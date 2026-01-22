Demócratas exigen saber si el círculo íntimo de Trump se beneficiará de las ventas de petróleo venezolano

Por Sarah Ferris, CNN

Un grupo de senadores demócratas exige saber si el círculo íntimo del presidente Donald Trump se beneficiará de las ventas de petróleo venezolano, luego de que CNN informara recientemente detalles de las conversaciones privadas del Gobierno con las mayores compañías petroleras del país.

En una carta enviada el miércoles por la noche a la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, 14 demócratas instaron a funcionarios de alto rango a “revelar de inmediato cualquier interés financiero” que tengan en empresas relacionadas con la industria petrolera en Venezuela. Señalan la reciente estrategia de la administración para persuadir a estas empresas, ofreciendo garantías de seguridad privada para convencer a los ejecutivos petroleros de invertir en el país, políticamente inestable, citando un informe de CNN.

Los llamados a la transparencia, liderados por los senadores Adam Schiff de California y Elizabeth Warren de Massachusetts, entre otros, surgen en un contexto de creciente escrutinio por parte de los demócratas hacia la Casa Blanca por lo que consideran que podría constituir uso de información privilegiada. Demócratas como Schiff ya habían criticado anteriormente a altos funcionarios de Trump por no haber presentado declaraciones financieras adecuadas sobre la compra de acciones después de participar en discusiones sobre aranceles que afectaron al mercado.

Los senadores también expresan preocupación por la estrecha relación de Trump con un alto ejecutivo de Vitol, la gigante petrolera que concretó la primera venta de petróleo venezolano bajo control estadounidense, después de que este mismo ejecutivo asistiera a una reunión en la Casa Blanca sobre el tema a principios de este mes. Este ejecutivo, John Addison, es un importante donante de la campaña presidencial de Trump.

“Dada la urgencia del asunto y el enorme riesgo de lucro ilícito y corrupción, el Gobierno tiene una obligación mayor, más allá de los requisitos de divulgación financiera existentes, de aclarar al Congreso y al público estadounidense si existen y en qué medida los vínculos financieros descritos anteriormente, y las medidas concretas implementadas, si las hay, para prevenir el enriquecimiento personal del presidente y de los funcionarios de la administración”, escribieron en la carta obtenida por CNN.

Y, sugiriendo futuras acciones por parte de los demócratas si recuperan el poder en Washington, agregaron: “Tales vínculos financieros y cualquier trato corrupto o lucro ilícito, además, estarán sujetos a un escrutinio continuo y pueden dar lugar a futuras medidas de rendición de cuentas”.

Otros demócratas que firmaron la carta son el senador Chuck Schumer de Nueva York, líder de la minoría en el Senado, así como los senadores Sheldon Whitehouse de Rhode Island, Richard Blumenthal de Connecticut, Andy Kim de Nueva Jersey y Chris Van Hollen de Maryland.

