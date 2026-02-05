Cuba atraviesa una semana marcada por las tensiones políticas, los apagones y las bajas temperaturas

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La primera semana de febrero ha resaltado algunos de los desafíos que enfrenta Cuba en este arranque de año. Al derrocamiento de su aliado Nicolás Maduro en Venezuela y las crecientes presiones de Estados Unidos, en estos días se han sumado nuevos problemas de abasto de energía y un descenso de las temperaturas al que la isla no está acostumbrada. En resumen, un panorama que el presidente Miguel Díaz-Canel pareció resumir al comienzo de la conferencia de prensa que dio la mañana de este jueves.

“(Quiero) agradecerles a todos que, en un momento tan complejo como el que vive el país, ustedes se hayan interesado en tener este encuentro”, dijo el mandatario ante periodistas, para después reconocer que “hay preocupaciones en la población por todo lo que ha ido pasando”, agradecer a las naciones aliadas y criticar las políticas de Estados Unidos hacia Cuba, a las que culpa por los tropiezos de su economía y sus dificultades para acceder a energéticos.

Estos problemas de abasto de energía eléctrica tuvieron un nuevo episodio durante la noche del miércoles, cuando una falla en una subestación dejó sin luz a varios puntos de la zona oriental de Cuba, según informó en X la Unión Eléctrica (UNE), instancia estatal perteneciente al Ministerio de Energía y Minas. Por este hecho, la provincia de Holguín tuvo un apagón parcial, mientras que en Granma, Santiago y Guantánamo la afectación fue total, detalló la UNE.

En sus reportes diarios, el Ministerio reconoce que Cuba tiene menos energía de la que necesita. El informe correspondiente al 3 de febrero, por ejemplo, preveía que la demanda en el pico nocturno sería de 3.050 megawatts (MW) cuando solo habría una disponibilidad de 1.200 MW, es decir, un déficit de 1.850 MW.

Los problemas en la red eléctrica de Cuba y los apagones derivados de ellos no son nuevos en la isla. Han ido agravándose a lo largo de los últimos años debido a factores como un deterioro de la infraestructura y la escasez de combustibles.

Hasta principios de este año, Cuba obtenía hidrocarburos principalmente por la vía de las exportaciones de Venezuela, un país aliado desde el período del fallecido presidente Hugo Chávez. Ahora, con el derrocamiento de Maduro y la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles adicionales a las naciones que den petróleo a la isla, como México, el escenario se complica para el país caribeño.

El miércoles, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, dijo estar “muy preocupado” por la situación de Cuba, al tiempo que advirtió que podría “colapsar” si no satisface su demanda de energéticos.

Como hizo su gobierno recientemente, cuando rechazó las declaraciones presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que Cuba esté a punto de caer, Díaz-Canel negó este jueves que el país esté cerca de un colapso y atribuyó a EE.UU. el impulso de esta narrativa.

“La teoría del colapso y la insistencia del colapso está muy relacionada con la teoría del Estado fallido, y con todo un grupo de construcciones con que el gobierno de Estados Unidos ha tratado de caracterizar la situación cubana”, dijo el mandatario, quien insistió en que Cuba está dispuesta a dialogar con EE.UU., siempre que sea “sin presiones”.

Estas declaraciones, sin embargo, chocan con la realidad que viven muchos cubanos día con día. Este mismo jueves, un equipo de CNN presenció un apagón en La Habana, la capital, donde fallas interrumpen las actividades cotidianas y los servicios en hospitales, escuelas o cocinas.

Mientras tanto, esta semana muchos cubanos han debido sumar a sus preocupaciones el descenso de las temperaturas. De acuerdo con el Instituto de Meteorología de Cuba, el termómetro en la provincia de Matanzas bajó hasta los cero grados Celsius el miércoles, en tanto que residentes de La Habana tuvieron que abrigarse más de lo habitual para hacer frente al frío.

“Usted sabe, el cubano… podemos decir que somos cobardes porque no estamos adaptados a ese frío. El clima nuestro siempre ha sido un clima tropical. Nos pasamos un eterno verano, como se dice aquí, Cuba es un eterno verano”, dijo Lorenzo Gilbert, habitante de la capital, a la agencia Reuters.

Así, entre tensiones en la región, cortes de luz y climas inesperados, Cuba encara los primeros días de febrero, en los que se acentúan sus retos y las preguntas sobre su futuro cercano.

Con información de Uriel Blanco, Patrick Oppmann y la agencia Reuters.