Los aranceles de Trump del 107% sobre la pasta italiana ya no entrarán en vigor

El Departamento de Comercio de Estados Unidos está a punto de reducir significativamente los aranceles que entrarían en vigor más adelante este año para los productos de más de una docena de fabricantes de pasta italianos.

La mayoría de los productos de la Unión Europea ya están sujetos a aranceles de al menos el 15%. Los aranceles específicos para la pasta, propuestos inicialmente en octubre con una tasa del 92%, habrían elevado el arancel total para la pasta italiana al 107%. Las nuevas tasas situarían los aranceles entre el 24% y el 29%.

Las tasas definitivas, que se anunciarán el 12 de marzo, según informó el Departamento de Comercio en un informe posterior a la determinación preliminar publicada el miércoles, se derivan de una investigación sobre la venta de pasta a precios injustamente bajos por parte de algunos productores. La decisión de recomendar tasas más bajas antes de esa fecha se debe a una “evaluación de los comentarios adicionales recibidos tras la determinación preliminar”, declaró un funcionario del Departamento de Comercio a CNN.

“Los fabricantes de pasta italianos han abordado muchas de las preocupaciones planteadas por el Departamento de Comercio en la determinación preliminar, lo que refleja el compromiso del Departamento con un proceso justo y transparente”, añadió el funcionario.

Los posibles aranceles, que afectan a 13 fabricantes de pasta italianos, se derivan de una denuncia por dumping presentada por dos empresas estadounidenses ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos en julio del año pasado. En la denuncia, dos empresas del Medio Oeste, 8th Avenue Food & Provisions y Winland Foods, alegaron que varias empresas italianas vendían pasta a precios inferiores a los del mercado en Estados Unidos.

