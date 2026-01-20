Investigación federal en curso después de que manifestantes anti-ICE interrumpieran un servicio religioso

Por Hanna Park y Zoe Sottile, CNN

El Departamento de Justicia está investigando a los manifestantes que interrumpieron un servicio religioso cristiano en St. Paul, Minnesota, el domingo, mientras las tensiones en torno a la amplia represión migratoria de la administración Trump en las Ciudades Gemelas continúan aumentando.

La investigación del Departamento de Justicia se anunció horas después de que decenas de manifestantes entraran en la Iglesia Cities, coreando “¡Fuera ICE!”, y obligando a suspender el servicio. Los manifestantes dijeron que estaban allí para protestar contra uno de sus pastores, quien parece ser un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Al anunciar la investigación, el fiscal general adjunto Harmeet Dhillon dijo que los manifestantes estaban “profanando una casa de culto e interfiriendo con los fieles cristianos”.

Mientras tanto, la resistencia a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump en las Ciudades Gemelas continúa desarrollándose en las calles de Minneapolis y en los tribunales federales de Minnesota, donde tanto los manifestantes como los líderes estatales están desafiando la presencia de miles de oficiales federales y sus tácticas.

Estas son las últimas noticias:

El Departamento de Justicia investiga una protesta en una iglesia : El secretario de Justicia adjunto Todd Blanche declaró a Fox News el lunes que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia envió expertos a Minneapolis. La Fiscalía Federal, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional participan en la investigación, añadió. Las autoridades han sugerido que Don Lemon, expresentador de CNN que ahora produce contenido independiente y estuvo presente en la protesta en la iglesia, podría enfrentar cargos, aunque Lemon declaró a CNN que estuvo presente en el evento como periodista.

: El secretario de Justicia adjunto Todd Blanche declaró a Fox News el lunes que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia envió expertos a Minneapolis. La Fiscalía Federal, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional participan en la investigación, añadió. Las autoridades han sugerido que Don Lemon, expresentador de CNN que ahora produce contenido independiente y estuvo presente en la protesta en la iglesia, podría enfrentar cargos, aunque Lemon declaró a CNN que estuvo presente en el evento como periodista. El Departamento de Justicia apela la decisión : El Departamento de Justicia está apelando la orden de un juez que limita la respuesta de los agentes federales a las protestas en Minnesota. La orden, emitida el viernes, prohíbe a los agentes arrestar o detener a manifestantes pacíficos, usar ciertas medidas de control de multitudes como gas pimienta contra ellos, y detener a conductores cuando no exista una sospecha razonable y articulada de que estén obstruyendo o interfiriendo por la fuerza con las operaciones federales. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la orden de “un poco ridícula”, afirmando que los agentes solo usan irritantes químicos “cuando hay violencia”.

: El Departamento de Justicia está apelando la orden de un juez que limita la respuesta de los agentes federales a las protestas en Minnesota. La orden, emitida el viernes, prohíbe a los agentes arrestar o detener a manifestantes pacíficos, usar ciertas medidas de control de multitudes como gas pimienta contra ellos, y detener a conductores cuando no exista una sospecha razonable y articulada de que estén obstruyendo o interfiriendo por la fuerza con las operaciones federales. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó la orden de “un poco ridícula”, afirmando que los agentes solo usan irritantes químicos “cuando hay violencia”. Investigación del FBI sobre el asesinato de Renee Good: El FBI abrió brevemente una investigación de derechos civiles sobre el agente de ICE que disparó fatalmente a Renee Good en Minneapolis antes de centrarse en si el agente fue agredido, según informaron dos fuentes a CNN. La atención se centra ahora en la conducta de Good y de quienes la rodeaban, incluida su viuda, indicaron. El abogado de la familia afirma que se necesita una investigación para averiguar qué sucedió.

El FBI abrió brevemente una investigación de derechos civiles sobre el agente de ICE que disparó fatalmente a Renee Good en Minneapolis antes de centrarse en si el agente fue agredido, según informaron dos fuentes a CNN. La atención se centra ahora en la conducta de Good y de quienes la rodeaban, incluida su viuda, indicaron. El abogado de la familia afirma que se necesita una investigación para averiguar qué sucedió. Tropas en espera: El Pentágono ha ordenado a unos 1500 soldados en servicio activo que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, según una fuente de la administración Trump. Tener tropas en espera no implica que se vaya a realizar un despliegue, afirmó la fuente. La Guardia Nacional de Minnesota también ha sido movilizada, pero no desplegada, anunciaron funcionarios estatales el fin de semana pasado. El gobernador Tim Walz ordenó inicialmente que la Guardia estuviera lista para apoyar a las fuerzas del orden de Minneapolis el día después del asesinato de Good.

El Pentágono ha ordenado a unos 1500 soldados en servicio activo que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, según una fuente de la administración Trump. Tener tropas en espera no implica que se vaya a realizar un despliegue, afirmó la fuente. La Guardia Nacional de Minnesota también ha sido movilizada, pero no desplegada, anunciaron funcionarios estatales el fin de semana pasado. El gobernador Tim Walz ordenó inicialmente que la Guardia estuviera lista para apoyar a las fuerzas del orden de Minneapolis el día después del asesinato de Good. Protestas en Minnesota: Los manifestantes continuaron protestando contra ICE cerca del edificio federal Whipple en las afueras de Minneapolis el lunes, en medio de temperaturas gélidas.

