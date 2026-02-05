Así son los Patriots de Nueva Inglaterra: la estrella, el técnico y las claves de su temporada

Por César López, CNN en Español

Los Patriots regresan al Super Bowl después de siete temporadas, siendo el equipo con más presencias en la final, sumando un total de 12. Siete es un número mágico para el conjunto de Nueva Inglaterra, puesto que buscan desempatar como la escuadra más ganadora de la historia, una marca que comparten con los Steelers de Pittsburgh al tener seis títulos cada uno.

La gran pregunta que todos se hacen es si estamos ante una nueva dinastía, después de la tan recordada era que comandó Bill Belichick con Tom Brady.

Es muy temprano para hablar de ello, por supuesto, pero si nos fijamos en el camino que tuvieron para llegar a San Francisco, una victoria apretada en la final de la Conferencia Americana ante los Broncos, alimentada por lo hecho en líneas generales durante la temporada regular, suena como a que este equipo se construye con grandes ambiciones.

Drake Maye es quizás el nombre más aclamado y muchos lo referencian muy cerca al mejor de todos los tiempos: Tom Brady.

Pero, como recién decíamos, este Super Bowl es una primera parada antes de pensar en construir grandeza.

El paso firme también se alimenta con otra marca en el horizonte: superar a los 49ers de San Francisco con más victorias en la postemporada. Los 49ers en ese rubro tienen 40, una más que el equipo que conduce Mike Vrabel.

Los Patriots finalizaron la temporada anterior con una marca de 4-13, cuatro triunfos y trece derrotas. La reconstrucción era impensada y ni hablar de los planes de postemporada, pero ahora Vrabel va incluso por la marca histórica de 18 victorias.

El inicio de la presente campaña no fue sencillo, sufriendo dos derrotas ante los Raiders y los Steelers y con una victoria en medio de visita ante los Dolphins.

Sin embargo, el equipo respondió con una racha dominante, logrando 10 triunfos consecutivos, terminaron la campaña regular 14-3 (14 victorias y tres derrotas), justo lo opuesto al año pasado. En la postemporada afianzaron el rótulo de favoritos al Super Bowl.

A Vrabel justamente lo persiguen las marcas en el fútbol americano. Fue parte de la dinastía considerada de las más dominantes de la NFL en el período comprendido entre 2001 y 2019. Vrabel defendió como jugador los colores de los Patriots comenzando justamente en el nuevo milenio y conquistando tres Super Bowls (XXXVI, XXXVIII y XXXIX).

Busca ser la quinta persona en la historia de la NFL en ganar el Super Bowl como jugador y como entrenador en jefe, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama Mike Ditka, Tony Dungy, Tom Flores y Doug Pederson.

Drake Maye, con 23 años y 162 días, al igual que Vrabel puede sumar marcas históricas en este Super Bowl. Quizás la más notable es la de ser el titular más joven en ganar la gran final. De ser así, superaría a Ben Roethlisberger, quien lo logró en el Super Bowl XL con 23 años y 340 días.

Maye puede ser el quinto quarterback en ganar el Super Bowl en su primera o segunda temporada, junto a Tom Brady, Ben Roethlisberger, Kurt Warner y Russell Wilson.

Stefon Giggs: Giggs es el wide receiver destacado del equipo con 85 recepciones en la temporada regular, 1.013 yardas y 4 touchdowns. En postemporada suma 73 yardas y 1 anotación.

TreveYon Henderson: el mejor corredor de la campaña con 9 touchdowns en su haber y 911 yardas alcanzadas por tierra en la campaña regular.

Rhamondre Stevenson: otro corredor dominante con 7 touchdowns y 603 yardas corridas, en la postemporada ya suma 194.

Jack Gibbens: ha sido uno de los linebackers más consistentes y en 17 partidos jugados ha conseguido la tercera mejor marca de tackles con 81, superado por Christian Ellis con 94 y Robert Spillane con 97. Spillane está en duda para el partido del domingo.

Andy Borregales: el pateador de origen venezolano ha conseguido 134 puntos para el equipo, 27 goles de campo en 32 intentos y en la postemporada 4 de 6.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.