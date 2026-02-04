La boxeadora olímpica Imane Khelif quiere pelear y está dispuesta a pasar una prueba para lograrlo

Por Kara Fox y Christina Macfarlane, CNN

Imane Khelif sabe cómo aguantar los golpes. Para lo que nunca se entrenó fue para convertirse en blanco político.

Desde su oro olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024, la boxeadora argelina ha sido objeto de una campaña sostenida de abusos y escrutinio invasivo, impulsada por algunas de las figuras más poderosas del mundo.

Entre ellas se encuentra el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha citado repetidamente su victoria para justificar las restricciones a ciertos atletas, incluyendo, durante uno de sus primeros actos en el cargo, la firma de la orden ejecutiva “Mantener a los hombres fuera del deporte femenino”.

Casi 12 meses después, su campaña de desprestigio continúa. En un discurso pronunciado en enero ante legisladores republicanos, Trump volvió a referirse incorrectamente a Khelif como “boxeador masculino”, lo que pareció consolidar su apoyo al esperado fallo de la Corte Suprema que ratifica las prohibiciones estatales a las atletas transgénero en el deporte femenino y femenino.

En medio de la controversia, Khelif ha guardado silencio sobre el tema para, en sus propias palabras, “proteger” su paz. Pero ahora tiene un mensaje para los políticos que la mencionan: Déjenme al margen.

“No soy transgénero. Soy mujer. Quiero vivir mi vida… Por favor, no me exploten en sus agendas políticas”, dijo a CNN en su entrevista más extensa hasta la fecha.

En el gimnasio parisino donde entrena, Khelif es tratada simplemente como lo que es: una campeona olímpica.

Un día nublado de finales de enero, un grupo de jóvenes y adolescentes que habían asistido a una sesión de boxeo se rieron mientras se tomaban una selfi con su heroína; muchas vieron sus propias ambiciones reflejadas en la trayectoria de Khelif.

El camino de la campeona de 26 años, desde sus humildes orígenes en Argelia, se ha caracterizado por la determinación y la valentía de desafiar las expectativas culturales, incluyendo la de que una chica no debe pelear.

Ahora, Khelif se ha convertido involuntariamente en un pararrayos en las guerras culturales que configuran el deporte de élite y probablemente influirá en las nuevas políticas del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre la elegibilidad de las mujeres. Estas normas podrían determinar si se deben reintroducir las pruebas genéticas obligatorias, lo que determinaría no solo si Khelif es elegible para competir en los Juegos de Los Ángeles 2028, sino también cómo se expulsa por completo a las atletas cuyos cuerpos no cumplen con las estrictas expectativas de lo que significa ser mujer.

La nueva presidenta del COI, Kirsty Coventry, ha liderado la iniciativa en lo que ha llamado “proteger la categoría femenina” en el deporte, incluyendo la adopción de normas de elegibilidad más estrictas y sin descartar el regreso a las pruebas genéticas basadas en marcadores biológicos más específicos, una práctica que el COI calificó anteriormente de “una acción terrible”, tras abandonarla hace casi tres décadas.

En París, Khelif afirmó no tener nada que ocultar y declaró a CNN que aceptaría los requisitos de las pruebas genéticas, pero solo si las realiza el COI.

“Por supuesto, aceptaría hacer todo lo que me exijan para participar en las competiciones”, afirmó, subrayando su respeto por el COI y su autoridad.

“Deberían proteger a las mujeres, pero deben tener cuidado de que, al mismo tiempo que las protegen, no deben herir a otras mujeres”, añadió.

Es la primera vez que Khelif se pronuncia públicamente sobre si se sometería a dicha prueba desde que el año pasado el organismo rector internacional del boxeo amateur impuso pruebas genéticas obligatorias para todos los boxeadores mayores de 18 años, afirmando que esto “garantizaría la seguridad de todos los participantes y crearía igualdad de condiciones para hombres y mujeres”.

La decisión de la Federación Mundial de Boxeo se produjo tras la difusión en internet de un informe que alegaba que Khelif tenía cromosomas XY. Khelif declaró a CNN que el informe era inexacto y estaba “modificado”.

Al anunciar las nuevas reglas en mayo, World Boxing mencionó a Khelif por su nombre, afirmando que no podría participar en la categoría femenina en ningún evento de World Boxing hasta que se sometiera a las llamadas pruebas de sexo.

“Cuando publicaron mi nombre, me provocaron otra crisis. Generaron más discursos y otra campaña en mi contra”, dijo sobre ese momento.

En medio de la disputa, Khelif se retiró del Campeonato Mundial. No ha vuelto a competir desde entonces.

Khelif cree que la extrema derecha jugó un papel decisivo en el anuncio de World Boxing, que considera resultado de lo que denominó presión política discriminatoria y racista.

Aunque World Boxing se disculpó posteriormente por mencionarla en su anuncio, Khelif afirmó que el daño ya estaba hecho.

Desde entonces, ha llevado su caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, una organización independiente que resuelve disputas legales. “No me rendiré hasta que se haga justicia porque sé que la justicia está de mi lado por encima de todo”, declaró.

Mientras grupos de boxeadores aficionados acuden al gimnasio parisino para sus clases, Khelif se escabulle para comer algo en su cafetería argelina favorita. Superestrella en todo el mundo árabe, aún encuentra tiempo para quien quiera conocerla, saludando a sus fans con una cordialidad abierta y una sonrisa radiante y juvenil.

Después de comer, regresa al gimnasio, acomodándose entre los sacos de boxeo y el ring. Se retoca el maquillaje (la moda y la belleza son sus pasiones, y es la imagen de una marca de belleza argelina) antes de reflexionar sobre la controversia que ha desviado la atención de sus logros deportivos.

Es, dijo, “más grande que yo”.

Mientras las campañas contra los derechos de las personas trans se intensifican globalmente, atletas como Khelif, que no son transgénero, pero cuyos cuerpos desafían las estrechas definiciones de feminidad, son cada vez más objeto de escrutinio, incluyendo a las atletas con diferencias de desarrollo sexual (DSD, por sus siglas en inglés), otras mujeres percibidas como fuera de la corriente principal.

DSD es un término médico que describe las variaciones en los rasgos sexuales, incluyendo hormonas, cromosomas y anatomía reproductiva, que ocurren antes del nacimiento. Los expertos médicos afirman que estas variaciones, a menudo denominadas “condiciones intersexuales”, son parte normal de la biología humana, y que el sexo no siempre es tan claro como masculino o femenino.

Khelif nunca ha declarado ser una atleta DSD.

Tiene niveles naturalmente altos de testosterona, que, según afirma, ha estado reduciendo bajo supervisión médica desde mucho antes de los Juegos Olímpicos de París, rechazando las afirmaciones de que sus hormonas hayan determinado su éxito en el boxeo.

“Nací así. Claro que tengo diferencias hormonales. Pero reduzco mis niveles de testosterona según las recomendaciones de mi médico”, dijo Khelif.

“El boxeo no depende del nivel de testosterona. Se basa en la inteligencia, la experiencia y la disciplina”, añadió.

Su postura refleja una línea divisoria en el deporte mundial.

La mayoría de los organismos deportivos ya cuentan con normas de elegibilidad que exigen a algunas atletas con DSD reducir sus niveles naturales de testosterona para participar en categorías femeninas de élite.

Sin embargo, las principales asociaciones médicas han condenado estas prácticas, señalando que no están respaldadas por pruebas y que contribuyen a la discriminación y el estigma.

Esta complejidad ha cobrado cada vez mayor relevancia a medida que el COI considera normas de elegibilidad adicionales, como las pruebas genéticas o cromosómicas.

Cuando World Athletics introdujo las pruebas genéticas obligatorias el año pasado, su presidente, Sebastian Coe, afirmó que la decisión se tomó para garantizar la integridad del deporte femenino y que las atletas la apoyaron de forma abrumadora.

Si bien se presenta como una medida para garantizar la equidad en el deporte femenino, el consenso de expertos —incluido el científico que descubrió el gen SRY, el marcador en el que se basa la prueba— señala que estas políticas corren el riesgo de simplificar excesivamente la biología y expondrían a todas las mujeres a un escrutinio invasivo, especialmente en ausencia de un consenso científico claro sobre si características como, por ejemplo, un nivel natural de testosterona más alto ofrece una ventaja decisiva en el deporte de élite.

La trayectoria de Khelif no ha sido nada sencilla, pero insiste en que ser atleta y boxeadora “es mi derecho en la vida”.

Criada en un pueblo rural a cuatro horas de la capital argelina, Khelif vendió chatarra de cobre de niña para financiar su entrenamiento, superando importantes obstáculos económicos y sociales.

“Fue muy difícil para la sociedad argelina y el pueblo donde vivía aceptarlo”, dijo. “Sobre todo para los vecinos, que me veían llegar a casa tarde del entrenamiento; les parecía extraño que una chica volviera tarde del gimnasio de boxeo y practicara boxeo, un deporte considerado exclusivamente masculino”.

“Todas estas circunstancias… lo hicieron difícil. Pero todas estas circunstancias ya son cosa del pasado”.

A pesar de la resiliencia de Khelif, el impacto psicológico le ha afectado mucho y continúa con el apoyo de un terapeuta.

“Lo que ocurrió durante los Juegos Olímpicos me causó un trauma psicológico, tanto para mí como para mi familia… Pero sigo aquí. Sigo luchando. Sigo boxeando”, dijo.

Khelif tiene un mensaje para las jóvenes que desean seguir sus pasos:

“Desafíen su statu quo. Cuando tienen el coraje de enfrentarse al mundo con su verdad, es un logro”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.