Las acciones mundiales caen por las tensiones entre EE.UU. y Europa por Groenlandia y las amenazas de aranceles de Trump

Por John Towfighi, CNN

Las acciones en Europa cayeron el martes y las estadounidenses se preparaban para abrir a la baja mientras los inversores continúan digiriendo el enfrentamiento del presidente Donald Trump con los líderes europeos sobre la propiedad de Groenlandia.

Trump amenazó el domingo con un nuevo arancel del 10 % a las importaciones de ocho países europeos, incluidos Dinamarca, Reino Unido y Francia, en medio de sus demandas de que Estados Unidos adquiera el territorio danés.

El índice de referencia europeo Stoxx 600, que sigue las acciones de toda la región, bajó un 1 % el martes por la mañana. El lunes, el Stoxx 600 cayó un 1,19 % y registró su peor día desde noviembre.

El OMX Copenhagen 20 de Dinamarca, que mide las 20 acciones más negociadas en la bolsa de Copenhague, descendió un 0,1 %. El lunes, el OMX Copenhagen 20 se hundió un 2,73 % y registró su peor día desde octubre.

Los futuros de las acciones estadounidenses también bajaron. Los del Dow Jones cayeron 765 puntos, o un 1,5 %. Los futuros del S&P 500 perdieron un 1,7 %. Los futuros vinculados al Nasdaq 100 se dejaron un 2 %.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los del Tesoro estadounidense subieron gracias a la venta de bonos por parte de los inversores.

Los mercados bursátiles y de bonos estadounidenses estuvieron cerrados el lunes en conmemoración del Día de Martin Luther King Jr., por lo que este martes será el primer día completo para que los operadores de acciones y bonos estadounidenses reaccionen a este fin de semana extraordinariamente informativo y a las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa.

“Los últimos acontecimientos sirven como recordatorio de que la economía estadounidense no es inmune a la incertidumbre generada por los cambios de política de Trump, mientras que las persistentes preocupaciones sobre la independencia de la Fed, amplificadas por la nominación tardía de un nuevo presidente y la investigación en curso sobre Jerome Powell, agregan otra capa de precaución en torno a la moneda estadounidense”, declaró George Vessey, principal estratega macro y de divisas de Convera, en una nota del lunes.

Los inversores de todo el mundo están tratando de discernir cómo podrían evolucionar las tensiones entre Estados Unidos y Europa.

“Esta es una de esas semanas en las que hay que estar preparado para cualquier cosa, ya que abundan los imprevistos tanto en los mercados estadounidenses como en los mundiales, la mayoría de ellos relacionados con el presidente de Estados Unidos”, indicó Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, en una nota del lunes.

Aunque los inversores están nerviosos, las pérdidas del mercado de valores hasta el momento han sido relativamente contenidas en comparación con la agitación provocada por el anuncio inicial de aranceles del “Día de la Liberación” de Trump en abril.

Los inversores están observando con cautela una posible salida, incluida la espera del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el uso por parte de Trump de una ley de poderes de emergencia para imponer aranceles.

La Corte está deliberando sobre la legalidad del uso por parte del presidente de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para implementar aranceles. Este fallo, aún por determinar, tendría implicaciones directas para la renovada amenaza de Trump de imponer gravámenes adicionales a las importaciones procedentes de algunos países europeos.

“Los mercados operarán con aversión al riesgo, pero apuesten a que o bien la Corte Suprema le quitará a Trump la autoridad de imponer aranceles de esta manera, o bien Trump revertirá la ley TACO de todos modos”, declaró Krishna Guha, vicepresidente de Evercore ISI, en una nota del lunes, refiriéndose al acrónimo de Wall Street para “Trump Always Chickens Out” (Trump siempre se acobarda).

Pero a medida que aumentan las tensiones, crece la incertidumbre.

“Con la UE preparando posibles represalias —incluyendo no solo aranceles sino también el posible uso del ‘instrumento anticoerción’ que sería extremadamente punitivo hacia las empresas estadounidenses que hacen negocios en Europa— los inversores deben estar preparados para la probabilidad de que todavía estemos en el camino hacia arriba en el ciclo de ‘escalada a desescalada’, y que los titulares podrían empeorar antes de mejorar”, comentó Sarah Bianchi, estratega jefe de asuntos políticos internacionales y políticas públicas en Evercore ISI, en una nota.

El instrumento anticoerción es más conocido como la “bazuca comercial” europea, un elemento disuasorio destinado a alejar las amenazas de Gobiernos hostiles.

Por otra parte, los metales se dispararon a medida que los inversores buscaban refugios seguros. Los futuros del oro subieron un 3 % y los de la plata, un 7,3 %.

“El anuncio arancelario de Trump ha intensificado las tensiones comerciales a una dimensión completamente nueva, una impulsada menos por la lógica económica y más por motivos políticos”, señaló Carsten Brzeski, director global de macroeconomía en ING, un banco holandés, en una nota del lunes.

“También está empujando la relación transatlántica de larga data a una grave crisis, con un claro riesgo de una mayor escalada y consecuencias negativas injustificadas tanto para Europa como para la economía estadounidense”, subrayó Brzeski.

Olesya Dmitracova colaboró ​​con este reportaje.

