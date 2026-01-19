Las cinco principales conclusiones de la encuesta de CNN sobre el primer año de Trump

Análisis de Aaron Blake, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump está a un día de cumplir el primer año de su segundo mandato. Durante la última semana, CNN ha publicado una serie de resultados de encuestas sobre la opinión de los estadounidenses respecto a su desempeño hasta ahora.

No es nada alentador para Trump.

Con todos los resultados ya disponibles, pensamos que vale la pena reflexionar sobre algunas de las grandes tendencias y lecciones. Aquí están las cinco conclusiones principales de los resultados de la encuesta.

Trump ha pasado la mayor parte de su primer año de regreso en el cargo impulsando políticas que han puesto a prueba la paciencia de Estados Unidos. Pero eso se nota especialmente en este momento.

Aun cuando los índices de su popularidad caen, él sigue enfocándose en iniciativas profundamente divisivas que solo parecen estar profundizando su crisis política.

Su renovado intento de adquirir Groenlandia es quizás el ejemplo más destacado. La nueva encuesta de CNN coincide con otras al encontrar que el 75 % de los estadounidenses se opone a intentar tomar el control de la isla, que es un territorio autónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN.

Si bien algunos republicanos parecen haberse mostrado más favorables a la idea, casi la mitad (47 %) todavía se opone. Y un asombroso 82 % de los independientes está en contra.

Cabe enfatizar que esta pregunta no trata de tomar Groenlandia por la fuerza militar; se trata de buscarla de cualquier manera.

La ofensiva de Trump con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis no es tan impopular, pero también ha quedado claro que es un problema.

Los estadounidenses dijeron, por un margen de 56 % – 26 %, que el agente de ICE que disparó fatalmente a Renee Nicole Good en Minneapolis usó la fuerza de manera inapropiada, a pesar de que el Gobierno defendió al agente y ni siquiera abrió una investigación completa por sus acciones.

Y todavía más preocupante es que aproximadamente la mitad —51 %— dijo tanto que las acciones del agente fueron inapropiadas como que “reflejan problemas mayores en la forma en que opera ICE”.

También dijeron, por una diferencia de 20 puntos, que las acciones de ICE están haciendo que las ciudades sean menos seguras (51 %) en lugar de más seguras (31 %).

Eso sugiere que la mayoría de los estadounidenses ve esto como un problema sistémico.

Una cosa es hacer cosas tan impopulares; otra es hacerlo usando fuerza letal y con el tipo de tácticas agresivas que estamos viendo en Minneapolis. Esas son mucho más difíciles de ignorar para los estadounidenses.

Por otro lado, la encuesta también refuerza algo que hemos observado en otros lugares: que los estadounidenses preferirían mucho más que Trump simplemente se enfocara en otra cosa completamente diferente, sobre todo, en bajar los precios.

Mientras que las mayorías indicaron que la gestión de deportación de Trump y sus movimientos en el escenario mundial “han ido demasiado lejos”, el 64 % dice que “no ha ido lo suficientemente lejos” en tratar de reducir el precio de los productos de consumo cotidiano.

Eso incluye al 69 % de los independientes y casi la mitad (48 %) de los republicanos.

Si hay una frase de dos palabras que resume el primer año del segundo mandato de Trump, es esa.

La encuesta de CNN encuentra los siguientes porcentajes de encuestados que piensan que Trump “ha ido demasiado lejos” en distintas áreas:

51 % en cambiar la forma en que funciona el gobierno

52 % en deportar inmigrantes indocumentados

55 % en usar las Fuerzas Armadas para lograr sus objetivos

57 % en recortar programas federales

58 % en usar el poder presidencial

59 % en tratar de aprovechar el poder de Estados Unidos sobre otros países

62 % en hacer cambios en instituciones culturales como el Smithsonian y el Kennedy Center, que Trump intentó recientemente renombrar como el Trump Kennedy Center, sin hacerlo legalmente

Una de las razones por las que Trump sufrió en su primer mandato, según la sabiduría popular, fue porque la gente simplemente se cansó de la controversia y las provocaciones constantes. Era demasiado. Trump era demasiado. Joe Biden se postuló contra Trump en parte con un plan para ser más, digamos, aburrido.

“¿Recuerdas cuando no tenías que pensar en el presidente todos los días?” decía el narrador en un anuncio de la campaña de Biden en 2020.

Trump ha sido aún más estridente en su segundo mandato. Y los estadounidenses, nuevamente, parecen estar pidiendo menos.

Groenlandia es, por supuesto, parte de una gestión más amplia de Trump. Es una pieza destacada de sus movimientos para afirmarse en el escenario mundial y, más específicamente, dominar el hemisferio occidental. Esto a menudo implica amenazar con una intervención militar.

Hemos sabido desde hace tiempo que los estadounidenses realmente no están en la misma sintonía. Pero esta encuesta sugiere algo aún más ominoso para Trump: no creen que él sea particularmente bueno para eso.

La encuesta de CNN ha preguntado repetidamente en los últimos años si los estadounidenses creen que Trump es “un líder mundial eficaz”.

Los estadounidenses estaban bastante divididos ante esa pregunta en 2023. En marzo de 2025, estaban en desacuerdo por 8 puntos (54 % – 46 %). Hoy, están en desacuerdo por 17 puntos (58 % – 41 %).

Y el 57 % de los estadounidenses dice que Trump ha “dañado la posición de Estados Unidos en el mundo”, un aumento frente al 53 % de julio.

Esas no son las cifras de un presidente cuyo peso internacional resulta muy valorado por los estadounidenses. Una cosa es tomar decisiones en política exterior que los estadounidenses no quieren; otra es que la gente piense que son contraproducentes y que están perjudicando nuestra reputación.

La encuesta es algo dividida en cuanto a las elecciones de mitad de término de 2026, aunque claramente es positiva para los demócratas.

Muestra a los demócratas liderando la boleta genérica del Congreso —que mide a cuál de los dos principales partidos los votantes estarían inclinados a apoyar en una próxima elección— por 5 puntos, 46 % – 41 % entre los votantes registrados. Es un margen decente, pero podría decirse que debería ser mayor dado los problemas de Trump. Parece al menos posible que la marca demócrata, históricamente dañada, esté frenando al partido.

Pero otros aspectos de la encuesta son más alentadores para el equipo azul, específicamente, el entusiasmo.

La encuesta muestra que el 66 % de los votantes demócratas y con tendencia demócrata dicen estar “muy motivados” para votar este año, en comparación con solo el 50 % de los votantes republicanos y con tendencia republicana.

Esto ocurre después de que el Partido Republicano lograra una ventaja de 5 puntos en esta pregunta justo antes de las elecciones de 2024.

El entusiasmo es un gran problema para el Partido Republicano, dado que hemos visto una y otra vez cómo los partidarios de Trump son desproporcionadamente poco propensos a votar en elecciones en las que él no figura. Y eso ahora es muy relevante.

Los acontecimientos de las últimas semanas han ocultado en gran medida lo que ocurrió el mes pasado con los archivos de Jeffrey Epstein. El Departamento de Justicia aún debe publicar la gran mayoría de lo que tiene. Y ya incumplió el plazo.

La nueva encuesta es un recordatorio de que este problema no va a desaparecer.

Solo el 6 % de los estadounidenses dijo estar satisfecho con el nivel de divulgación que hemos visto hasta ahora por parte de la administración, en comparación con el 49 % que está insatisfecho.

Hay algunas señales de que la gente está pasando página, específicamente los republicanos. La encuesta muestra que el 53 % de ellos no eligió ninguna opción y en cambio dijo que no les importa de ninguna manera, mientras que otro 14 % dijo que no había escuchado lo suficiente para dar una opinión. (Esto es bastante notable, dado que en los últimos años fue principalmente la derecha la que se centró en esta historia, al menos antes de que se convirtiera en un problema para Trump).

Pero está claro que el escepticismo persiste, incluso en la derecha. De hecho, el 42 % de los republicanos y el 67 % en general dicen que el Gobierno está “reteniendo intencionalmente información que debería ser publicada”.

En otras palabras, la gran mayoría de los estadounidenses e incluso muchos republicanos todavía piensan que esto es un encubrimiento. Y dado que la administración tiene mucho que divulgar —señal´´o en una presentación reciente ante el tribunal que solo ha entregado alrededor del 1 % de todos los archivos y aún está trabajando en el resto— eso es un problema.

