Jurado absuelve a exagente de policía escolar de poner en riesgo a menores en tiroteo de Uvalde

Un jurado declaró inocente a un exagente de la policía del distrito escolar de 29 cargos de poner en peligro o abandonar a menores en el caso relacionado con el tiroteo de 2022 en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, que dejó 19 niños y dos maestros muertos.

La fiscalía en el caso afirmó que el exagente de la policía del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde, Adrian Gonzales, no “siguió ni intentó seguir su entrenamiento de tirador activo” y no hizo nada para detener al atacante en los primeros momentos del tiroteo, a pesar de tener suficiente tiempo e información.

La defensa argumentó que Gonzales no vio al atacante cuando llegó a la escuela y trabajó para evacuar a los estudiantes de los salones de clase.

Gonzales se declaró inocente de 29 cargos de poner en peligro o abandonar a menores en relación con el tiroteo de mayo de 2022.

El juez Sid Harle leyó el veredicto en la corte después de que el jurado deliberara por poco más de siete horas. Gonzales habría enfrentado de seis meses a dos años en la cárcel y una multa de hasta US$ 10.000 por cada cargo, de haber sido declarado culpable.

El jurado de Texas comenzó las deliberaciones este miércoles, tres semanas después de iniciado el juicio de Gonzales.

