump fue bien recibido por el fiscal general de California, Rob Bonta, demócrata, quien dijo en un comunicado que el Gobierno estaba utilizando a la guardia como “peones políticos” y calificó a Trump como “un presidente desesperado por ser rey”.

“Aunque nuestro estado de derecho sigue bajo amenaza, nuestras instituciones democráticas se mantienen firmes”, escribió Bonta. “Mi oficina no retrocederá, y estamos listos para cualquier lucha que se presente”.

