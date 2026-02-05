Así son los Seahawks de Seattle: sus estrellas, el entrenador y las claves de su temporada

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Tal vez, y solo tal vez, solo los más fervientes seguidores de los Seahawks de Seattle entraron a la temporada 2025 con la idea de hacer el viaje completo al Super Bowl LX. Era una cuestión de fe, con alguna base sólida.

Venían de una buena temporada en 2024, con récord positivo de 10 victorias y 7 derrotas, y se notaba que la llave de Mike Macdonald y Klint Kubiak como entrenador en jefe y coordinador ofensivo estaba surtiendo efecto.

Durante el receso entre campañas hicieron su gran movimiento en la plantilla, dejaando ir al que era su quarterback titular, Geno Smith, a los Raiders de Las Vegas, para abrirle paso a Sam Darnold. Darnold venía de su mejor año en la liga con los Vikings de Minnesota, pero se terminó ahogando en los partidos importantes, por lo que su capacidad para rendir bajo presión era, cuando menos, cuestionable.

Sin embargo, en base a una sólida defensa y la explosividad ofensiva, los Halcones Marinos lograron un viaje a San Francisco que ahora, esperan, sea inolvidable.

Un viejo adagio de la NFL dice que la ofensiva gana partidos, pero que la defensa gana campeonatos. Y, precisamente, la zona defensiva de los Seahawks fue sobresaliente durante la temporada regular y los playoffs.

La clave del equipo de Mike Macdonald es una defensa que “se dobla, pero no se rompe”. Fue la zaga que menos puntos permitió en toda la temporada, con 292 unidades en contra, y un promedio de 4,6 yardas permitidas por jugada al rival, 5,1 en el juego por aire, y apenas 3,6 en el juego por tierra.

Esto la convirtió en la mejor defensa de la NFL de este año.

Ernest Jones: con 126 tackleadas en la temporada regular, el linebacker es el líder de la zaga de Seattle. Además, es una amenaza para los corredores del equipo rival y para el quarterback, por su capacidad para leer las jugadas. De hecho, Jones terminó con cinco intercepciones jugando en el centro de la defensa.

Nick Emmanwori: el safety novato se destacó con 82 tackleadas, 2,5 capturas y 11 pases bloqueados.

Leonard Williams y DeMarcus Lawrence: los linieros defensivos tuvieron 7 y 6 capturas, respectivamente, y son parte del entramado de Macdonald para apretar al quarterback rival y forzar los errores que capitaliza su agresiva defensa.

La defensiva quedó sexta entre las que más pérdidas de balones generó en el rival durante la temporada, con 25 en total.

En el lado ofensivo, los Seahawks son otra amenaza. Acumularon 5.973 yardas y 483 puntos totales, en un ataque liderado por Sam Darnold y sus 4.048 yardas lanzadas, con 25 pases de touchdown.

Kenneth Walker III apuntaló el juego por tierra con 1.073 yardas y cinco touchdowns. No obstante, en la zona roja (las 20 yardas más próximas a la zona de anotación) es donde aparece Zach Charbonnet, quien registra 12 anotaciones y 730 yardas totales en acarreos en la temporada.

El blanco predilecto de Darnold es claramente Jaxon Smith-Njigba, con 1.793 yardas, más del triple que el segundo mejor receptor del equipo, el experimentado Cooper Kupp, con 593. Esa unidimensionalidad puede ser un problema, sobre todo con la capacidad demostrada por los esquineros de los Patriots para cubrir a sus atacantes.

En ese aspecto, además, aparecen las 14 intercepciones de Darnold en la temporada. Si el quarterback no cuida el ovoide y se vuelve predecible, los Seahawks van a tener problemas para poner puntos en la pizarra.

Pero si Darnold cuida el balón y el plan de Kubiak y Macdonald va de acuerdo a lo estipulado en las dos caras del juego, los Seahawks son los grandes candidatos a llevarse el segundo trofeo Vince Lombardi en su historia.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.