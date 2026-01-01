¿Qué pasó en el mortal incendio en un estación de esquí de Suiza durante una celebración de Año Nuevo?

Por Martin Goillandeau, James Legge y Sandi Sidhu,

Las celebraciones de Año Nuevo se tornaron trágicas en Suiza este jueves, con decenas de personas presuntamente muertas y alrededor de 100 heridas tras un incendio en un centro de esquí alpino, informaron las autoridades.

Las autoridades dijeron que el incendio se desató en la madrugada del Día de Año Nuevo en el bar lounge Le Constellation, en Crans-Montana, uno de los destinos más exclusivos de Suiza.

Esto es lo que sabemos.

Gaetan Lathion, portavoz de la policía del cantón de Valais, dijo que “el incendio se declaró alrededor de la 1:30 a.m. en el bar lounge Le Constellation, en Crans-Montana”. Señaló que en ese momento había unas 100 personas dentro del local.

El bar está ubicado en pleno corazón del lujoso centro de esquí de Crans-Montana, a pocos pasos de la estación inferior del teleférico que lleva a los esquiadores a las montañas. Según su sitio web, tiene capacidad para 300 personas, además de una terraza con espacio para 40.

El devastador incendio que se propagó por el local abarrotado provocó lo que testigos describieron inicialmente como una “explosión”, dijo este jueves un miembro del Consejo de Estado.

“Los testimonios y la investigación muestran que fue el fuego el que hizo que el aire dentro del local se incendiara de forma súbita”, dijo Stephane Ganzer, miembro del Consejo de Estado de Valais, junto a otros funcionarios durante una conferencia de prensa este jueves por la mañana.

Ganzer, identificado como exbombero, añadió: “El fuego se propagó y, a medida que se desarrolló, provocó una explosión de gran alcance”.

Grandes equipos de los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar. Las operaciones continúan y el área ha sido acordonada, con una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana, informó la policía.

Alrededor de 40 personas murieron en el incendio y 115 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, confirmó Frédéric Gisler, comandante de la Policía Cantonal de Valais..

En declaraciones a los periodistas, Gisler calificó el incendio en Crans-Montana como una “tragedia sin precedentes” y señaló que las autoridades trabajan intensamente para identificar a las víctimas fallecidas.

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, dijo que muchas de las víctimas eran jóvenes. En la conferencia de prensa afirmó que “detrás de estas cifras hay rostros, nombres, familias, destinos brutalmente interrumpidos”.

“Quisiera dirigirme a los jóvenes de nuestro país, ya que muchas de las víctimas eran jóvenes”, dijo Parmelin. “Llenos de planes, esperanza y sueños”.

Aunque la investigación se encuentra en una etapa inicial, la policía descartó un ataque terrorista y señaló que la tragedia está siendo tratada como un incendio. El Consejo de Estado de Valais declaró el estado de emergencia.

El centro turístico de Crans-Montana es popular entre visitantes extranjeros. Según su sitio web oficial, recibe alrededor de 3 millones de visitantes al año, de los cuales cerca de una quinta parte proviene del extranjero, principalmente de Francia, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos.

Es famoso por su sol durante todo el año, gracias a su ubicación en una meseta orientada al sur en el valle del Ródano. La zona —a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar— ofrece amplias vistas alpinas que se extienden desde el Matterhorn hasta el Mont Blanc, uno de los picos más altos de Europa.

Los turistas se sienten atraídos por su glamour discreto, con tiendas de lujo y alta gastronomía, además de extensas pistas de esquí y una animada escena de après-ski.

Con una población pequeña, de alrededor de 15.000 habitantes, se dice que la zona tiene una comunidad muy unida y que es también un destino discreto para celebridades que van a esquiar, jugar golf y cenar.

Crans-Montana cuenta además con una larga historia como una parada importante en el circuito profesional de esquí. El centro fue sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino de la FIS en 1987, que introdujo la disciplina del super-G en los campeonatos mundiales, y está previsto que albergue el campeonato mundial de 2027 en febrero del próximo año. También es una sede habitual de la Copa del Mundo de esquí alpino, tanto masculina como femenina.

Para los aficionados al golf, es la sede del torneo anual Omega European Masters del DP World Tour (antes conocido como el European Tour), que fue escenario de que Michelle Wie se convirtiera en 2006 en la primera mujer en competir en el tour europeo masculino.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

