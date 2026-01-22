Los conservadores de la Corte Suprema han minimizado la conducta de Trump. El caso de la Reserva Federal podría cambiar eso

Por Joan Biskupic, Analista jefe de la Corte Suprema de CNN

Durante años, la Corte Suprema ha apoyado las medidas poco convencionales y los atrevidos argumentos jurídicos del presidente Donald Trump, mientras la mayoría conservadora enfatizaba su respeto por la presidencia y parecía dispuesta a aceptar el costo para su propia reputación.

Esta vez no.

Durante los argumentos del miércoles sobre el intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, los jueces señalaron que esta no era una acción presidencial normal y que respaldarla dañaría al banco central y su propia reputación.

Los jueces han intentado centrar la atención en la presidencia y minimizar la conducta del propio Trump.

Pero los métodos del mandatario quedaron a la vista este miércoles, especialmente cuando los jueces se centraron en el hecho de que el supuesto despido comenzó con una publicación en Truth Social en agosto pasado y que Cook no tuvo oportunidad de explicar la situación.

El miércoles, D. John Sauer, exabogado personal de Trump y actual procurador general de Estados Unidos, se topó con la mayor resistencia hasta la fecha. Los argumentos de Sauer inquietaron, e incluso antagonizaron, a jueces de todo el espectro ideológico.

La jueza Amy Coney Barrett, una de las conservadoras de la mayoría que habitualmente apoya a Trump, observó que los economistas habían advertido que permitir que Trump eliminara a Cook de la históricamente independiente Reserva Federal, “desencadenaría una recesión”.

“No quiero estar en posición de predecir con exactitud qué hará el mercado”, le contestó a Sauer, quien intentó minimizar la preocupación. “Pero existe un riesgo, general Sauer. No quiero ser responsable de cuantificarlo. Soy juez, no economista”.

“Si nos fijamos en lo que realmente ocurrió aquí”, manifestó Sauer a Barrett, “la destituyeron el 25 de agosto y la bolsa subió durante los tres días siguientes. Así que ya hemos tenido una especie de experimento natural, por así decirlo, sobre si las predicciones catastróficas realmente se implementarán. Seguramente, si los inversores están nerviosos o lo que sea que se argumente, lo habrían visto el 25 de agosto, y no lo vieron”.

Trump y Sauer han disfrutado de una notable racha ganadora, que se remonta a 2024, cuando Sauer le consiguió inmunidad sustancial frente a un juicio penal, apenas unos meses antes de que Trump fuera elegido para su segundo mandato.

Ese caso surgió de los esfuerzos de Trump por subvertir los resultados de las elecciones de 2020. Sin embargo, el fallo en el caso Trump contra Estados Unidos tuvo un amplio alcance y proporcionó una nueva y potente defensa para cualquier presidente acusado de irregularidades.

Trump parece haber considerado la decisión, que reforzó la concepción del poder “concluyente y preclusivo” del presidente, como un cheque en blanco.

Sauer ha invocado repetidamente el caso de las afirmaciones contundentes de la autoridad ejecutiva.

En junio pasado, Sauer se impuso en el primer caso importante ante la Corte Suprema del segundo mandato de Trump, que puso a prueba la autoridad de los jueces para imponer órdenes a nivel nacional que bloquean políticas de Trump posiblemente inconstitucionales mientras se resuelve el litigio.

Ese caso, Trump contra Casa, se centró en una orden ejecutiva, firmada el 20 de enero de 2025, que eliminaría la ciudadanía por nacimiento.

Trump sigue defendiendo esa medida, que contradice el texto de la 14 Enmienda, que garantiza que los niños nacidos en Estados Unidos se conviertan en ciudadanos independientemente del estatus inmigratorio de sus padres.

El Tribunal Supremo considerará los argumentos constitucionales del caso esta primavera. En la primera ronda de la controversia el año pasado, Sauer persuadió a los jueces para que limitaran los mandatos judiciales a nivel nacional contra las órdenes presidenciales.

Al igual que en el caso de inmunidad de Trump, la votación fue de 6 a 3, con los conservadores en mayoría frente a los disidentes liberales.

En los meses previos al actual conflicto sobre la Reserva Federal, Sauer tomó dos veces la palabra en el tribunal para representar a Trump en importantes cuestiones relacionadas con el alcance del poder presidencial.

El mes pasado, la mayoría conservadora pareció estar dispuesta a apoyar la afirmación de Sauer de que el presidente podría despedir a funcionarios de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y otras agencias independientes.

En ese caso pendiente está en juego el destino de las agencias creadas para protegerse de la presión presidencial en sus misiones, por ejemplo, para prevenir prácticas comerciales fraudulentas o salvaguardar los derechos de los empleados.

A principios de noviembre, Sauer defendió los amplios aranceles de emergencia multimillonarios de Trump. El caso parecía reñido, y no se ha anunciado ninguna decisión.

Trump ha seguido aplicando de forma generalizada elevados gravámenes a las importaciones de sus socios comerciales y esta semana amenazó con imponer obligaciones adicionales a las naciones europeas que se opusieron a su intento de adquirir Groenlandia.

Independientemente de cómo termine esa controversia arancelaria, Trump ya ha disfrutado de tanto éxito que la administración creó un sitio web promocionando sus victorias.

Por su parte, la corte, controlada por seis republicanos que abogan por un sólido poder ejecutivo, ha enfrentado críticas por alinearse regularmente con el presidente.

Trump ha ejercido un poder masivo en su primer año de mandato, con despidos, cesantías y el desmantelamiento de agencias federales, así como la revocación de fondos asignados en el país y en el extranjero y una agresiva agenda de deportaciones y represalias contra supuestos enemigos.

Al comenzar sus argumentos en la sala del tribunal el miércoles, Sauer adoptó su habitual enfoque inflexible.

Señaló: “El engaño o la negligencia grave por parte de un regulador financiero en transacciones financieras es motivo de destitución. En un período de dos semanas en 2021, Lisa Cook presentó solicitudes de hipoteca para dos propiedades en Michigan y Georgia. En ambas, informó al prestamista que, en un plazo de 60 días, ocuparía esa propiedad como su residencia principal durante un año. … Dicha conducta cuestiona la conducta, idoneidad, capacidad o competencia de Cook para ejercer como gobernadora de la Reserva Federal”.

Los abogados de Cook sostienen, sin embargo, que cualquier inconsistencia que pudiera haber aparecido en los materiales fue involuntaria. No ha sido acusada de ningún delito y ha negado haber cometido ninguna irregularidad. En cualquier caso, afirmaron, el incidente ocurrió antes de su nombramiento en 2022 por el presidente Joe Biden.

Los jueces cuestionaron la naturaleza de la acusación contra Cook y si se le dio suficiente oportunidad para responder a los señalamientos del presidente.

Refiriéndose a la “pila de papeles que hay que rellenar al comprar un inmueble”, el presidente del Tribunal Supremo Roberts retó a Sauer: “Así que da igual si fue un error involuntario o si fue una forma engañosa de conseguir una mejor tasa de interés. A usted no le importa, ¿verdad?”.

Sauer afirmó que el presidente tiene amplia discreción al destituir a miembros de la junta directiva por motivos justificados, como la negligencia. Añadió que los jueces deberían atenerse a la determinación del presidente de que la conducta en cuestión se relaciona con la competencia o idoneidad del individuo.

Los tribunales inferiores rechazaron la postura de Trump y permitieron que Cook, quien aún cumple su mandato de 14 años, permanezca en su cargo mientras continúa el litigio.

El juez que impidió preliminarmente que la orden de Trump entrara en vigor consideró insuficientes los fundamentos expuestos, señalando que se referían únicamente a acusaciones de conducta previas a la incorporación de Cook a la Junta de la Reserva Federal.

Los jueces se mostraron receptivos a las afirmaciones del abogado de Cook, Paul Clement, de que la destitución del Gobierno tenía profundos defectos y amenazaría seriamente a la Reserva Federal.

Lo que aún no se ha dicho, mientras el gobernador de la Reserva Federal, Cook, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, observaban desde sus asientos como espectadores, es la incesante presión que Trump ha estado ejerciendo sobre la FED sobre las tasas de interés.

La hostilidad de la administración hacia la política de la Fed y sus líderes continuó este mes cuando el Departamento de Justicia abrió una investigación criminal contra Powell vinculada a su testimonio ante el Congreso en junio pasado sobre la renovación de la sede del banco central en Washington por US$ 2.500 millones.

Clement argumentó que la concepción de Trump de la destitución “con causa justificada” era excesivamente amplia. Enfatizó que la Reserva Federal se estableció de tal manera que la protegería de dicha presión gubernamental.

“No hay ninguna razón racional para pasar por todos los problemas de crear esta entidad cuasi privada única que está exenta de todo, desde el proceso de asignaciones hasta las leyes del servicio civil”, indicó Clement sobre la Reserva Federal, “solo para darle una restricción de eliminación que es tan ineficaz como el presidente imagina”.

El juez Brett Kavanaugh, quien ha votado constantemente a favor de las iniciativas del presidente, se aferró a la falta de garantías procesales de la administración y las consecuencias para la misión de la Reserva Federal.

“Su postura de que no hay revisión judicial, no se requiere ningún proceso, no hay remedio disponible, el estándar para la ‘causa’ es muy bajo (que solo el presidente determina), quiero decir que eso debilitaría, si no destrozaría, la independencia de la Reserva Federal”.

Kavanaugh especuló sobre las repercusiones si la postura de Trump prevaleciera: “Incentiva a un presidente a inventar, como dicen los exgobernadores de la Reserva Federal, acusaciones triviales, intrascendentes o antiguas, muy difíciles de refutar. Incentiva la búsqueda y destrucción, el hallazgo y simplemente plasmarlo en un papel, sin revisión judicial, sin proceso, sin nada, y listo”.

A lo largo de la discusión, Sauer intentó mantener el foco en las prerrogativas del presidente, declarando que era “sin precedentes” que tribunales inferiores hubieran permitido a Cook permanecer en el trabajo después de que Trump quería que se fuera.

En respuesta a esa afirmación, la jueza Sonia Sotomayer, la liberal de mayor rango, señaló que nunca en la historia de la Reserva Federal, creada en 1913, un presidente había despedido a un funcionario.

“Ciento doce años después, es inaudito que un funcionario de la Reserva Federal haya sido destituido”, indicó. “Así que la naturaleza inaudita de este caso es… parte de lo que hizo el presidente, no de lo que hizo la Sra. Cook”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.